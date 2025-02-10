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> 美食 > 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2025燈會攻略
2025-02-10 12:21:00 文字：踢小米
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踢小米

踢小米
 

新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小米很喜歡的「做食豔脆皮煎餃」在大成街開二店囉 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

二店由老闆娘的外甥女掌廚，住在市區的朋友不用跑到金山街總店就可以吃到日式冰花煎餃了！

脆皮煎餃除了原味，還有蔥多多、明太子、章魚燒口味，創意口味讓煎餃風味更有層次 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

建議內用風味和口感最好，外帶回家也建議盡快食用。

快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉做食豔脆皮煎餃-大成店位置及停車方式

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做食豔脆皮煎餃-大成店位於大成街，就在小米另一家愛店「米舖很難吃の麵飯」旁。

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開車的朋友可以把車停在原中興百貨的地下停車場再走過去~

👉做食豔脆皮煎餃-大成店環境介紹

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一走進店內就像來到日本小店，空間不大，主要是吧台座位，建議內用風味和口感最好 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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脆皮煎餃現點現煎，需要耐心等候。

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愛吃辣的朋友不能錯過店家自製的辣椒醬，除了辣香和辣勁還帶有蔥香 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉做食豔脆皮煎餃-大成店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

煎餃內餡以高麗菜豬肉為主，口味的話會另外加料在煎餃上~

內用低消是一份煎餃或一份主食，內用吃不完需打包的話要另加5元。

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👉做食豔脆皮煎餃-大成店用餐心得分享

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來開動吧！

小米好一陣子沒吃做食豔脆皮煎餃了，今天要去逛舊城區，之前知道他們有開二店，就來吃看看啦 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

蔥多多和明太子脆皮煎餃我們都很喜歡 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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明太子脆皮煎餃(130元)冰花煎餃加上紅通通的明太子醬、起司片和海苔絲，在春節期間增添喜氣 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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小結巴最愛明太子口味了~

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煎餃Size挺大的，外皮很酥脆。

明太子醬是店家調配的，鹹甜的滋味不會膩口，加上脆皮煎餃吃完很過癮 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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內餡的高麗菜豬肉挺多的，帶有濕潤口感，調味鹹淡適中，讓人一口接一口吃不停~

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加上小起司片和海苔絲很有日式風味。

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點原味煎餃的朋友，記得加上辣油風味更棒喔 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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蔥多多脆皮煎餃(110元)推薦給重口味的朋友 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

滿滿的蔥花鋪在脆皮煎餃上，光看就很爽 XD

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蔥花有炒過，吃起來沒那麼辛辣，還多了一種甜味，跟煎餃很搭。

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流鼻涕酸辣湯(50元)料挺多的，有豆腐、木耳、金針菇、番茄、蛋花等。

喝起來酸V不會辣，喜歡吃辣的朋友可以自行加辣 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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湯撈起來真的就像鼻涕耶 XD

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小時候紅茶(40元)微糖，有大麥紅茶的風味，小時候紅茶鮮奶(60元)帶有濃郁的奶香 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

兩份煎餃、兩杯飲料和一碗湯，讓我們兩個人吃好飽喔！

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即日起至2/10消費買百送刮刮樂，我們的刮刮樂可惜沒有中大獎，刮到的獎是下次消費折5元 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

以上是我們的心得分享，喜歡日式冰花脆皮煎餃的朋友推薦你們「做食豔脆皮煎餃」，特別推薦明太子、蔥多多等創意口味 新竹市東區做食豔脆皮煎餃二店(大成店) 新竹最美的日式冰花煎餃在舊城區也吃得到了！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣

建議內用風味和口感最好，外帶回家也要盡快食用喔！

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👉做食豔脆皮煎餃-大成店營業時間地址

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🌟店家資訊：做食豔脆皮煎餃-大成店
🏠地址：新竹市東區大成街40號
☎電話：0906 170 631 (也接受下午茶預定)
⏰營業時間：11:00–22:00
粉絲團：做食豔 脆皮x煎餃 Crispy Fried Dumpling-總店
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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phone0906-170631
place新竹市東區大成街40號
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