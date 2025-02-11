新竹知名傳承四代80年炭烤胡椒餅【丞祖胡椒餅】永和也有分店，鄰近捷運頂溪站，距離樂華夜市走路也只要幾分鐘的距離，除了到店舖購買外，店家也有提供外送服務及宅配“禮盒裝”冷凍胡椒餅，是中永和下午茶／點心不錯的選擇。

丞祖胡椒餅永和店位於永和路二段上，捷運頂溪店1號出口步行約3分鐘即抵達，店家位置就在十字路口，新穎的店面以及陣陣的胡椒餅香氣讓人經過很難錯過。

沒辦法到現場購買的朋友也可以選擇外送，中永和地區的朋友只要一次訂滿1500元（3公里內）即享有外送服務，如果是比較遠的路程（外送額度與距離）可電洽店家詢問，另外也有『宅配』冷凍胡椒餅服務，滿2000元即享免運。

海外香港的朋友~可在『小台北台灣美食&LaLa香港百貨』買到丞祖胡椒餅： https://www.facebook.com/xiaotaipei

■ ADD:新北市永和區永和路二段35號

■ TEL:02 8660 0050

■ 營業時間:12:00~22:00

■ 粉絲專頁

丞祖胡椒餅源自萬華外公家，since1941，現已傳至第四代，目前有台北市士林夜市二間店和新竹市城隍廟附近北門街81號以及我這次來買的永和店，沒有開放加盟，四家都是店家直營店，所以無論到哪家買品質都是一樣的，可以安心買。

丞祖胡椒餅菜單及價格

有五種口味胡椒餅：豬肉、牛肉、泡菜豬、起司豬及起司牛，價格$55-70元，另有奶茶及豆漿。

每顆胡椒餅都是現場手工現包，麵糰也是現揉現擀的，絕對新鮮。

新鮮肉餡看著好誘人啊！店家人員說肉餡是由新竹統一醃漬配送，所以味道都是一樣的喔！

丞祖胡椒餅很特別的是豬肉胡椒餅會包入2種肉餡，有整片的瘦肉及絞肉，很真材實料。

肉餡給得很足，而且都會經過秤重，以確保每一顆胡椒餅的肉餡份量都一樣，不會品質不一。

豬肉胡椒餅及牛肉胡椒餅除了滿滿的肉餡外還會包入大量的蔥花，現場看店家人員絲毫不手軟的將蔥花大把大把地往餅皮裡塞。

牛肉胡椒餅的牛絞肉有加入大量洋蔥丁，吃起來會有濃郁的洋蔥香氣及甜味。

起司牛及起司豬以原本的豬肉餡及牛肉餡包入大量起司，起司真的給得很足，如果你也愛起司推薦絕對不能錯過丞祖胡椒餅的起司豬或起司牛。

泡菜豬則是豬肉餡加上店家自製泡菜，泡菜也是給得很有誠意。

很多人會想說這麼多種口味那要怎麼區分哪顆胡椒餅是什麼口味？店家很貼心在胡椒餅上使用黑白芝麻做記號，全白芝麻是豬肉口味、一個黑點是牛肉口味、三個黑點是泡菜豬、兩個黑點是起司豬、黑白芝麻是起司牛，不怕會搞錯。

胡椒餅都是現包現烤的，包好後會直接送進烤爐炭烤。

貼餅完成後工作人員會小心翼翼地顧著烤爐，由於是炭火燒烤所以火侯部分需要特別注意，大約八分鐘時間就能出爐。

店家生意很好，通常只要一出爐不久就會賣光光，每次出爐的口味數量也不一定，若有一定要吃到的口味及數量建議來買之前可以先電話預訂喔。

騎樓下設有立食區，剛烤好熱騰騰的胡椒餅是最好吃的，不趕時間的話建議可以現買現吃再離開。

店家胡椒餅口味除了會在胡椒餅上以黑白芝麻做記號外，紙袋也是可以區分的喔！不同顏色的紙袋上面也有標示口味，讓人一目瞭然！

起司牛

起司系列胡椒餅推薦必吃！雖然一顆要價70元但真的很超值！

肉餡飽滿起司量也很足，一口咬下鹹香牛肉餡與香濃起司讓人一吃就上癮，會忍不住一口接一口。

看看這起司牛的起司真的很誘人，而且肉餡還帶汁，鹹香好滋味我家兒子超愛，邊吃邊跟我說好好吃，然後一大顆馬上吃光光。

起司豬

比起起司牛起司豬要更有口感些，因為豬肉部分有整片的瘦肉及絞肉，口感更為豐富紮實，不得不說肉餡搭配起司真的很過癮，濃郁起司味、肉香一次滿足。

起司系列可以享受超拉絲的快感，要比單純的豬肉或是牛肉吃起來也更豐富有層次感。

豬肉

最基本的口味也是最有人氣的，金黃酥脆的餅皮搭配大塊豬肉餡、絞肉及滿滿的蔥花，一口咬下餅香、胡椒香、肉餡香、蔥香撲鼻，手工揉製的餅皮，Q中帶勁，酥香有層次，整體口感很棒。

泡菜豬

原本我想說泡菜會不會太辣或是過酸？沒想到丞祖胡椒餅的泡菜調製的非常好，不辣也不會過酸但有泡菜香氣，口感上吃起來很適口！

微辣酸香的泡菜可以綜合肉餡的膩感，口感清脆、風味鮮明，爽口開胃。

牛肉

很紮實的牛肉餡，一口咬下會有湯汁溢出，剛出爐時食用時要很小心，不要被湯汁燙到口了！

牛肉餡有加洋蔥丁所以還可以吃到洋蔥的甜味，超鮮美內餡，蔥也完全入味，很好吃。

奶茶、豆漿

吃胡椒餅就要來杯奶茶或豆漿，店家有奶茶及豆漿可以選擇，兩款我們都有喝，香甜濃醇，喝起來滿滿幸福感。

如果不想多花錢買飲料，只要來店打卡就送奶茶或豆漿一杯，現賺35元喔。

好吃的胡椒餅也可以外帶回家後加熱再享用，多買的也可以冰冷藏，要吃之前再拿出來用微波爐、烤箱或是氣炸鍋加熱即可喔。

最後附上四家分店資訊給大家參考:

▲丞祖胡椒餅 新北永和店

電話:02-8660-0050

營業時間:12:00~22:00

地址:新北市永和區永和路二段35號

粉絲頁: https://www.facebook.com/ChengZuHuJiaoBingSince1941

▲丞祖胡椒餅 新竹北門店

電話:03-524-1668

營業時間:11:30~19:00(賣完提早打烊)

地址:新竹市北區北門街81號

▲丞祖胡椒餅 士林大南店

電話:02-2881-8600

營業時間:16:00~23:00

地址:台北市士林區大南路132號

▲丞祖胡椒餅 士林夜市1店

電話:02-2883-5850

營業時間:16:00~23:00

地址:台北市士林區文林路101巷(陽明戲院旁)

◆以上4家直營店都有提供外送服務◆

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