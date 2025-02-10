【高雄食記】嗑肉石鍋(高雄小港店)

嗑肉石鍋號稱火鍋界的肉食天堂，在全台有多間分店，這次吃的是位在高雄的小港店，這間火鍋店是個人小火鍋，提供15種湯頭，自助吧有多達20多種醬料，琳瑯滿目的火鍋料和蔬菜，光是泡麵、麵類就多達10種左右可選，360元起就能吃到超豐盛的火鍋，CP值真的有夠高，其中另一個亮點就是不列顛共享餐一次能吃到四種肉品，滿滿的肉肉階梯完全就是肉食控的最愛阿！

開車前往可停火鍋店免費停車場。

▲停車場位在火鍋店後方，車位有限建議避開熱門用餐時段。

▲嗑肉石鍋高雄小港店是一棟獨棟建築，門口有一大塊肉上面還插了一把劍，小朋友都搶著要拍照。

▲嗑肉石鍋菜單：選擇湯底後再選擇肉品，喜歡吃肉的朋友建議點不列顛共享餐，不管是海鮮或牛豬都有滿滿的肉量。

▲其中當月壽星則是免費贈送指定肉品或湯底，加入會員還能集點。

▲火鍋店的裝潢相當新穎，走的是復古摩登風，有4~6人沙發座位區，也有類似小包廂的獨立空間。

▲桌下抽屜拉開有濕紙巾和衛生紙。

▲自助吧有滿滿的火鍋料和蔬菜可選，沾醬則是多達20種，牆上還有教顧客怎麼調出適合不同肉品的特調醬。

▲泡麵除了常見的王子麵，還有平常很少吃到的韓式QQ麵，又是一大亮點。

▲蔬菜翠綠新鮮，火鍋料相當有誠意。

▲喜歡吃飯的朋友還有三種配飯的醬汁，當天試了滷肉飯和打拋豬都非常下飯，白飯產地來自西螺。

▲飲料區有20多款大品牌的飲料，其中法國果露還能自行調配，很有DIY的樂趣！

▲紅茶花傳的熱奶茶表面有綿密的奶泡，奶味很重喝起來很香濃。

▲霜淇淋有抹茶、鮮奶和綜合三種口味，抹茶香氣很明顯品質也不錯！

▲柴魚昆布湯底有淡淡的昆布香氣，清淡的湯頭更能凸顯食材的鮮美。

▲經典不列顛超值牛+豬套餐 (800g) 1099元：牛豬套餐內有安格斯頂級沙朗牛+台灣霜降豬五花+安格斯頂級培根牛+特級國寶豬梅花。

▲特級國寶豬梅花瘦肉與油花的比例是一半一半，口感較為Q彈軟嫩。

▲台灣霜降豬五花 398元：油脂比瘦肉多，肉質滑嫩沒有豬腥味，喜歡肥肉多的可以點這道。

▲安格斯頂級沙朗牛鍋 428元：沙朗牛幾乎都是全瘦肉，油花的比例較少，口感較為扎實有嚼勁。

▲澳洲9+級雪藏和牛鍋 538元：油花分布得極為均勻，色澤飽滿新鮮，牛肉紋理非常好看，口感是這次吃到最滑嫩好入口的，超推這款和牛！

雞蛋糕短評：餐廳附設免費停車場，自助吧有火鍋料區、飲料區、冰品區、麵類和醬料區總類超多，和牛的肉質極為滑嫩，沙朗牛肉比較瘦，兩者口感差很多，是間吃到飽CP值非常高的火鍋店。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【嗑肉石鍋高雄小港店美食資訊】

地址：高雄市小港區高松路12之25號

電話：079638877

官網：https://www.meatshotpot.com/

營業時間：11:00–02:00

外送：無

線上預定：inline

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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