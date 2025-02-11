喜歡吃酸辣開胃的酸菜魚、在找台北酸菜魚魚餐廳嗎？樂多多集團旗下的台式火鍋品牌狂一鍋是全台多家分店的超人氣餐廳，甚至準備進軍國外，經過集團六年的精心籌備，在西門町捷運6號出口附近開了狂一鍋酸菜魚西門店，亮點超多！狂一鍋酸菜魚西門店完美結合傳統與時尚，AI演算的國民辣度搭配安全電磁爐烹調，用心地將酸菜魚這道經典料理翻玩得更時尚、更貼近台灣人的味蕾。嚴選食材、連飯都是用冠軍米煮的，配菜跟飲料都有考慮到搭配酸菜魚吃起來口感跟健康！沒有低消且服務貼心細緻，內用還有免費提供三種養生熱飲可享用，而且每天都有小遊戲時間讓用餐過程也變得有趣起來！這麼用心、舒適的酸菜魚餐廳吃得好、拍得美又玩得開心，是超適合跟朋友聚餐、約會小酌，及與全家人一起用餐的超值西門町餐廳喔！

台北市萬華區中華路一段88號4樓的狂一鍋酸菜魚西門店地利很好，離西門捷運站6號出口走路約5分鐘、搭機場捷運過去也只要走10分鐘。附近也有221、232、265、640…等多路公車經過的「中華路北站」站牌，西門商圈有峨眉立體停車場、洛陽停車場可停車，交通超方便且超好約。

台北店人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時。

「狂一鍋」不只是台灣火鍋品牌，而是一場將美食與時尚融合的革命！品牌的主理人外號“成都狂少”，在2019年的冬天召集了一群狂熱的美食探險家，踏上了長達6年的熱血暴走之路。他們穿梭於世界各地的巷弄間，研究各種藏匿於當地的經典味道，同時將時尚精品的元素注入美食，最終才誕生出獨樹一幟的狂一鍋台式火鍋品牌。

狂一鍋酸菜魚開幕後，四樓整層樓都變成他們家的地盤，直接打造成「樂多多一條街」！每家餐廳都超有特色，像是不同風格的美食世界集合在同一個樓層，逛一圈就好像美食旅行了一趟。是一個讓吃貨們想尖叫的天堂！

狂一鍋店外的小巧思，真的讓人有種進入精品世界的感覺！那個菱形格紋設計的走廊搭配精品藍的色調，讓人感受自己彷彿正在走一場時尚秀，每一步都自帶光環，氛圍感直接拉滿。

菱形格紋走廊盡頭的那個藍色精品蝴蝶結真的超美！不只散發出一種高級感，還讓人覺得像拆禮物的瞬間一樣期待滿滿。站在那邊拍照，就像自己是精心包裝的主角一樣，整個氛圍浪漫又充滿驚喜，真的是超吸睛的打卡熱點！

樂多多集團從最早的肉多多開始就秉持著一個信念：讓大家都能吃得超滿足、超划算。而且他們還一直創新，不只想讓大家吃飽，還要吃得精緻。所以推出不同的料理品牌，創造出許多讓人驚喜的味蕾享受。

真的很佩服他們對料理的熱忱，不僅讓大家享受美味還能感受到滿滿的心意。

狂一鍋背後團隊創造的樂多多是台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，聽店長說肉多多及明水然樂已紅到海外。

他們狂一鍋目標也是開到國外去。 之後要前進香港、新加坡，儼然是餐飲界的台灣之光！

酸菜魚的歷史可以追溯到1925年辣椒傳入四川的那個時代，這個外來的調味料和當地的食材結合，也讓酸菜魚這道經典的酸辣美味誕生了，它不僅是一道菜更是一段文化的縮影，也是傳統川菜的靈魂之一！

2025年狂一鍋再次讓酸菜魚進化，把這道百年川菜玩出了新的高度。他們不僅保留了傳統的靈魂還加入了時尚精品的元素，讓酸菜魚成了一種既好吃又好拍的生活美學體驗。

狂一鍋酸菜魚的LOGO類似兩個圈構成的無窮符號(∞)，除了很像精品般的蝴蝶結之外，感覺也有無限可能與永續的涵義，呼應品牌致力於對顧客提供長久價值，也有將傳統與現代、在地與國際、品質與時尚無縫結合的象徵意義，還與酸菜魚的酸、辣、香、麻層次分明卻和諧共存的口感不謀而合。

LOGO不僅傳遞品牌的核心精神，也是一種對顧客感受的用心詮釋。

像狂一鍋台式火鍋一樣，狂一鍋酸菜魚也採現場候位、不接受訂位的方式，消費者不用擔心搶不到訂位。狂一鍋直接把機會留給每一個想來品嘗的人，只要願意排隊就能吃得到，公平性大大提升。

