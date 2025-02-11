大成街巷子裡的阿滿姨玉米攤可能是新竹最資深的烤玉米攤了

阿滿姨從少女時代就開始賣烤玉米到現在，一生奉獻給烤玉米了XD 這也是不少新竹人青春的回憶~

想當年下課後會來買烤玉米當下午茶，或是去國際戲院邊看電影邊吃香噴噴的烤玉米的情境大家還記得嗎？

玉米品種有糯米玉米和傳統白玉米可以選擇，除了烤玉米也有水煮的傳統玉米。

不管有吃過或是沒有吃過的朋友，都跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉阿滿姨玉米攤位置及停車方式

*******************

阿滿姨玉米攤在大同路23巷，復興路經過悅豪大飯店轉進去就可以聞香而去了

開車的朋友停可以把車停在原中興百貨地下停車場再走過去囉。

👉阿滿姨玉米攤環境介紹

*******************

水煮玉米只有傳統白玉米，還挺大根的，價格中等不算太貴

阿滿姨專注地不停刷醬、翻動玉米，讓它不會烤焦

小米特別詢問傳統玉米和糯米玉米的差別，阿滿姨說傳統玉米口感比較有嚼勁，烤起來比較香，糯米玉米口感Q彈軟糯

傳統玉米比較硬的話，阿滿姨會用水燙一下再烤，糯米玉米只會全烤，因為糯米玉米燙過後再烤就不好吃了。

阿滿姨數十年都堅持用炭火烤玉米，邊等邊聞玉米香時肚子就餓了 XD

👉阿滿姨玉米攤用餐心得分享

*******************

來開動吧！

烤玉米秤重計價，像這樣兩大根加起來才160元並不貴，市面上很多烤玉米一根就破百囉

烤傳統玉米(秤重計價,85元)吃起來口感比較有嚼勁~ 而且玉米粒比較大顆吃起來比較爽！

加上獨特沙茶醬汁炭烤，鹹香帶甜，而且火候掌控得很好，醬汁有烤至入味

喜歡有嚼勁口感的朋友，可以選擇傳統白玉米。

水煮玉米(秤重計價,35元)，水煮米玉就比較便宜了XD 不過只有傳統白玉米，推薦加鹽水更好吃。

白玉米水煮後口感更Q軟，加上鹽水後玉米甜味更明顯了

烤糯米玉米(秤重計價,75元)口感Q彈軟糯且甜味比較多，價格比傳統玉米來得高。

加上沙茶醬炭烤，讓人想起以前年輕時代約會，邊看電影邊吃玉米的回憶

以上是我們的心得分享，阿滿姨玉米攤大家是從幾歲的時候開始吃的呢？

👉阿滿姨玉米攤營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：阿滿姨玉米攤

🏠地址：新竹市東區大同路23巷8號

☎電話：0918-066377

⏰營業時間：13:00–22:00

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我