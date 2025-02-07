老陳海南雞飯只賣海南雞飯和打拋豬兩款招牌飯，人氣卻爆棚！吃貨們紛紛表示：吃過一次就回不去了，甚至在博館店還看到祝賀花籃寫著『太狠了，完全不留活路給別人』。

老陳海南雞飯 博館店

店面正對自然科博館，用餐時間一到，人潮瞬間爆滿，外帶內用都超熱鬧！還好我聰明提早到，11點半就到達，點完餐大概等了5-10分鐘就開吃了。

不管外帶還是內用，都要到櫃檯窗口點餐，內用座位由店員安排，位置會直接標在點餐單上，跟一般餐廳自己找位置的方式不一樣！PAPA還以為要自己找位子，結果送餐時才發現這個特別規矩，超有趣XD

餐具自取區就在一旁，想要辣椒醬、蔥油醬或酸辣醬都能自取，還有免費的雞湯可以喝，旁邊還擺著一整堆泰國香米。

免費的雞高湯清澈透亮，帶著淡淡的雞骨香氣，喝起來超順口。

泰奶（冰）45元，茶香濃郁，甜度大概三分甜。

酸辣醬超有泰式風味，檸檬的酸味中帶點微甜，還有魚露的香氣，蔥花和蒜末的醬料更是香到不行。

綜合版雙拼 $140

想吃雞飯和打拋豬一次滿足！配菜的空心菜和高麗菜炒得有鍋氣，口感脆甜超加分。

這裡的泰國香米跟一般的比起來比較濕潤飽滿，雞肉水嫩多汁，帶點微微鹹味，單吃就好吃，加上蔥油醬更是讓人停不下來！

打拋豬的份量超大方，醬油的鹹香味濃郁，PAPA加了酸辣醬和辣椒醬，忍不住又多扒了好幾口飯XD！

老陳海南雞飯菜單

雞飯$130 / 豬飯$120 / 雙拼$140（雞豬）歡迎加點各種配菜！

吃完飯PAPA準備離開時，發現平日中午整間店內外都擠滿等候的人潮，生意真的太猛了！

｜老陳海南雞飯 博館店/MAP

★老陳海南雞飯 復興總店oldchen chicken rice / 地址:台中市南區復興路三段300號

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