老陳海南雞飯只賣海南雞飯和打拋豬兩款招牌飯，人氣卻爆棚！吃貨們紛紛表示：吃過一次就回不去了，甚至在博館店還看到祝賀花籃寫著『太狠了，完全不留活路給別人』。
老陳海南雞飯 博館店
- 店址：台中市西區博館路107號
- 營業時間：11:00-13:30 / 17:00-19:30（公休日請參考臉書）
- 電話：04-2310-0015
- 臉書粉絲團：老陳 海南雞飯打拋豬飯oldchen chicken rice
- Instagram：oldchen chicken rice
店面正對自然科博館，用餐時間一到，人潮瞬間爆滿，外帶內用都超熱鬧！還好我聰明提早到，11點半就到達，點完餐大概等了5-10分鐘就開吃了。
不管外帶還是內用，都要到櫃檯窗口點餐，內用座位由店員安排，位置會直接標在點餐單上，跟一般餐廳自己找位置的方式不一樣！PAPA還以為要自己找位子，結果送餐時才發現這個特別規矩，超有趣XD
餐具自取區就在一旁，想要辣椒醬、蔥油醬或酸辣醬都能自取，還有免費的雞湯可以喝，旁邊還擺著一整堆泰國香米。
免費的雞高湯清澈透亮，帶著淡淡的雞骨香氣，喝起來超順口。
泰奶（冰）45元，茶香濃郁，甜度大概三分甜。
酸辣醬超有泰式風味，檸檬的酸味中帶點微甜，還有魚露的香氣，蔥花和蒜末的醬料更是香到不行。
綜合版雙拼 $140
想吃雞飯和打拋豬一次滿足！配菜的空心菜和高麗菜炒得有鍋氣，口感脆甜超加分。
這裡的泰國香米跟一般的比起來比較濕潤飽滿，雞肉水嫩多汁，帶點微微鹹味，單吃就好吃，加上蔥油醬更是讓人停不下來！
打拋豬的份量超大方，醬油的鹹香味濃郁，PAPA加了酸辣醬和辣椒醬，忍不住又多扒了好幾口飯XD！
老陳海南雞飯菜單
雞飯$130 / 豬飯$120 / 雙拼$140（雞豬）歡迎加點各種配菜！
吃完飯PAPA準備離開時，發現平日中午整間店內外都擠滿等候的人潮，生意真的太猛了！
｜老陳海南雞飯 博館店/MAP
★老陳海南雞飯 復興總店oldchen chicken rice / 地址:台中市南區復興路三段300號
More
- 台中西區｜天天來海南雞飯 復古風色調
- Tamp Temper Yozma Coffee｜自家烘焙咖啡豆
- 台中｜千層蛋塔 必要吃:引爆引爆排隊瘋-台中推薦4家 花朵系酥脆義式蛋塔，邪惡指數破表。
- 台中西區｜ Vurr Cafe .科博館周邊迷人咖啡館
- 台中西區｜素食 yamakuravegan 山倉蔬食 簡單的味道很純粹２訪
- 台中素食｜西區 野菜共和國 想來一片純素pizza 或是義大利麵
- 台中北區｜司康 The glow of sunset
最新文章
- 台中西區｜ 虎秋麻糬 中美街上的手作麻糬 -向上市場周邊
- 台中西區｜鐵道邊麻辣關東煮 -有著鐵道風格家庭式小店
- 台中西區 ｜向上市場人氣小吃懶人包 ，從老店／米其林推薦 還有路邊攤 從早餐吃到晚上，沒問題
- 高沐 Pasta&Steak ｜浮誇系秘境餐廳 2025 新菜單登場，主廚甜點不輸甜點店，是限量的！
- 2025台中元宵燈會｜2/8 ~ 2/23 中央公園 :主燈 女媧『蛇現幸福』停車資訊/活動/燈區特色