，google地圖評價有二千多則，只有3.7顆星，餐點以香辣麵、香辣炒手為主，辣度也有分等級，小辣其實完全不會辣，平常沒吃辣的人都可接受，雖然網路有人反應服務態度不好，但我個人覺得應該是太忙碌忘了笑容，要說多好吃也不至於，屬於大眾都能接受的口感 撰文。拍攝／呂萱萱

google地圖上面是寫南陽香辣麵，但店家招牌是【蘭陽香辣麵】至於到底那個才是正確，其實我也不清楚XD 榮獲2024的500碗榮耀，果然廣受好評 餐點皆為現點現做，看店家非常忙碌，就知道生意非常好 這是店家自製的辣椒醬，每種辣度都不同，上菜前店家會先幫把醬拌開 餐點有香辣麵、香辣炒手、炸醬麵、麻醬麵、貢丸湯、魚丸湯、餛飩湯…等，不像一般麵店有其它小菜，餐點價格也不貴，都只要幾十元的銅板價 但店家沒洗手間，如果要去廁所，就要走去7-11或附近的停車場

建議平常有吃辣的朋友，可以直接從中辣開始，因為我不太敢吃辣，所以選擇小辣，說真的是一點辣度都沒有，口感偏甜，吃得到淡淡的蝦味，還滿特別的

麵條很Q又有咬勁，雖然沒有什麼配菜，但口感中規中舉，是一般大眾都能接受的味道

餛飩湯的湯頭很清淡，有淡淡油蔥香，餛飩份量很多，內餡也很飽滿，皮不算薄，有點小厚度，我個人是比較不習慣厚的皮~

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