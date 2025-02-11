【礁溪無菜單鐵板燒推薦】明水然·樂-人氣套餐1600元，新鮮活龍蝦、日本A5和牛、干貝通通吃的到

此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒，約會慶生首選.

超愛吃鐵板燒的，因為可以看到食材的鮮、欣賞食材轉變成高檔料理的過程、看到師傅專注揮灑鏟子專業的帥、還可以與師傅近距離的互動，感覺就是一邊吃一邊看一場秀。

頂級無菜單鐵板燒，光看頂級、無菜單，這幾字就覺得應該會超級貴，但『明水然．樂』不愧是連續兩年在《網路溫度計》榮獲台灣『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒』冠軍，16道頂級美食，活龍蝦、干貝、日本和牛，全部都吃到，只要$1600+10%，真的是物超所值。

所有套餐都含：老饕活龍蝦三吃、美麗油花A5和牛、生食級干貝。不管是慶生、約會、尾牙、春酒、公司聚餐、聯誼、春節開運、家聚，來『明水然．樂』是最佳首選，環境優美舒適、服務親切有禮、帶長輩來不失禮、帶朋友來有面子，想對自己好一點，看這龍蝦，和牛，干貝，都是我最愛吃的，怎能不趕緊約親朋好友一同來享用呢。

明水然·樂宜蘭礁溪店-地址

明水然·樂 宜蘭礁溪店

明水然·樂宜蘭礁溪店-預約

明水然．樂門口的燈籠就是最夯的打卡景點，來這的客人都會跟燈籠拍張照。

明水然．樂在台灣、日本目前已有10多家店，因為人氣爆漲，所以展店動作不斷，聽主廚說，2024聖誕季後陸續將店開到台南、西門町、台中七期。緊接日本橋店開幕後香港、新加坡、馬來西亞、澳門海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光。

原本以為只有台灣人知道，明水然．樂還紅到國外呢，這次我來吃，旁邊的客人是香港來的，在礁溪住宿泡湯，特地來明水然．樂品嘗鐵板燒，扛著行李，吃完後要前往羅東玩。

明水然．樂 預約

預約制的無菜單鐵板燒 僅提供一個月內場次預訂 假日更是一位難求，建議一定要提早訂位 30日內線上訂位服務：https://reurl.cc/QjGdV0 9人以上團體聚餐開放60日內電話預訂。



明水然·樂宜蘭礁溪店-環境

一縷縷淡淡的霧像綢帶飄在天空，田裡水光映著天光，空氣飄着淡淡青草味，遠離塵囂，路邊的野草彷彿都笑盈盈地歡迎著我們，來到明水然.樂礁溪店，深呼吸一口氣，看這美麗的田園山景，心曠神怡起來。

夢幻的白屋，豎立在遠山田園間。

開車前來，停車方便。

門口前大家必拍的大燈籠。

店前的植物造景。

明水然·樂宜蘭礁溪店-店景

挑高的用餐環境，讓一走進店內，就覺得心胸開闊。屋頂是透明可以看到藍天白雲。

用餐環境寬敞舒適。

二樓用餐區。

整體明亮舒適。

明水然·樂宜蘭礁溪店-新鮮食材

這餐會使用到的食材，都會擺放在桌邊，讓客人清楚的看到龍蝦、海道生食級干貝、日本A5和牛、國宴頂級桂丁雞…等頂級食材。

餐點內容會因季節而有所更換，每次來都有可能不一樣。

新鮮龍蝦看得到。

Google評論4.8高分，來宜蘭泡湯跟吃高CP值無菜單鐵板燒，$2,000有找，偶爾要對自己好一點。

新鮮活鮑魚。

專屬師傅板前料理，頂級服務好尊榮。

明水然·樂宜蘭礁溪店-優惠好康

用美食來慶祝結婚紀念日、生日。

加入樂多多APP會員，可獲得主廚私房小菜入會禮乙份。

樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮。

點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制。

入會禮：炙燒烏魚子

炙燒烏魚子配著蘿蔔、蘋果，超好吃的。

打卡禮：經典美饌或是精緻甜點。

今天的打卡贈品是：好吃的蕨餅。

起司蛋糕

慶祝生日或是紀念日，一定要來明水然．樂。

明水然·樂宜蘭礁溪店-菜單價格

兩種價位無菜單套餐，都是16道料理

【樂饗宴】$1600

海鮮：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、時令鮮魚片

肉品：日本A5和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞。（三選一）

【樂盛宴】$2400

海鮮：新鮮活龍蝦、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑魚（升級）、日本海膽（升級）、整尾時令鮮魚（升級）。