不管是臨時起意，還是精心安排的聚會都能憑實力候位，沒有其他人會因為提早訂位而佔了先機，完全先來先吃，超公平！

精品時尚藍的餐廳給人一種既高級又舒適的氛圍感，像是進入了一個精心設計的時尚空間。空間色調本身帶著優雅和清新，讓人一進門就感受到放鬆和愉悅。

這樣的環境很容易讓人聯想到精品店的精緻與高端，但又不會顯得過於拘謹，反而多了一份親切感。搭配那些靈活又充滿圓弧感的線條燈飾，被時尚包裹著的氛圍既高級又柔和，每個角落都讓人想要拿起手機拍照打卡。

狂一鍋酸菜魚沒有低消門檻限制，小鳥胃的人參加聚餐完全不用擔心吃太少會被要求多點什麼，用餐時間90分鐘、剛剛好，因為出菜算快，還能好好享受美食和聊天的時間。

雖然寵物不能進來，但帶小孩是完全沒問題的！雖然現場沒有兒童餐椅，但還是準備了兒童餐具，對帶小孩的家庭來說非常貼心。我當天也看到有家長帶小朋友一起來，大家都吃得很開心，對於有小朋友的家庭，這裡算是個很OK的聚餐選擇。

他們的營業時間很長，過年前每天從早上11點營業到晚上11點，沒有午休時間，但除夕和初一會休息喔！

過年後就更狂了，直接開到凌晨3點！而且最後點餐時間是凌晨2點，根本就是宵夜場的福音啊！(要去之前營業時間和過年休店日期請先跟店家確認)

付款方式也很多元，現金、信用卡、Apple Pay 和 Google Pay 通通收。而且從二月起全面改用 QR Code 點餐，不僅省時間還不用在那裡等服務員，自己掃一下就可以快速下單，效率滿分！

他們的桌距設計非常用心，動線規劃也超順暢，走來走去完全不會卡卡的，環境寬敞又舒服。如果是想要更私密一點的空間，他們也有提供包廂區！包廂設計低調又有質感，超適合慶祝生日或家庭聚會。

無論是要熱鬧聚餐還是想要靜靜吃一頓精緻好料，餐廳都能滿足！

他們連餐具都超有質感，無論是舀湯還是夾菜手感都很剛好。連筷子後面都有花紋設計，而且是他們招牌的時尚藍！拿在手上不只好用還超好看。

擺盤配上這些高級餐具，整個用餐體驗都升級了！也讓人感受到品牌對每個環節都很講究。

而且他們桌子底下的抽屜裡還貼心準備了備用餐具、面紙、濕紙巾和牙線棒，想要什麼不用尷尬求救服務員，自己拿就能快速搞定。

椅子部分材質厚實、椅背支撐力很夠，坐起來特別舒服、完全不會覺得累。而且椅子深度剛剛好，坐下去整個人很放鬆，感覺像在家吃飯一樣自然。椅子底下甚至還有置物盤，包包跟隨身物品不用放地上或抱在腿上，超乾淨也更方便。

真心覺得這些細節都體現出他們對消費者的用心，滿分！

狂一鍋酸菜魚菜單。

他們的菜單超有梗，菜名裡藏頭置入各種精品元素，像是蕭邦、百達翡麗、香奈兒、路易威登，根本就是把吃飯變成了一場時尚體驗！而且份量的名稱也超有巧思，小份叫「機車包」、中份是「托特包」、大份則是「柏金包」，聽起來就很有精品感，價格也很清楚，機車包兩人份550元，托特包三人份820元，柏金包四人份1080元，無論是小聚還是家人聚餐都很剛好。

湯底還有兩種選擇喔！一個是酸中帶香的「蕭鼓傳情酸菜魚」，另一個是清甜濃郁的「邦香四溢蕃茄鮮」，不管是精品迷還是美食控，來這裡吃飯感覺就像在參加一場時尚盛宴！

來這裡吃飯內用還有三種免費的無咖啡因熱飲可享用，陳皮、玫瑰、洛神花茶都是真材實料，不是隨便放個茶包來敷衍客人。

不用另外花錢就能喝到暖暖的熱飲，用料實在的養生茶味道更濃郁也更健康！

取用區還貼心地附上調配複方養生茶的黃金比例！如果不知道怎麼搭配，可以直接參考他們的建議，讓每一口都更有層次感。但當然啦，想自己DIY隨心調配也完全OK，能根據個人喜好混合出專屬自己的風味，就像當自己的養生茶調配師一樣。

