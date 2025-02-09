濤濤海鮮蒸氣鍋

位於新莊典華2樓的濤濤海鮮蒸氣鍋，有2-10人多人海鮮套餐，不管是商務聚餐、家庭聚餐或是雙人約會都很適合。濤濤海鮮蒸氣鍋嚴選世界各地或台灣在地海鮮食材，例如龍虎斑、澎湖小卷、藍鑽蝦等，以無添加的蒸氣方式烹煮，保留食材原始鮮甜，全程專人服務，只要動口就能大啖最新鮮的原型食物，蒸氣奔騰視覺饗宴又吃得健康新鮮。濤濤海鮮蒸氣鍋不定期還有季節活動，這次春漾活動一路到4/30，身分證中有5、2、0任兩碼，即可享平日88折優惠，快跟軟西一起來吃濤濤海鮮蒸氣鍋吧，新莊美食推薦給軟絲們。濤濤海鮮蒸氣鍋一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳推薦中。

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新莊餐廳推薦 濤濤海鮮蒸氣鍋用餐環境

一踏入濤濤海鮮蒸氣鍋就可以看到正中央有個歐風噴水池，小天使邱比特雕像佇立其中，吃飯的同時還能欣賞藝術品，歐式風情躍然於眼前。

濤濤海鮮蒸氣鍋座位提供2-4人方桌、6-8人圓桌，整體色調選用灰藍色系，奢華質感中帶雅致典雅，頭上水晶燈貴氣十足，在濤濤海鮮蒸氣鍋用餐彷彿置身歐洲皇宮城堡中，舉手投足都有氣質了起來，情侶一起來也很適合當做新莊約會餐廳。

新莊餐廳包廂的部分，濤濤海鮮蒸氣鍋有三間包廂，包廂低消NT14000，大約可容納8-10人，其中有兩間包廂可以打通，很適合商務聚餐、家庭聚餐等，新莊聚餐餐廳推薦給軟絲們。濤濤海鮮蒸氣鍋一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳推薦中。

新莊餐廳推薦 濤濤海鮮蒸氣鍋 春漾優惠活動

濤濤海鮮蒸氣鍋這次菜單與藍白色調用餐環境相呼應，翻動的同時彷如海浪滔滔，造型有質感又富設計感，文末有濤濤海鮮蒸氣鍋菜單可參考喔!

這次濤濤海鮮蒸氣鍋春漾活動(即日起-4/30)，除了有全新菜單，季節新品櫻花蝦脆米粥和燻鮭魚沙拉之外，還有同桌任一客人出示身分證件，身分證字號裡面有5、2、0任兩碼，平日吃濤濤海鮮蒸氣鍋還可以享88折優惠!等於用千元左右價格就可以吃到新鮮海鮮，加入典華餐飲品牌會員系統，還可以累積點數折抵消費、兌換入會好禮等，超級划算又方便。

新莊餐廳推薦 濤濤海鮮蒸氣鍋美食介紹

尋-雙人嚴選套餐(NT2160)

因為濤濤海鮮蒸氣鍋都是以高溫蒸氣、不加調味的方式烹煮，保留食材原味的同時也較清淡爽口，另外會提供北海道昆布果醋醬和秘製胡麻醬，拿來搭肉或海鮮，都非常加分。此外，在開始蒸食材前，服務人員會把越光米舖在鍋底，隨著各種海鮮、蔬菜的湯汁流入其中，最後就會有一鍋收了滿滿精華湯汁的雜炊啦。

精華粵式上湯

在上菜前濤濤海鮮蒸氣鍋會用奉湯揭開序幕，為客人奉湯充滿儀式感，雞湯溫潤暖胃甜醇濃順，喝得出鮮濃精華，等等煮粥湯底也會用到，增添香氣。

春漾-季節沙拉 燻鮭魚沙拉

沙拉可以搭配油醋醬，酸爽開胃，生菜水潤脆口，鮭魚有夠柔嫩的!

