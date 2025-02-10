期待已久的「雙峰草堂」終於到訪！這間位於銅鑼的溫馨茶屋，提供各式手工銅鑼燒，讓人回味無窮。提醒您，「雙峰草堂」營業時間為週四至週日，建議事先至 雙峰草堂粉絲頁 查詢，以免撲空。

抵達雙峰草堂的那一刻，就被這片綠意盎然的景色所包圍。溫暖的木造建築、大片的落地窗，陽光灑落室內，營造出溫馨舒適的氛圍。室內空間不大，但處處可見主人的用心，從擺設到選物，都透露著一股文藝氣息。

草堂的名字取自銅鑼先賢吳子光的私塾，傳承著這片土地的人文風情。這裡的招牌甜點是手工銅鑼燒，嚴選台灣在地食材，如：銅鑼中平村的芋頭、高雄大寮鄉的紅豆、新竹關西鎮的抹茶，製作出香氣濃郁、口感綿密的銅鑼燒。每一口都是對台灣這片土地的致敬。

【相關資訊】

雙峰草堂

地址: 苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號

電話: 03-7987198

營業時間:週四～週日13:00-18:00，週六、日11:00-18:00

官方資訊: 雙峰草堂粉絲頁

▼雙峰草堂入口前不遠處，提供專用提車場，停十幾台車應該沒問題。

▼從停車場步行約2分鐘即可看到雙峰草堂。

▼雙峰草堂旁就是雙峰山步道，也可以一起安排成半日遊旅遊路線。

▼木質框架襯托下的玻璃茶屋，搭配雙峰山翠綠的林木妝點，走進雙峰草堂， 身心頓時感到舒暢。

▼低消是10歲以上每人一杯飲品。這裡提供室內及戶外座位區，如果天氣涼爽，戶外座位很搶手喔!

▼這裡有一隻可愛的小貓，雙峰草堂也是寵物友善咖啡廳。

▼貓咪靜靜地坐在門口，用那雙清澈的眼睛看著我們，彷彿在說：「歡迎來訪。」

▼搭配苗栗好玩卡，雙峰草堂成為眾多遊客一日遊的首選，不僅能享受山林療癒，更能以優惠價格體驗獨特的槌染體驗與品嚐美味銅鑼燒。

▼趁著銅鑼燒製作的空檔，不妨到處走走，雙峰草堂精心打造的空間絕對會讓您愛不釋手，拍下美照分享給好友吧！

▼麵糊緩緩流下，在平底鍋上畫出一個個完美的圓圈，就像在進行一場療癒的藝術創作。

▼銅鑼燒上頭還印有雙峰草堂的LOGO~

▼上桌囉! 外帶會有可愛又有質感的外帶包裝起來!

▼除了經典紅豆口味，今天吃到了鹹芋頭口味的銅鑼燒，完全被驚艷到了！綿密的芋泥餡和油蔥酥完美結合，鹹甜交織的滋味在口中爆發，每一口都是幸福的味道。芋頭控絕對不能錯過！

▼甜而不膩的銅鑼燒，搭配銅鑼在地的棗杭菊或杭菊紅茶，簡直是絕配！每一口都是味蕾的饗宴。

▼店裡除了銅鑼燒，竟然還有老闆娘蒐集的小叮噹！兩者放在一起拍照，根本就是天生一對，可愛到犯規！

▼店裡還有檸檬咖啡、杭菊咖啡，將咖啡的風味提升到另一個境界，讓咖啡愛好者有更多選擇。

▼杭菊的香氣讓紅茶更顯溫潤，喝起來特別順口。

▼除了享用美食，您還可以在這裡找到獨具特色的在地伴手禮，將旅途的回憶帶回家。

▼雙峰草堂的菜單選擇豐富，從經典銅鑼燒到創意飲品，應有盡有。

【相關資訊】

雙峰草堂

地址: 苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號

電話: 03-7987198

營業時間:週四～週日13:00-18:00，週六、日11:00-18:00

官方資訊: 雙峰草堂粉絲頁

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