這三種茶都能安撫腸胃，也能美容養顏，如果胃腸比較容易不舒服單喝陳皮茶就很不錯；要是壓力大又想要好氣色那就建議泡玫瑰、洛神花茶。

至於喜歡酸甜中帶點回甘的口感，混搭成複方養生茶會更對味，特別是用餐中搭著食物一起喝感覺很清爽。

他們連熱飲的杯子也超用心，杯緣有一個小小下墜幅度的設計，客人要喝時更好就口。

細節處理得讓人佩服，能感受到狂一鍋不只是要滿足大家的味蕾，更是要改變我們吃酸菜魚的方式，讓來吃這道經典料理的人不再只是吃「一頓飯」，而是參加一次充滿驚喜的時尚旅程！

這家餐廳還貼心到提供不織布材質的一次性圍兜兜，超讚的啦！

尤其像酸菜魚這種湯湯水水的，若沒有注意到湯汁難免會滴到衣服，這圍兜兜材質柔軟透氣還會吸水，穿上後衣服能保持乾乾淨淨，可安心開吃完全無負擔。

百年傳世蓮藕香80

一般酸菜魚比較少看到蓮藕當小菜，狂一鍋會選擇蓮藕來做小菜，是因考量到有的人可能腸胃比較敏感些，所以搭配這道蓮藕香就剛剛好。

這道蓮藕香真的厲害，除了用柚子拌之外，還偷偷加了其他特別的東西，但他們說是商業機密，不能透露！

可能是因為蓮藕本身含有天然的黏液，讓湯汁有一點點稠稠的口感。這種微稠的湯汁搭配蓮藕的清脆口感吃起來格外順口，而且還多了一層濃郁的滋味，有別處吃不到的好口感。

清脆爽口的蓮藕片吃起來，還帶著一點柚子的清香，吃完之後胃整個很舒服，而且蓮藕裡的黏蛋白還能幫助消化，完全是健康又美味的必點小菜。

兒女情長鴨血辣60

麻辣鴨血是狂一鍋台式火鍋的暢銷明星商品，每次去狂一鍋看到旁邊幾乎每桌都點麻辣鴨血，所以這次開酸菜魚餐廳也把這招牌菜加進來了，真的超懂大家的心。

麻辣鴨血口感軟嫩，完全沒有那種粉粉或腥味的口感，不管是當配菜還是單獨吃，都是幸福滿滿的享受啊！對超愛吃辣的朋友，或者平常壓力大想靠麻辣解壓的，這碗滑嫩香麻的鴨血下肚，整個人都輕鬆了。

搭配酸菜魚鍋味道層次直接爆棚，特別適合那些嘴刁又想吃到不一樣滋味的老饕們。

蕭鼓傳情酸菜魚機車包尺寸(2人份)550。

主理人狂少非常專注的個性特質，十餘年前就醉心鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚，歷時六年專注一口甘香濃郁的廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上。

「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底，是主理人狂少歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚，職人謹獻。既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味。

狂一鍋靠AI演算，針對台灣人的口味調出了最受歡迎的國民辣度。辣得剛剛好，不會讓人辣到噴火也不會因為太溫和而沒感覺。對我這種怕辣又愛挑嘴的人來說，真的是剛好踩在那條完美的線上！

這道用的酸菜來頭不小、是來自嘉南平原的雲林大埤鄉職人酸菜，這種酸菜天然脆酸、鹹香自然，而且最厲害的是會回甘，用來料理酸菜魚整個的風味直接升級，湯喝起來超順口，配飯更是無敵。

還沒加料的蕭鼓傳情酸菜魚基本食材就很豐富！

辣度剛剛好的小米泡椒酸香清爽不嗆口，脆嫩的川耳、軟脆帶滑的金針菇吸滿酸菜魚湯後更是美味無比，帶著煙燻香氣的培根豬肉片煮在酸香湯裡超級加分。鮮美不柴的魚肉讓人一口接一口完全停不下來。

手工片的烏鱧魚片肉質滑嫩無刺，一丁點腥味都沒有，還有入口即化的好口感。

這鍋酸菜魚光是用酸菜就能征服我的胃，配著滑嫩的魚片和吸飽湯汁的寬粉條，微酸香辣，辣度溫和到我這種只能吃小辣的也完全沒有壓力！就算是第一次吃酸菜魚的新手也完全不用擔心會踩雷。

狂一鍋的湯頭酸中帶香，辣得剛剛好，完全不嗆口，不像有些店湯頭做得油到會膩、或鹹到只能配飯。

除了製作AI調製的辣度之外，他們還用安全電子爐具來烹煮，連當湯喝都沒問題，喝完也不會覺得口乾舌燥或是胃不舒服，整個超舒服！這種控管火候和味道的方式，真的把每鍋酸菜魚做到一致的高水準！

