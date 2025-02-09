新北一年一度的燈會又來啦！2025新北燈會即將在三重盛大登場

今年的亮點可不只有繽紛花燈，還有一座12公尺高的巨型靈蛇主燈

搭配炫目的光雕秀，保證讓你看得目不轉睛！📸

不論你是想找新北燈會拍照景點，還是想體驗免費的光影藝術盛宴

這場2025新北燈會都是你不能錯過的打卡行程

馬上來看看活動亮點、時間地點、交通方式，讓你攻略一篇就搞定

開燈時間：每日18:00 - 22:00

活動時間：即日起至2025/2/16

活動地點：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園旁）

【2025新北燈會】盛大登場！從即日起直至2/16，本屆新北燈會以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題

為你呈現10大主題燈區和6大特色活動，精彩不斷

今年活動更邀請超人氣IP LINE FRIENDS的Minini首次亮相，絕對是新北燈會2025不可錯過的亮點

首度與超人氣IP LINE FRIENDS Minini合作，萌翻現場

這次Minini角色將化身可愛燈飾，陪伴大家一起感受燈會的繽紛氛圍，絕對是親子打卡、粉絲必朝聖的亮點燈區

此外燈會更打造35公尺彩繪燈廊，結合璀璨燈光與藝術彩繪，走進燈廊宛如進入奇幻世界，處處都是超美拍照點

今年【2025新北燈會】特別推出萌彩蛇趣燈區，以蛇形軟糖為設計靈感，打造超可愛的6種繽紛口味軟糖造型燈飾

五彩繽紛的燈光搭配環形光影特效，營造出童趣滿滿、甜蜜感爆棚 的夢幻氛圍，讓人彷彿走進巨型糖果樂園✨

【2025新北燈會】打造10大主題燈區，其中最吸睛的主燈「靈蛇獻瑞」絕對是今年必看亮點

這座12公尺巨型靈蛇燈採用網紗投影技術，搭配光雕投影藝術

每30分鐘展演240秒，透過精密結構特效，讓靈蛇彷彿在洞穴中穿梭，呈現栩栩如生的動態效果

這場新北燈會光雕秀 不僅震撼視覺，更象徵靈蛇帶來全年好運、財運滾滾

想要欣賞最具科技感的燈光藝術、拍下IG爆紅夢幻美照

千萬別錯過這場2025新北燈會主燈秀，來現場感受靈蛇魅力，一起迎接新年的吉祥祝福吧

2025新北燈會特別邀請 民間團體協力合作，打造一座象徵多元宗教信仰共融的主神燈✨

透過光影藝術展現文化多樣性，讓民眾在璀璨燈海中感受寧靜與祝福

蛇影迷宮燈區，運用貨櫃打造沉浸式探險空間，結合彩色方塊元素及紮燈造景，營造出迷幻又刺激的光影迷宮

2025年日韓迎新燈區將帶來全新驚喜，首次引進廣受歡迎的LINE FRIENDS角色Minini，迎新之旅增添無限樂趣

除了這個可愛的角色，燈區還邀請了來自日本熊本縣等15個地方的特色花燈，展現日本各地的文化與藝術魅力

2025新北燈會期間，除了精美的燈光展覽外，還有六大特色活動等您來體驗

每天都有街頭藝人帶來精彩的雜耍、音樂演出，讓整個燈會充滿活力

而每週末限定的馬戲踩街與親子劇團表演，更是將熱鬧氣氛推向高潮

燈會現場設有120攤以上的美食與文創市集，帶來台灣經典小吃及道地日式美食

像是章魚燒、烤糰子等，讓您邊逛邊吃，享受美食與文化的完美結合

這不僅是一場燈光盛宴，更是一場味覺的狂歡

白天可以參加趣味十足的活動，夜晚則被燈光藝術包圍，2025新北燈會準備了滿滿精彩內容

等你來感受視覺與味覺的雙重饗宴，快來與家人朋友一起共度這個難忘的燈會時光

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^