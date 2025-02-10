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新北市林口區新北市林口區日夜皆成景，喝咖啡拍照都美櫻花咖啡廳，扶輪公園櫻花，新北免費賞櫻景點

2025燈會攻略 櫻花星巴克 林口星巴克 2025賞櫻 more
2025-02-10 13:00:00 文字：愛蜜粒小婦
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愛蜜粒小婦

愛蜜粒小婦

新北免費賞櫻景點，位於林口二間櫻花星巴克，櫻花盛開時節，室內細細品味咖啡的香氣還能欣賞窗外美粉紅花景，還有一處賞櫻景點在扶輪公園內。

【旅食.林口】林口扶輪公園櫻花，櫻花咖啡廳，喝咖啡拍照打卡都

門市：星巴克 林口文化三門市

地址：新北市林口區文化三路一段359號

營業時間：7:00~21:30

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許久以前，林口重劃區還在推動建造中，夜晚來賞櫻喝咖啡，咖啡廳的燈光和路燈映襯下，櫻花更嬌美還有一絲浪漫，幾年後再訪櫻花綻放的更加繁盛。

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連二天都有經過這間，拍照遊客和內用座位都是滿座。

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門市：林口扶輪公園

地址：新北市林口區文化二路一段309巷1號

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距離文化三星巴克步行約5分鐘左右，1/31花況大約只開5成左右，扶輪公園季節限定花景除了櫻花還有落羽松。公園腹地蠻廣，有兒童遊樂設施，公園旁就是昕境廣場。

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抬頭仰望，櫻花好美。

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門市：星巴克 林口中山門市

地址：新北市林口區中山路369號

營業時間：7:00~21:00

人行道種植的櫻花品種與文化三路星巴克不同，是深粉色的八重櫻花樹。大面落地窗讓內用空間顯得明亮舒適。

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順周邊景點 林口三井 MITSUI OUTLET PARK，參支蟲咖啡館 THREE LARVAE CAFE，Söt cafe Bistronomy展悅浮島咖啡廳。

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「御前上茶」原料來自宇治與靜岡的抹茶。

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門市：台北草山門市STARBUCKS星巴克 

地址：新北市林口區中山路369號

營業時間：7:00~21:00

陽明山特色星巴克美式白色獨棟木造屋， 彷彿置身異國咖啡館極有渡假的氛圍。

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