鍋巴89

他們家的酸菜魚基本份量就已經很夠也好吃，但是他們有一個銅板價加料區，CP值超高，而且每一樣品質都很好，隨便點個什麼來搭配酸菜魚口感瞬間升級，絕對不會踩雷！

特別要提的是鍋巴，這簡直是靈魂級配料！有一點像吃麻辣鍋要加老油條一樣，但更香更爽口！

這盤鍋巴可以兩吃，酥脆的鍋巴直接吃就超有口感，咬下去喀滋喀滋的完全停不下來。放進酸菜魚湯裡稍微浸一下，又變成吸滿湯汁的那種酥軟交融，還保留一點點脆的層次，湯汁的酸香辣味瞬間爆發，口感直接豐富到開掛！

單吃鍋巴就是小零嘴的快樂，搭酸菜魚湯汁就是頂級美味的加乘，每一口都能感受到他們家對食材的用心，怎麼吃都不會膩！

奈人擋住饅頭香 110

這道算主食也算甜點，建議這饅頭香一定要點啊！如果是鹹口控也能把饅頭沾酸菜魚湯吃！店家還貼心附上一碟煉乳，吃完酸菜魚再來一份饅頭香，直接從麻辣酸爽切換到香甜滿足，完美收尾！

他們家的炸饅頭太犯規了！外皮金黃微酥，裡面是鬆軟香甜的口感。可以直接吃，能感受純粹的小麥香，也可以搭配煉乳，甜而不膩的滋味絕對會讓人停不下來。

炸饅頭真的超百搭！配煉乳當小點心甜甜收尾剛剛好；要是吃酸菜魚還沒飽，直接拿它當主食也絕對沒問題，怎麼吃都滿足！

用餐的時候如果真的是吃不完，也可以點半碗的有機白飯飯碗，能點半碗對不想吃太多飯的朋友來說真是太好了。

他們的米飯用的是霧峰鄉的冠軍米，除了選國宴御用的益全香米，還用日本象印牌電子鍋一鍋、一鍋的煮，而不是像自助餐那樣用大鍋子煮的喔！

連白飯都可以呈現出粒粒分明Q彈的好口感，有點黏又不會太黏的口感，清甜又帶了一點芋頭香，直接扒或配酸菜魚口感都一級棒！

冷飲有單點的綠茶、梅子醋、奶茶跟烏梅汁，如果想要喝無糖的朋友可選綠茶，當天我們點了解膩的梅子醋和偏甜的奶茶醇來配餐。

現在很多年輕人都是螞蟻人，所以狂一鍋奶茶的甜度有偏高一些，也因為有所謂的黃金比例考量奶茶甜度不能調，但是因為我們吃完又油又麻、又香又辣的酸菜魚，用甜甜的奶茶來轉換一下口味解個膩感覺也不錯！

酸菜魚的酸辣味再加上奶茶的絲滑甜潤，那種對比感簡直是天作之合，酸辣的刺激感瞬間被奶茶的甜味包圍，吃得超過癮！

狂一鍋酸菜魚每天都有小遊戲跟大家互動，氣氛超級熱鬧！不管是來吃飯還是來放鬆，參加遊戲都超有趣的。

贏了的話還有小獎品，感覺像是參加派對一樣，不只是吃得開心，還能帶點小禮物回家！就算沒贏也完全不影響氣氛，店裡的超嗨氛圍也會讓用餐過程變得歡樂！

吃完狂一鍋酸菜魚真的讓我超滿足，這是目前我吃過最好吃的酸菜魚了！不像有些酸菜魚過於酸嗆鹹辣，狂一鍋湯底可以直接喝。酸菜魚湯底鮮香，配菜精緻多樣，飲品還能和緩麻辣帶來的腸胃負擔更是體貼。

狂一鍋酸菜魚台北西門店服務細緻、餐點好吃又離捷運站超近，約朋友聚餐完全不用傷腦筋。精品藍的空間設計優雅舒適，拍美照超級加分！無論是聊天還是吃飯，氛圍都很輕鬆自在。熱愛酸辣開胃料理的朋友們，還有想找新聚餐地點的上班族或學生族群，不管是要跟家人聚會、朋友小酌，還是想簡單犒賞自己，來狂一鍋酸菜魚台北西門店相信能滿足大家的胃和相機喔！

狂一鍋酸菜魚台北西門店

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02-23812323

營業時間：11:00-凌晨3:00(最後點餐時間為凌晨2:00)

狂一鍋酸菜魚粉專：https://www.facebook.com/KYG.suancaifish

文章轉自 狂一鍋酸菜魚西門店，台北爆紅的年輕時尚酸菜魚。酸菜魚很愛玩品狂一鍋美學一生，精品藍時尚空間結合AI玩主廚的美味秘密(狂一鍋酸菜魚菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