曾經不對外開放軍事管制區旭丘，位於三總基隆分院（正榮院區）旁，前身是日治時期"松本紀念館"，以"旭丘晴嵐"、"旭崗觀日"之名入選臺灣八景，擁有絕佳的地理優勢，將基隆山海美景盡收眼底，視野極佳，二樓設有免費觀景平台可以俯瞰基隆港，周圍綠草如茵，可以靜靜地在此看海放空，超舒壓的，這裡環境清幽，風景優美，不定期舉辦展覽，成為2025基隆最新景點。
走進旭丘指揮所，透過歷史軌跡與影像回顧，彷佛穿越時光，見證時代變遷，來趟時空旅程。影片分享
唯一不變是這裡的美依舊存在，透過基隆的故事，讓我們感受這城市的記憶與溫度。 開吧！旭丘！
旭丘指揮所位於基隆市正榮街山坡道路上，日式洋樓式建築，有幾何窗型，門廊側邊由弧形柱狀造型構成，後方可眺望基隆港視野極佳。
二樓設有觀景平台可以俯瞰基隆山海美景。
這裡有1884年清法戰爭基隆戰役地點指揮所有展示詳細文史資料。
從二樓欣賞旭丘又是不同角度的美～
最新展覽：開吧！旭丘！為主題舉辦歷史空間文史展，透過建築、故事、攝影、展覽讓我們進一步了解基隆的過去與珍貴的歷史。
旭丘指揮所前身是日治時代"松本紀念館"，有洋館和和館兩棟建築，戰後國軍拆除和館，目前僅存洋館為日治時期建築。
來此可免費做"旭暮"年曆留念，揭開2025年的"序幕"，相當有意義。
也可以留言觀後心得感想分享～
開車可停"三軍總醫院基隆分院正榮院區"停車場，每小時30元。
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旭丘指揮所：基隆市中正區正榮街101號；營業時間：11:00-17:00（周一公休）
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