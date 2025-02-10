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開箱筆電好物｜Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包 人體工學減壓背帶輕鬆背著走一整天

2025燈會攻略 Targus 電腦後背包 筆電包 電腦包推薦 more
2025-02-10 14:13:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

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Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包封面-01.jpg

這次收到Targus的消息～新上市一款電腦包「Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包
這款筆電後背包是專為現代商務人士設計的高效能背包，結合了時尚外觀與實用功能，不管是日常工作或旅行都是最佳夥伴！

 

▼有沒有跟我一樣超喜歡拆包裹的感覺😝

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Octave III 15.6 吋電腦後背包的外型以商務電腦包來說較偏休閒風一些，除了上班族外，也很適合學生喔！

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主要特色

輕量耐用的材質： 採用防潑水材質，背包整體輕巧又耐用，包包僅550g～適合日常使用及適用於各種天氣使用。

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手提、後背兩用

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多功能收納空間：背包正面有多個拉鍊口袋，方便放置隨身物品。

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背包左右側面網袋設計，可放置保溫杯或是雨傘

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設有獨立的筆電隔層與專用的 iPad 隔層，讓擁有多個電子設備的人可好好保護、放置設備。
最大內袋可收納 12.5 至 15.6 吋的筆電～

Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包15.jpg

 

人體工學設計： 人體工學減壓背帶，可讓肩頸較舒適的背負有重量的筆電包～

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背包背面是透氣散熱材質

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近拍透氣孔

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▼Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包可裝得下哪些東西？
下面都是我平時去咖啡店工作會帶的物品～其實還可以再放更多(書本、筆記本、針織外套、ipad等)

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背包尺寸

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實背穿搭照

不管是運動休閒裝扮或是正裝我覺得Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包都滿搭的！

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使用心得

實際使用Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包一個多月，覺得它背起來真的很舒服！
尤其是去外縣市旅遊，有時候需要背著電腦一整天趴趴走，比我家其他款電腦包背起來舒適度好很多！
加上內袋、收納空間很多，展現了其優異的功能性與舒適性！
無論是日常通勤(上班、上課)或是旅行，Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包輕量化的設計減輕了肩膀的負擔，表面防潑水材質可避免雨天讓包包內部物品淋濕，推薦給物品很多又常常需要長時間背著電腦趴趴走的朋友！

 

🔴 產品名稱：Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包
🔴 線上購物：https://www.mytargus.com.tw/SalePage/Index/10329002
🔴 Targus Taiwan商城：https://www.mytargus.com.tw/
🔴 Targus Taiwan官網：https://ap.targus.com
🔴 Targus Taiwan 紛絲專頁：https://www.facebook.com/TargusTW
🔴 Targus Taiwan IG：https://www.instagram.com/targustaiwan/
🔴 Targus Taiwan YT：https://www.youtube.com/@TargusOfficial

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