肉品：日本A5和牛菲力、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬。（三選一升級）

酒單

明水然·樂宜蘭礁溪店-餐點

【$1,600樂饗宴】超高CP值，物超所值，令人滿足。

【$2,400樂盛宴】令人驚艷，限量供應，老饕必享。

餐巾摺成衣服的樣子，好可愛。

壓餐紙的像座小富士山。

喝一口熱茶，今天是白桃烏龍茶。

花朵型筷架，細節滿滿，讓人看到會會心一笑。

01漬物

醃蘿蔔跟洋蔥，爽口的蘿蔔配上淡淡辛的洋蔥，很開胃，可以無限續加。

02蒜蜆湯

用大量的蒜頭跟黃金蜆去熬製而成的蒜蜆湯。

黃金蜆是俗稱的蛤蜊湯，吃飯前喝點熱湯，可以暖胃。

03前菜-紋甲花枝豆腐

紋甲花枝搭配鐵板豆腐，中間夾味噌醬。

04-黑松露蒸蛋(1600)

黑松露蒸蛋，來自義大利的黑白松露醬，吃起來的味道跟外面味道不太一樣。

店家放松露不手軟，好大匙，香氣濃郁的黑松露醬跟蒸蛋、鴻喜菇一起吃，幸福滿滿。

04-北海道赤海膽蒸蛋(24 00)

日本北海道的赤海膽，這海膽吃起來比普通的海膽還要甜一點。

先吃一口蒸蛋的原味，再跟赤海膽、鮭魚卵一起吃，清新海洋氣息充滿口中。

05-時令季節生魚(1600)

今天的魚片是鸚哥魚，顏色多種。

鸚哥魚吃起來肉質Q彈，口感偏向石斑魚。甜甜的蘿蔔、清脆的蘆筍、上面撒上辣椒絲增加香氣，搭配海藻醬一起享用。

很少看到鐵板燒推出時令現流魚。明水然．樂有師傅的興趣是海釣，常出海釣魚，所以來這蠻有機會吃到師傅親自出海釣到的新鮮活魚。

因為每日產地直送，來的魚種類不同，這樣就很挑戰廚師在食材上的挑選搭配，還有烹煮時的廚藝，

05-時令整尾現流魚(2400)

紅目鰱（現流品種依現場提供為主）

今天的時令現流魚是紅目鰱，紅目鰱最大的特徵就是肉質軟嫩，味道鮮甜，沒有什麼暗刺好挑，魚鱗和內臟都不需要去除，因為厚厚鱗片能讓魚肉在加熱過程中不會流失甜度和水分。

新鮮的魚不需要過多的烹煮調味，就好吃得不要不要的。

吃得時候可以搭配黑胡椒、玫瑰鹽、辣椒絲一起享用。

06-北海道干貝

生食級干貝，超大顆干貝，味道鮮中帶甜，吃起來超滿足。

比目魚的鰭邊肉，在魚上下兩側鰭邊的位置，鰭邊肉油脂非常豐富，比較會在日本料理看到，大家都稱作鰭邊肉的握壽司。

再稍微炙燒一下，把鰭邊肉的油帶到干貝裡面。

我最愛吃干貝了，新鮮的干貝滑嫩彈牙，口感鮮美多汁，，在古代更有人吃了生干貝後，稱其為「食後三日，猶覺雞蝦乏味」，可見其鮮美程度。配上清脆的櫛瓜、粒粒飽滿的鮭魚卵、油脂豐富的比目魚鰭邊肉，滿口的豐盛頂級食材。

07-奶油龍蝦螯

波士頓龍蝦蝦螯，配上娃娃菜、淋上奶油螺肉醬。

波士頓龍蝦蝦螯，是老饕活龍蝦三吃的第一吃。

稍微煎一下，吸收鐵板的鍋氣。

每道菜都非常注重顧客品嘗的體驗，從看師傅在桌前的烹調開始，每道菜的味道搭配、食材選擇運用、味道的搭配、與桌前客人的互動，不管哪個環節都做到滿分。

龍蝦蝦螯，淋上奶油螺肉醬，吃得時候會看到一顆一顆黑色的，是螺肉，使用法國餐用的螺肉。

08-明太子魚子醬山藥(1600)

焗烤烏魚子山藥，就連簡單的山藥，也要做成你吃不起的樣子來。

使用日本山藥，日本山藥跟台灣山藥不太一樣，沒那麼黏稠，吃起來水分很多、清脆，像是在吃水梨。

日本山藥淋上明太子醬。

烤得焦焦得，烤得會焦一點，吃起來會硬硬焦焦的味道，這樣比較不會膩口。

再放上魚子醬，吃起來口味會偏重一些。

08-魚子醬活鮑魚(2400)

