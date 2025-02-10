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* 拍攝日期 : 2025年1月31日下午

* 拍攝地點 : 221新北市汐止區文化里水源路一段246號/汐止農會文化櫻花季康誥坑溪櫻花大道

* 花開狀況 : 八成



一年一度的汐止文化櫻花季，從2025年1月18日至2025年2月16日，在汐止康誥坑溪兩岸旁的櫻花大道展開，此處的是新北市汐止區平地賞櫻的知名景點，交通方便容易抵達，方便不同年齡者的愛花人前往賞櫻，這幾年在汐止區公所與文化里辦公處的用心呵護照顧下，櫻花生長綻放繁盛，一年美過一年，也吸引了更多的愛花人前來賞櫻。

1月31日大年初三下午台北放晴，便搭乘台鐵到汐科車站，從北出口出站後向右後轉，一路沿著小巷右轉新台五路一段與南興路交叉口，穿過斑馬線，就來到了這條位於新北市汐止區文化里水源路一段246號，康誥坑溪兩邊河岸旁，綿延約莫600公尺的櫻花步道賞櫻，在汐科車站到新台五路一段之間，就已有零星的櫻花綻放，還有居民打造臨溪雅座就近賞櫻，也看到有人遛狗循著階梯走到溪底散步，享受浮生半日閒的樂趣。

過了新台五路一段，到了加油站旁就開始密集地盛放，一路開到汐止文化市民活動中心與福興宮旁，適逢農曆連假，當天賞櫻的人潮不少，也帶給兩側過年營業的商家龐大的客源與商機。當天從康誥溪左側的加油站旁進入，邊走邊拍一路走到主祀福德正神的福興宮參拜，祈求蛇年平安健康財星高照後，中間到溪邊臭豆腐小吃店用餐後，再順著康誥溪旁折回到汐科車站，逛累了也可與親友在汐科車站的露易莎分店吃甜點喝咖啡，一派悠閒! 但沿途看到有蛇出沒的警示標誌，現在是冬天蛇在冬眠，等到了夏天可能就不太適合太靠近溪邊。

兩岸種滿200棵山櫻花與八重櫻的康誥坑溪櫻花大道，散步其間微風輕拂，有些櫻花向上伸展，有些沿岸垂櫻隨風飄搖，與康誥溪潺潺水聲相互輝映， 美得讓人神往，偶爾停下腳步佇足聆聽風聲水聲， 感受櫻花綻放帶來一年風生水起的吉兆新氣象。

在康誥溪櫻花大道，日夜皆能賞櫻，汐止區公所與文化里辦公處在康誥溪兩側沿岸邊坡與溪底，設置了照明燈及球形燈飾，每天傍晚5點30分起一亮燈，至晚上10整，溪澗夜櫻在夜間繽紛燈光的投射下，展現了與白天賞櫻迥然不同的氛圍之美，這星期再另外找時間去賞夜櫻的美景 。

汐止區公所舉辦的「汐止文化櫻花季」，沿途的標示分明，遊客來此除了賞櫻外，還可以拍照參加攝影比賽拿獎金、逛逛汐止農夫市集，購賣新鮮的農作物，現場還有食農教育等活動可參加，如果時間寬裕，還可前往鄰近2處共融公園遊玩，活動相關資訊，請詳見汐止區農會官網

大年初三的下午，就這樣度過了愉悅的時光，距離花季結束的2月16日，還有一星期的賞櫻期，想賞櫻的朋友，請把握時間前往。

2025汐止農會文化櫻花季 --- 康誥坑溪櫻花大道

花季展期 : 2025年1月18日 ~ 2025年2月16

景點地址： 221新北市汐止區文化里水源路一段246號

開放時間： 週一到週日24 小時營業

汐止農會官網

新北市政府綠美化環境景觀處FB粉絲頁 : 賞花快報

汐止農會官網 : 汐止文化櫻花季



<農夫市集>

汐止農會將於2/15星期六9:30-15:30於汐止文化市民活動中心前，辦理農夫市集，歡迎民眾前來參觀品嘗。同時間將邀請身障表演藝術者吹造型氣球表演。



<即時花況>

點此連結



<交通資訊>

康誥溪櫻花大道位置：汐止區新台五路一段與南興路交叉口進入(加油站旁)。

火車：汐科站北站下車，步行約500公尺即可到達。



公車：乘589、605、675、678、823、907、951及1031、F901、F915、藍15等，在連興街口站或東方科學園區下，即可到達。



開車：從中山高下汐止交流道接大同路，轉南興街直行至新台五路即可； 北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。



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