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新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

2025燈會攻略
2025-02-11 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

大成街巷子裡的阿滿姨玉米攤可能是新竹最資深的烤玉米攤了 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

阿滿姨從少女時代就開始賣烤玉米到現在，一生奉獻給烤玉米了XD 這也是不少新竹人青春的回憶~

想當年下課後會來買烤玉米當下午茶，或是去國際戲院邊看電影邊吃香噴噴的烤玉米的情境大家還記得嗎？ 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

玉米品種有糯米玉米和傳統白玉米可以選擇，除了烤玉米也有水煮的傳統玉米。

不管有吃過或是沒有吃過的朋友，都跟著小米一起去看看吧。

 

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👉阿滿姨玉米攤位置及停車方式

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阿滿姨玉米攤在大同路23巷，復興路經過悅豪大飯店轉進去就可以聞香而去了 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

開車的朋友停可以把車停在原中興百貨地下停車場再走過去囉。

 

👉阿滿姨玉米攤環境介紹

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水煮玉米只有傳統白玉米，還挺大根的，價格中等不算太貴 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

阿滿姨專注地不停刷醬、翻動玉米，讓它不會烤焦 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

小米特別詢問傳統玉米和糯米玉米的差別，阿滿姨說傳統玉米口感比較有嚼勁，烤起來比較香，糯米玉米口感Q彈軟糯 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

傳統玉米比較硬的話，阿滿姨會用水燙一下再烤，糯米玉米只會全烤，因為糯米玉米燙過後再烤就不好吃了。

阿滿姨數十年都堅持用炭火烤玉米，邊等邊聞玉米香時肚子就餓了 XD

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

👉阿滿姨玉米攤用餐心得分享

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來開動吧！

烤玉米秤重計價，像這樣兩大根加起來才160元並不貴，市面上很多烤玉米一根就破百囉 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

烤傳統玉米(秤重計價,85元)吃起來口感比較有嚼勁~ 而且玉米粒比較大顆吃起來比較爽！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

加上獨特沙茶醬汁炭烤，鹹香帶甜，而且火候掌控得很好，醬汁有烤至入味 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

喜歡有嚼勁口感的朋友，可以選擇傳統白玉米。

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

水煮玉米(秤重計價,35元)，水煮米玉就比較便宜了XD  不過只有傳統白玉米，推薦加鹽水更好吃。

白玉米水煮後口感更Q軟，加上鹽水後玉米甜味更明顯了 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

烤糯米玉米(秤重計價,75元)口感Q彈軟糯且甜味比較多，價格比傳統玉米來得高。

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

加上沙茶醬炭烤，讓人想起以前年輕時代約會，邊看電影邊吃玉米的回憶 新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

以上是我們的心得分享，阿滿姨玉米攤大家是從幾歲的時候開始吃的呢？

新竹市東區這可能是新竹市最資深的烤玉米了！阿滿姨的烤玉米是許多新竹人的青春回憶！

 

👉阿滿姨玉米攤營業時間地址

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🌟店家資訊：阿滿姨玉米攤
🏠地址：新竹市東區大同路23巷8號
☎電話：0918-066377
⏰營業時間：13:00–22:00
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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阿滿姨玉米攤

phone09-1806637
place新竹市東區大同路23巷8號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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