南非鹽蒸活鮑

旁邊的醬汁是：奶油松露醬。

紫蘇梅冰沙

紫蘇梅冰沙，酸酸甜甜。

09-波士頓龍蝦

老饕活龍蝦三吃的第二吃。

每一間明水然．樂店內都有活龍蝦缸，新鮮看得到，都是在用餐前才處理的食材，會將龍蝦做成三吃。

新鮮的活龍蝦，肉質Q彈、滑嫩、鮮甜，筷子或是叉子輕輕一波肉就分離，完全不需要過多的調味，吃甜美的鮮味。

10-和牛漢堡

和牛漢堡。

漢堡煎過，吃起來會外酥內軟。

煎蛋

煎和牛漢堡排。

一個漢堡，使用兩種起司，一種是乳酪片的起司片，另一種是乾的帕瑪森起司，吃下去會有滿滿的幸福感，如果減肥期間就會有滿滿的罪惡感。

貼心的準備紙，自行把漢堡放入紙內，吃漢堡就怕手髒了。

櫻桃蘿蔔吃起來脆脆的，配上外酥內軟的漢堡、味道濃郁的和牛漢堡排，超高級食材，吃了覺得從台北來這裡吃鐵板燒，值了。

11-龍蝦味噌湯

老饕活龍蝦三吃的第三吃~龍蝦味噌湯，大塊大塊的龍蝦肉在味噌湯，好奢侈的味噌湯啊。

12-A5和牛(2400)

日本熊本A5和牛，日本是和牛最早的發源地，而和牛的英文「Wagyu」也是有不同的意思。「Wa」是指日本、和；而「gyu」則是牛的意思，所以即稱為和牛。

和牛的特色是不容小覷的，其中最容易分辨也最誘人的特色就是和牛的「油花Marbling」，在肌肉纖維之間含有豐富的脂肪細胞，油花的分佈越均勻越細緻，等級就越高，光用看的就垂涎三尺。

和牛的另一個特色為「入口即化」，這可不是誇大的形容詞，而是純種和牛會依據不同的細緻程度有不同的融化溫度，因此當和牛等級越高時，越能感受和牛一入口，油花融在口中的香氣與幸福感。

A5和牛，是來自日本山崎縣黑毛和牛的品種

左邊是肋眼上蓋部位，上蓋也是大家俗稱的老饕肉，油脂跟肉的比例是50%、50%，是很多人喜歡吃的地方。

右手邊是菲力的位置，菲力也是大家常說的腰內肉，類似豬肉的里肌肉的部位，牛隻腰內是不太會運動到的部分，所以菲力的肉會比較軟嫩，油脂脂肪的含量最低。

利用油去鎖住肉的甜度，這樣吃起來會啾西。

「明水然樂」標榜「日式無菜單鐵板燒」，透過主廚精湛的鐵板手藝，將 Omakase 無菜單鐵板燒精髓完美演譯，以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材。

選用的大蒜口感偏向於馬鈴薯，辣味跟蒜味比較迷人，眼睛閉起來吃以為是馬鈴薯，睜開眼睛看是蒜頭。

和牛切成適口的大小，可以很優雅地吃美食。

旁邊準備黑胡椒、昆布鹽，大蒜。昆布鹽比較鹹一點，不要沾太多。

12-桂丁雞(1600)

國宴桂丁雞用鐵板煎得剛剛好。吃起來皮酥肉嫩，桂丁雞吃起來肉質紮實香甜沒有腥味、油脂分布均勻。

明水然樂約莫兩個月菜色會有新增或微調內容，很值得一直來吃，每次來都會有新鮮感。

13-炒飯

每次吃鐵板燒，雖然最後已經很飽了，還是很期待炒飯，沒吃炒飯，沒有結束的感覺。

有一次吃鐵板燒，師傅說，炒飯也是技巧的考驗，厲害的師傅可以炒到粒粒分明。

撒上蔥花。

加一點調味。

加醬油。

有沒有發現，師傅把炒飯炒成一個愛心的造型。

只加了蛋絲、蔥花、調味料的炒飯，雖然材料簡單，但好好吃。

14-法式焦糖吐司冰淇淋

吃完餐點，一定要來份甜點，才是完美的endin。

奶油煎一下。

撒上糖。

煎吐司。

沾上糖的吐司，外表煎到焦焦的。

放上香草冰淇淋。

放上堅果。

厚厚的糖霜熱吐司、冰軟的香草冰淇淋、堅硬有香氣的堅果，交織在一起，一口咬下，就是幸福的味道。

明水然‧樂礁溪店風景宜人，吃飽後可以去泡湯、逛街。

地點超方便：備有專屬停車場。

明水然·樂 宜蘭礁溪店

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