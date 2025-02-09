沙卡燒酒雞餐館，台中米其林必比登推介。隱身台中大雅巷子裡的人氣燒酒雞就是這一間，沙卡燒酒雞餐館營業至今已經是超過40年的老店，入選台中必比登之後現在更難訂位了。主打全酒燒酒雞、麻油雞不加一滴水，米酒越滾越香，搭配許多熱炒合菜，很適合朋友、家庭來這裡聚餐阿~

沙卡燒酒雞餐館

地址:台中市大雅區中山路大同巷9弄7號

電話:04-2566-5925

時間:16:30–22:00(一二休息)

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沙卡燒酒雞餐館在哪裡?

沙卡燒酒雞餐館位在巷子裡，google導航可能會帶到大同巷，裡面很窄不好進入，建議由中山三路轉進去還有可以會車的空間。

沙卡燒酒雞餐館停車資訊

沙卡燒酒雞餐館有自家免費停車場，裡面約可停20台左右，場地蠻大的

沙卡燒酒雞餐館環境介紹

巷子內都是住家居多，沒想到還有這麼大一間餐廳，生意還不錯~

一樓提供少量4人桌位，幾乎都是大圓桌，很適合各類型聚餐

二樓用餐空間也很大，有半開放式包廂提供一點隱密空間

冰箱有果汁、茶類、汽水等飲品

調味佐料很簡單，蒜頭、自製的辣椒醬油

沙卡燒酒雞餐館菜單價位

沙卡燒酒雞餐館主打全酒燒酒雞、麻油雞完全不加水，所以有開車的要注意一下或者叫代駕。另有各式熱炒、海鮮可以選，這次我們是點店家搭配好的$6000合菜，菜色也是很豐富。

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

燒酒雞(全酒)

店員會有解說燒酒雞食用方法，桌上也都有紙條介紹

剛滾好酒味還是非常濃厚，但是湯頭很香甜好喝，喝上一碗身體都暖和了~

全雞肉量給的很多，煮的時間剛剛好肉質是很軟嫩的，搭配特製沾醬提味一下

涼拌拼盤

涼拌三拼有黑豆、蟹棒、山豬皮，山豬皮口感很像豬耳朵，口感Q滑，滿滿的膠原蛋白

避風塘草蝦

新鮮大草蝦去好腸泥，肉質飽滿彈牙，鹹酥香味很讚~

季節扒時蔬

這天吃到的是炒水蓮，清脆爽口，還不錯

客家小炒

非常下飯的客家小炒，大火快炒鍋氣十足，份量也很有誠意

清蒸海鱸魚

新鮮鱸魚肉質相當鮮嫩，尤其蒸魚醬汁也是白飯殺手

鱗片杏鮑菇

炸杏鮑菇搭配胡椒鹽，經典口味外頭酥脆裏頭很水嫩，相當涮嘴

黃金鮮軟絲

這道以鹹蛋黃下去炒軟絲，鹹香滋味相當好吃，個人大推

御品美味點

以水果甜點做結尾，滿足的一餐

冰心內餡的麻糬，口感Q軟有層次，一吃就愛上

冬季很推薦來吃個燒酒雞補補身，這間空間大適合聚餐，菜色服務都還不錯，分享給大家

店家資訊

沙卡燒酒雞餐館

地址:台中市大雅區中山路大同巷9弄7號

電話:04-2566-5925

時間:16:30–22:00(一二休息)

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