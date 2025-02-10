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多種美味湯頭，還有豐富的海鮮與肉品，可以獨享也可以共鍋，鴛鴦鍋不另外加價

2025燈會攻略 台中美食 台中火鍋 台中寵物友善火鍋
2025-02-10 20:10:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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咪拉鍋物⟩台中北區火鍋推薦，寵物友善鍋物餐廳，有多種美味湯頭，還有豐富的海鮮與肉品，可以獨享也可以共鍋，鴛鴦鍋不另外加價 @果果愛Fruitlove

有多款美味的自製湯頭，例如昆布湯甘甜濃郁、起士奶香鍋有義式香料的味道、麻辣湯頭以中藥香為主喝起來濃郁鮮香，可以單鍋也可以搭配成個人鴛鴦鍋，另外鴛鴦鍋也可以一鍋湯一鍋清水煮肉給毛孩吃，嚴選的肉品與海鮮品質都很不錯，加上豐富的肉量讓我們吃不完打包回家再吃一餐，醬料的部分有店家獨家的招牌搭配比例，來的時候可以先問問怎麼搭最好吃或是看看下方文章內的介紹分享，冷飲熱飲都有提供，冰淇淋區還可以自己添加配料，附近有多個停車場，想吃火鍋就來這家

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以簡約的灰白色調作為主要的裝潢顏色，配上暖色系的燈光，讓我們覺得有一種溫馨感，走道和座位之間也有稍微隔開，基本上不會覺得擁擠

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椅子底下有可以放物品跟包包的置物，但還是會建議重要物品請隨身攜帶

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有生命力和故事性的擺設，讓簡單的牆面也變得不單調

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例如像是書本、場記板、火車……等，都有一種紀錄美好瞬間和開啟一趟旅程的寓意。

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飲品的選擇很豐富，旁邊還有白開水可以取用。

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柑橘風味加上清甜的茶香，喝起來很爽口。

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想要來點甜味就喝這款，喝著喝著好想來點珍珠......( 繼續閱讀文章 )

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4.64
服務品質
4.64
裝潢氣氛
4.50
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