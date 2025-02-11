原本只是陪爸爸去拜訪客戶，結果立刻被小孩“套路”了…明明已經吃過早餐，卻還是硬被拉進早餐店。好吧！我也很久沒在傳統早餐店吃早餐了，就當作順便回味一下早餐店的奶茶吧（笑）。

店家資訊

店名：味亦美早餐店

地址：屏東市民族路72-4號

電話：08-732-1051

味亦美是從台北開到南部的早餐店，聽說是很多台北人從小吃到大的味道。不過來到南部，當然也少不了鍋燒麵啊XD早餐吃鍋燒麵其實不奇怪～我還可以早餐吃泡麵、肉燥飯呢！

菜單種類超多，琳瑯滿目！因為臨時決定來吃，就先用手機簡單記錄，價格我覺得還算一般，不算特別貴，但也沒有特別便宜。

奶茶（小）15元

不要再說以前一杯10元了，那大概是我國小的時候～到現在已經……超過30年了。不過很多人說喝早餐店奶茶會促進排便，抱歉喔，這效果我大概感受不到～不過茶味和奶味的搭配我覺得還挺合適的。

鍋燒麵 $60

真的很喜歡早上吃這種熱呼呼的好味道～味亦美的高湯在還沒把沙茶拌開前，湯頭就已經很不錯了，當然，拌開沙茶後又是另一種層次的風味。

味亦美的料給得很多很足，海陸食材通通都有，蔬菜量也還可以。其實比起很多比較貴的鍋燒麵來說，我覺得CP值還算不錯！

麵條吃起來很滑順，不會油膩，吃完整碗真的很有飽足感。

原味蛋餅 25元

我真的很推薦他們家的蛋餅，但份量不算多。外皮有點酥脆，裡面的蛋吃起來很嫩，有外酥內嫩的口感，灑點胡椒就很好吃。

不得不說我家這個小花生就是來讓他媽多吃的啊～明明吃飽了卻又點了一碗鍋燒麵，結果我只好吃了兩份早餐，真的飽到天靈蓋！不過和孩子一起坐在早餐店聊天、看看不同的風景，也算是一種特別的親子時光，分享給大家喔。