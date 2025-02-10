台北美食推薦，從花蓮紅上來的臭豆腐，現在在台北就吃的到啦，玉里橋頭臭豆腐在台北美麗華附近開設了台北第一間分店，以前最近都要跑到礁溪才吃的到，現在只要到美麗華就能嚐到這魂牽夢縈臭臭的美味，玉里橋頭臭豆腐-台北店就位在北安路上，搭捷運到劍南路站下車或是搭乘公車到美麗華站走過來都只要幾分鐘，開幕至今依然是滿滿的排隊人潮，建議離峰時間人潮會稍減一點，遠遠走過來看到一堆車子路邊停車跟排堆人潮就知道玉里橋頭臭豆腐-台北店到啦

玉里橋頭臭豆腐-台北店｜候位點餐流程

現在也規劃出一套候位點餐SOP，不管內用或是外帶，一到店先在門口取票，你就會先拿到點餐的號碼牌，依照叫號到櫃檯點餐，流程很清楚

玉里橋頭臭豆腐-台北店｜內用環境

台北店內的環境算是很乾淨，感覺較多人是外帶的，但我覺得現炸出爐的臭豆腐一定要現吃才好吃啊，內用的朋友點完餐候可以先到裡面找位置

玉里橋頭臭豆腐-台北店｜菜單

價格又略略的上漲了一咪咪，小份臭豆腐是70元，大份的是110元，一人點一份小份的我覺得就蠻夠吃的，除非你是真的想吃很飽，就點大份的吧，哈哈，它們家的古早味紅茶很好喝，小瓶的適合2個人喝

點完餐候你就會拿到取餐號碼，依照燈號自助取餐即可

如果你有購買飲料的話，結帳後就到冷藏櫃自行拿取點的飲料

餐具跟醬料也都擺在公共區域自取

內用或是外帶都是要依照燈號到取餐口取餐喔

玉里橋頭臭豆腐-台北店｜餐點口味介紹

臭豆腐(小) 70元

哇屋~這就是夢寐以求的玉里橋頭臭豆腐啦，出餐的時候都會先淋上醬汁，如果你想加辣，就到醬料區加辣椒醬，上頭的台式泡菜跟蘿蔔絲也是讓豆腐好吃的關鍵，清爽的口感先打開味蕾，搭配著臭豆腐吃更對味

我覺得台北店的臭豆腐口感比較酥彈，不是硬硬脆脆的那種臭豆腐，裡面的氣孔都吸飽醬汁，自己還蠻喜歡的，而且我真的覺得加辣非常好吃，大推~大推~

紅茶(小) 35元

紅茶就是古早味口感，都是用瓶子裝起來，喝不完也可以帶走，很方便~

吃完一樣是自助回收，用餐過後我覺得它們的流程非常清楚，店員點餐也很親切有耐心，可能是夯店通常都備受矚目，所以GOOGLE評價還蠻低的，但我自己覺得很好吃，有空也會想再訪呢

店家/景點資訊

玉里橋頭臭豆腐-台北店

評分： / 3.3

地址：10491台北市中山區北安路837號( 地圖 )

電話：0979 766 663

營業時間

星期一: 11:00 – 19:00,

星期二: 11:00 – 19:00,

星期三: 11:00 – 19:00,

星期四: 11:00 – 19:00,

星期五: 11:00 – 19:00,

星期六: 11:00 – 19:00,

星期日: 11:00 – 19:00

交通資訊