時令鮮蔬

服務人員俐落將原型食物食材放在蒸氣鍋裡面，很快蒸煮完成就可以上桌啦。

蔬菜隨著蒸煮將滿滿甜味牢牢鎖在其中，水潤多汁的同時可以吃出食材本身的原味，尤其是玉米顆粒飽滿，地瓜也是蓬鬆軟口。

蜂蜜啤酒蝦(+NT160升級)

啤酒蝦會先海派倒入啤酒後悶煮，逼出蝦本身鮮味並融入啤酒香氣。

不一會兒工夫，看這蒸氣奔騰熱騰騰啤酒蝦就好了。

蝦子本身非常肥美，尤其每一隻都能輕鬆撥殼，還可以完整吃到蝦尾，海味鮮香撲鼻而來，不過比較沒有什麼啤酒味，是老少咸宜的一道海鮮。

鮮活龍虎斑(+NT180升級)

濤濤海鮮蒸氣鍋一整尾龍虎斑已經切好成塊，蒸煮食用都很方便。

龍虎斑的魚肉超級細緻，輕輕一碰就輕易分開，膠質有如果凍般得Q彈滑，尤其搭上濤濤海鮮蒸氣鍋自製果醋醬，果香酸爽讓魚肉更顯鮮甜，推薦一定要搭著吃。

金蒜扇貝

澎湖小卷

扇貝本身飽滿厚實，上方蒜粒增添辛香氣，澎湖小卷肉質滑Q口感甜美，一咬下去海味爆棚。

極鮮蛤蜊

蛤蜊顆顆晶瑩剔透，爆汁口感超鮮!

特選牛小排(+NT220升級)

牛小排經過蒸煮之後滿滿的肉香四溢，將肉汁牢牢鎖在其中，下面豆苗清新解膩，健康營養都顧及了，帶長輩來聚餐完全不會被念太重鹹。

牛小排薄嫩柔甜宜人，單吃肉清香甜，沾了胡麻醬裹著芝麻香氣濃郁，油脂適中吃起來清爽無負擔。

春漾-季節粥品 櫻花蝦脆米粥

一開始放進去的生米，在慢慢蒸煮過程中吸取了各個食材的湯汁精華，服務人員隨時來翻煮攪動一下，就可以準備吃粥了!

加入海帶、蛋液、櫻花蝦、芹菜等去熬煮，邊煮邊聞到陣陣香氣，營養精華沒有一丁點浪費，都收汁在這高級粥品裡啦。

最後灑上脆米，在軟糯口感中咬起來更卡滋酥脆。

粥集結湯汁精華口口鮮甜，越光米帶嚼勁有口感，吃完超有飽足感，柯軟吃不完要打包帶走，服務人員居然還附上一碗雞湯，可以回家再加熱煮粥吃，實在太貼心了。

當日季節甜品

甜品選擇熱的紅棗銀耳湯，還用古早味窗花當做盛器，儀式感滿分。

冰品是小巧的冰棒，跟之前軟西吃過的豐FOOD海陸百匯提供的冰品一樣，真的超可愛。

百香果口味酸V阿酸V~做為收尾恰到好處。

新莊餐廳推薦 濤濤海鮮蒸氣鍋菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

濤濤海鮮蒸氣鍋

濤濤海鮮蒸氣鍋有包廂、提供多人套餐，全程專人服務超級親切，簡直就是新莊餐廳聚餐首選。濤濤海鮮蒸氣鍋以高溫蒸氣、不加調味的方式烹煮，保有食材鮮甜的同時也把營養牢牢鎖住，吃起來雖然都是食物原型偏清淡，但真的不像一般吃完大魚大肉會覺得很重鹹導致腸胃不舒服，很適合帶爸媽長輩來好好吃頓飯，不僅有面子還吃得健康清爽，新莊高級餐廳推薦給軟絲們。濤濤海鮮蒸氣鍋一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳推薦中。

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濤濤海鮮蒸氣鍋怎麼去? 濤濤海鮮蒸氣鍋新莊典華2F，鄰近捷運站，從機場捷運A4新莊副都心站2號出口5分鐘

即可抵達。 濤濤海鮮蒸氣鍋優惠? 濤濤海鮮蒸氣鍋春漾活動(即日起-4/30)，同桌任一客人出示身分證件，身分證字號裡面有5、2、0任兩碼，平日享88折優惠。