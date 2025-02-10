這次收到Targus的消息～新上市一款電腦包「Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包」

這款筆電後背包是專為現代商務人士設計的高效能背包，結合了時尚外觀與實用功能，不管是日常工作或旅行都是最佳夥伴！

▼有沒有跟我一樣超喜歡拆包裹的感覺😝

▼Octave III 15.6 吋電腦後背包的外型以商務電腦包來說較偏休閒風一些，除了上班族外，也很適合學生喔！

主要特色

▼輕量耐用的材質： 採用防潑水材質，背包整體輕巧又耐用，包包僅550g～適合日常使用及適用於各種天氣使用。

▼手提、後背兩用

▼多功能收納空間：背包正面有多個拉鍊口袋，方便放置隨身物品。

▼背包左右側面網袋設計，可放置保溫杯或是雨傘

▼設有獨立的筆電隔層與專用的 iPad 隔層，讓擁有多個電子設備的人可好好保護、放置設備。

最大內袋可收納 12.5 至 15.6 吋的筆電～

▼人體工學設計： 人體工學減壓背帶，可讓肩頸較舒適的背負有重量的筆電包～

▼背包背面是透氣散熱材質

▼近拍透氣孔

▼Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包可裝得下哪些東西？

下面都是我平時去咖啡店工作會帶的物品～其實還可以再放更多(書本、筆記本、針織外套、ipad等)

▼背包尺寸

實背穿搭照

不管是運動休閒裝扮或是正裝我覺得Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包都滿搭的！

使用心得

實際使用Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包一個多月，覺得它背起來真的很舒服！

尤其是去外縣市旅遊，有時候需要背著電腦一整天趴趴走，比我家其他款電腦包背起來舒適度好很多！

加上內袋、收納空間很多，展現了其優異的功能性與舒適性！

無論是日常通勤(上班、上課)或是旅行，Targus Octave III 15.6 吋電腦後背包輕量化的設計減輕了肩膀的負擔，表面防潑水材質可避免雨天讓包包內部物品淋濕，推薦給物品很多又常常需要長時間背著電腦趴趴走的朋友！