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走走~台東太麻里多良火車站︱全台最美的車站

2025燈會攻略 國內旅遊 台東太麻里 多良火車站 more
2025-02-09 22:07:00 文字：夢旅獅
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夢旅獅

夢旅獅

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逛完台東市區後我們包車前往太麻里走走，

車子駛在寬闊的海岸公路上往  多良火車站  前進，路上車子不多，一路上那湛藍的天空與大海讓車內的我們感到心曠神怡。

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到點停好車後順著指示牌方向往上走，

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走在人行步道左手邊的景色讓人想短暫停頓拿起手機捕捉這美麗的畫面。

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路上可以看到有著太陽&百步蛇圖騰的排灣族裝置藝術立牌。

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上坡路過彎後可看見側邊壁面斑剝的文字寫著  多良火車站  ，下面寫著暖心小語 : 帶著微笑去旅行~

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斜坡旁的小毛球植物看起來挺可愛，葉子很像含羞草，了解一下原來這植物是生長能力強的外來入侵種 (由於排他性極強，取代原生物種的性命，故被視為入侵物種) "銀合歡

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你(妳)在想誰呢~~~

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路旁的告示牌告知在  多良火車站  上方還有一個景點  向陽薪傳木工坊  ，那裏的天使翅膀也是人氣打卡點。

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在地的包車司機提到台東的海有三層顏色，層次明顯分明是美麗的台東藍。

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進入  多良火車站  一個人只要收  10元清潔費  就可以入內；

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公告旁有放置火車時間表，拍照參考用，我們拍照時剛好碰到2班列車經過，包車司機說我們運氣很好，時間內剛好碰到兩班火車經過。

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  多良火車站  原是台灣鐵路局的招呼站，此站可鳥瞰太平洋是全台灣唯一離海岸線最近的站，很多人來此取景列車經過時的畫面。

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這邊有販售旅行明信片與紀念章戳。

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車站旁有規劃餐飲販售，果汁飲品、原住民特色料理(葷食)、還有各式點心。

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逛完  多良車站  接著繼續往上約莫300公尺處岔路處右手邊的  向陽薪傳木工坊  (阿底旦文化故事館)走去，(排灣族古早對自己的稱呼是「阿底旦」自稱為「土地的朋友」) ，入口處可見到長著翅膀的百步蛇，

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景點不用門票，岔路處左手邊斜坡上去居住著古老部落查拉密部落，又有  瀧部落  之稱，那邊屬私人居住區是不能進入打擾的。

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  向陽薪傳木工坊  原為  多良國小  ，裁撤後保留原來的校舍建築使用。

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入口處旁木格柵上的洛神花十分火紅。

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向陽薪傳木工坊裡面販售各式手工木作藝品，戶外觀景台區原為天使郵筒後調整為3公尺高的天使翅膀，美麗的大翅膀是人氣打卡點。

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我們坐在吧台小憩欣賞著前方湛藍的三色大海一邊聽著包車司機訴說著當地百步蛇的故事。

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往多良車站景點途中側壁上有彩繪地圖，雖斑剝但還可從圖上看到右下方的  多良車站  (圖示有廁所符號、餐飲符號)，右方中間畫有翅膀的就是  向陽薪傳木工坊  (圖示上有廁所與茶飲符號)，左岔路往上部分就是私人的  瀧部落  區域了。

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來這邊走逛好天氣大晴天是最棒的，整片的藍拍出來的照片都很漂亮，想看台東藍與鐵道美景的可來這邊走走(❛◡❛✿)

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景點資訊👇👇👇

  多良觀光車站  

地址： 963台東縣太麻里鄉瀧溪路8-1號


文章標籤
國內旅遊 台東太麻里 多良火車站 全台最美車站 台東藍 向陽薪傳木工坊 旅行明信片 紀念章戳 阿底旦文化故事館 三色海 瀧部落 百步蛇
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