今天跑來新竹找姐姐蹭吃蹭喝蹭溫暖！天氣這麼冷，當然非火鍋莫屬啦！

柚一鍋這家店，早在幾年前跟姐姐約會時吃過一次，當時印象很好，但味道真的有點忘記了，今天就來好好回味一番！

店內是純白挑高設計，搭配暖色系裝潢，用餐環境寬敞無壓迫感。

坐下來就像在家一樣舒服自在。

菜單超可愛，設計成一顆柚子的樣子！我和姐姐都點了超值套餐539元，這個套餐超划算，海陸通包，一次滿足地上爬的和水裡游的。

店家提供兩款免費飲品，檸檬汁和冷泡茶。檸檬汁喝起來不會太甜，帶著天然檸檬的酸味，是我們喝過眾多火鍋店裡最好喝的檸檬汁之一！不過我們姐妹倆都超愛酸口味，覺得如果再酸一點就更完美了！

醬料區非常乾淨，推薦一定要試試他們特製的柚子醬，酸酸甜甜又帶點鹹香回甘，不管沾蔬菜、肉片還是海鮮，味道都超搭！

柚子大蔥雞湯是柚一鍋的招牌湯頭，每次來都直接選這個！清甜的雞湯融合柚子的酸甜和大蔥的香氣，建議在還沒煮任何食材之前，先喝一口原味湯頭，才能品嚐到最純粹的鮮甜！

蔬菜盤超健康，完全沒有加工食品，全是原型蔬菜！最特別的是竟然有一大朵新鮮白木耳，這可是我的最愛！光是這盤蔬菜就給100分！

海陸雙併用英式下午茶的擺盤方式呈現，質感瞬間提升不少！

精緻肉品：紐西蘭小羔羊＋海鮮拼盤（特選白蝦 / 現流蛤蠣 / 鮮鯛魚片）

精緻肉品：滑肉牛肉＋海鮮拼盤（特選白蝦 / 現流蛤蠣 / 鮮鯛魚片）

紐西蘭小羔羊帶點淡淡羊膻味，但不會太重，肉質嫩Q，沒有筋也不柴，超好咬！

滑肉牛肉真的是太驚艷了！肉質超滑嫩，下鍋涮幾秒就軟到不行，滑溜到會一個不小心咬到舌頭喔！

海鮮拼盤（特選白蝦 / 現流蛤蠣 / 鮮鯛魚片）

蝦子Q彈有勁，蛤蠣新鮮肥厚，完全不縮水，鯛魚片沒有土味，整個海鮮盤CP值爆表！

主食部分，我們選了手工粿條和寬冬粉。粿條煮久了也不會爛；寬冬粉則需要耐心煮久一點，否則中心會硬硬的，但煮透後Q彈有嚼勁！

最後的甜點是銀耳湯，店家超大方，銀耳給得滿滿的，跟菜盤裡的白木耳一樣讓人滿意！

湯頭微甜不膩，怎麼吃都不怕！

這一餐真的太滿足了～在冷冷的冬天，有姐姐的陪伴，再來一鍋熱騰騰的火鍋，寒冬也變得暖呼呼！

店家資訊

店名：柚一鍋a Pomelo's Hot Pot

地址：新竹市東區勝利路195號

電話：03-527-7695

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