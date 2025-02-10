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之前到新北三重的覓牛麵鋪，點了牛肉麵和牛肉湯餃，便對這裡的滋味念念不忘，尤其是特愛他們的湯餃。這次二訪帶著家人，想在出國前重溫那鮮嫩的牛肉與濃郁的湯頭。覓牛麵鋪的用餐氛圍溫暖樸實，讓人感覺像在家裡享受一頓手作中式料理。

👉(初訪)濃郁紅燒和清燉湯底，牛肉湯餃、牛肉麵大推

覓牛麵鋪 交通環境

覓牛麵鋪位於三重區熱鬧的街道上，交通十分便利。搭乘捷運至三重國小站，步行約十分鐘即可抵達。周邊也有不少停車場，對於開車族來說也很方便。

店內環境明亮且乾淨，牆面採用柔和的藍灰色系搭配簡約的木質長桌，讓人感受到放鬆的用餐氛圍，增添了一份家的溫馨感。

辣牛油、酸菜、蔥花、辣椒都是自行添加，想加多少就加多少！畢竟我是屬於牛肉麵要加上滿滿酸菜的人！

冰櫃小菜是自取後續結帳喔～

附上菜單

覓牛麵鋪餐點

燙青菜 NT.40 不客觀推薦★★★★★

淋上店家特製的醬汁，既保留了青菜的脆口，又增添了些許鹹香與微甜，讓人忍不住一口接一口。青菜的清新與醬汁的濃郁達到絕佳平衡，每一口都充滿自然的滋味與細膩的調味。

牛三寶麵-清燉 NT.220 不客觀推薦★★★★★

可選擇紅燒或清燉，清燉湯頭清爽不失香氣，夾著牛骨自然的甜味與鮮味，湯質細膩。牛肉、牛肚與牛筋軟嫩入味，特別是牛筋的Q彈口感與牛肚的細滑韌性令人印象深刻。可自行添加辣牛油、蔥花和酸菜，吃到飽的酸菜也增添了酸爽的層次感，辣牛油讓整碗麵更加豐富。

牛肉湯餃(豬肉高麗菜)-紅燒 NT.90/8顆 不客觀推薦★★★★★

牛肉湯餃則是不可錯過的經典。紅燒湯底濃郁但不油膩，湯頭帶有一絲微辣與濃厚的香料味。豬肉高麗菜餡的餃子飽滿多汁，皮薄餡多，吸足紅燒湯底，散發豐郁的牛肉與豬肉雙重香氣。

乾拌麵 NT.60 不客觀推薦★★★★★

鋪滿肉臊，醬汁拌勻後麵條滑順入味，充斥著濃厚的肉香與鹹香，帶有一絲微微的甜味。肉臊本身細緻而不油膩，與Q彈的麵條完美結合。

蔥鹽雞腿飯 NT.120 不客觀推薦★★★★★

蔥鹽雞腿飯讓人驚喜，雞腿外皮酥香，肉質鮮嫩，內裡保留了雞汁的鮮甜與濃郁。配上蔥鹽調味剛剛好，鹹度適中且不掩蓋雞肉原本的香味。白飯煮得粒粒分明，微微的甜味與雞腿搭配得天衣無縫。

餛飩湯 NT.60 不客觀推薦★★★★★

餛飩湯的餛飩皮薄、滑順細膩卻不易破，內餡紮實鮮美，豬肉與蔬菜的比例恰到好處，帶有自然的鮮甜。搭配清淡的湯頭，喝起來溫暖又舒服。

覓牛麵鋪冷凍食品

如果特別喜歡這裡的味道，還可以購買他們的冷凍食品包裝，有清燉、蕃茄、紅燒湯包等，在家輕鬆加熱就能享用，方便又美味。

這次特地帶家人一起來，大家都吃得心滿意足，對每一道菜都讚不絕口。覓牛麵鋪的美味果然不負期待，讓人每次來都有新的驚喜。下次回台灣的時候，再來回味一下家鄉味！