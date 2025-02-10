想找個地方喝下午茶或是喝咖啡聊天嗎？土城新開了一家咖啡廳唷！！！

除了有好吃的手作甜點外，它還是一間寵物友善咖啡廳喔〜

咖喀咖啡位在明德路跟學士路交叉口，是重劃區少有的咖啡店

外面路邊停車賭賭看運氣，開車來的朋友建議停在俥亭停車場土城金城場(新北市土城區清水路1號)

地處社區大樓一樓咖啡廳，與建築融合唯一體，小小白色低調招牌，稍不注意會錯過

白色與木質調的裝潢，予人一股清新的感受

室內空間也算寬敞，可能因為我們當天包場，所以座位還很多，假日可能就要有客滿的心理準備

菜單MENU，咖啡廳的餐點有飲料、手沖咖啡、自製的甜點、蛋糕和輕食

老闆娘，一開始是因為養狗的關係，想要做蛋糕給愛犬吃，才開始接觸烘焙

也相當歡迎大家帶著家裡的毛孩寶貝一起來用餐

櫃台的咖啡機非常醒目，不時飄來陣陣的咖啡香

空氣中瀰漫的陣陣咖啡香，幽靜安逸的感覺，這裡舒適的讓人想待在這整個午後

【手沖咖啡】

想沖出風味適中的手沖咖啡，仰賴的是掌握正確的手沖咖啡黃金比例

精確控溫，溫度穩定性高，確保咖啡最佳風味

【黑糖烤糖鮮奶】

炙烤過的黑糖搭配鮮奶茶

淺嚐一口，舌尖充斥著焦糖及鮮奶茶的香氣〜

整體有著黑糖的香氣在之外，奶茶本身也非常濃郁，確實讓人不失望

【綜合莓果鬆餅】

是比利時格子鬆餅，鬆餅看起來有點輕盈酥脆

喜歡吃那那種薄薄，帶硬中有點口感的可以點這道

把果醬塗在鬆餅上面，感覺味道更可口好吃

【檸檬磅蛋糕】

這款檸檬磅蛋糕融合了新鮮檸檬的清香和濕潤綿密的口感，下午茶點的最佳選擇

每一口都吃的到濃郁檸檬香氣，搭配鬆軟綿密的蛋糕體，微酸甜滋味

【草莓重乳酪巴斯克】

滿滿的新鮮草莓鋪面，絕對是歡聚時的完美首選！

在口感上，有別於輕乳酪蛋糕的蓬鬆、軟嫩，重乳酪蛋糕較為綿密、紮實

起司味風味濃厚，推薦給喜歡濃厚乳味的人

【芋泥千層蛋糕】

輕盈的鮮奶油搭配口感細緻的芋泥，鬆軟綿密與軟嫩的手工餅皮搭得恰到好處

內餡還吃得到微微芋頭顆粒呢

芋頭控看到應該會淪陷XD

小珊珊碎碎念：

土城咖啡廳高質感下午茶好去處！

咖喀咖啡給人一種舒服放鬆且沒有距離感的感覺，好好品嚐一下它們家的手沖咖啡

而且還非常寵物友善，可以帶毛小孩一起享受美食和時光

【咖喀咖啡】

▶地址：新北市土城區明德路二段20號1樓

▶營業時間：09:00~21:00

V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

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