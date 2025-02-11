【黃金腳足體養生會館】

養成上健身房運動的習慣，已經有一年多了！說起我認真開始健身做重訓，大概也有五個月左右…

這一次，來到台北車站附近的【黃金腳足體養生會館】，體驗運動按摩的項目，由35號推拿師提供專業服務。

比起平常的按摩，運動按摩更適合上班族、健身族肌肉放鬆！「客製化」體態平衡，藉由筋膜刀調理，找出被按摩者的肌肉緊繃、肌膜、關節活動等狀況。

【黃金腳足體養生會館】的地點，就位在台北市中正區重慶南路一段45號，距離「台北車站」步行只要7-8分鐘！

服務項目包括：經典中式按摩、腳底按摩、全身按摩、指壓油壓、筋絡按摩、上海式修腳皮/修指甲、淨腸(油推肚子)、美胸保健按摩、刮痧、拔罐、瘦小臉，

以及最新推出的「運動按摩」，採預約制！

運動按摩，是近年來十分流行的一種，不同於穴道按摩，按摩師會先詢問需求，了解被按摩者的身體狀況。

根據個人狀況做評估，以被動伸展、肌肉壓迫、筋膜放鬆等形式，提供「客製化」體態平衡。

特別適合平時有在健身，日常工作上會搬重物的體力活，又或是運動不足、不常伸展拉筋的人，都可當作定期保養。

腳底按摩區

運動按摩區

來到黃金腳足體養生會館，第一印象空間寬敞舒適，店內採用燈光明亮溫暖，營造讓人感到自在放鬆的按摩環境。

足浴泡腳10分鐘

一開始先來做足浴，桶子裡面是剛剛好的水溫，冬天多泡泡腳的好處，能促進血液循環、減緩壓力、溫暖我們雙腳以外，同時也能祛濕及清潔。

足浴泡腳10分鐘結束以後，推拿師會使用乾淨的毛巾，將我們的雙腳給擦拭乾淨！

詢問診需求+確認身體狀況

其實…這五個多月來，我都是自己上網看教學，沒有請健身教練帶著我，運動時的肢勢角度可能不太正確！

當我在做重訓鍛鍊肌肉時，總會發現自己某些動作上會有些許不順暢，特別是進行「推胸」這個動作，左邊總會有種卡卡的感覺，肌肉無法完全發力。

這樣的情況一直困擾著我，這一次來到【黃金腳足體養生會館】，就有和我的推拿師做反應，希望能透由此次「運動按摩」得到改善。

接著就準備躺下來，將全身交給專業的按摩師傅啦～

推拿師會從肩膀、脖子、背部、一路按到到腿部，甚至是我們的雙手和頭部，全身部位可是都沒有放過！

像是我的脖子有前傾的問題，推拿師說：「這其實也是現在很多的通病！」平時幾乎都是3C手機不離，滑手機的時間很長，低頭或保持同一個姿勢太久，就很容易會感到肩膀痠痛。

這種時候，就一定來找專業的按摩師傅，幫我們做按摩，使身體紓解放鬆疲勞才行。

肌肉放鬆也相當到位，從肩膀到胸部的肌肉群都有得到了舒緩，尤其是胸肌與肩膀部位，也是我平常在健身時，最容易感受到緊繃的地方。

推拿師先是檢查我的肩膀和胸部肌肉狀況，並進行了放鬆處理，師傅手法既有力度不會過於強烈，讓我感受到深層放鬆的同時，也沒有那種過度的不適感。

隔天到健身房進行夾胸、推胸等動作，就有明顯感覺到肌肉發力更加均衡，我的肩膀變得更輕鬆，左側原本的不適感也有所改善呢！

當下推拿師，還有幫我做一些伸展拉筋的動作，不得不說…真的有酸痛耶！差點就要忍不住叫出來～😅

進行伸展拉筋時，我能感受到不僅僅是肌肉的放鬆，而是整個關節的舒展！

特別是肩膀、脖子、大腿連結骨盆處…等，這些常常處於緊繃狀態的關節，透過專業的拉筋技巧，我感覺原本的僵硬感逐漸消失，肌肉有得到很好的放鬆，關節靈活性也提升了不少。

筋膜刀調理

承錠是第一次體驗筋膜刀調理，推拿師會先抹上乳液。

接著使用筋膜刀放鬆身上的氣節，按摩過程中，能逐漸感覺到筋肉的張力釋放，痛點得到了有效的舒緩。

經過這樣的調理後，我發現之前常常感到僵硬、無法順暢活動的肌肉變得更加靈活，特別是在做左邊的推胸動作時，卡卡的感覺也減輕了許多。

最令我驚喜的是…按摩後「體態平衡調整」。

之前有時會覺得身體左右不太對稱，做重訓時會感到不自然的姿勢，按摩過後，我的體態有比較對稱，對於健身時運動表現有所改善。

整體來說，這次的「運動按摩」經驗，讓我得到了意想不到的效果。不僅改善了我平時因為工作和健身，所累積下來身體的壓力感！

隔天到健身房運動時，做重訓的過程中也更加輕鬆，能感覺整體肌肉狀況變得更佳。

推薦給和我一樣，平時在搬重物或是健身時，有遇到類似的卡卡感或肌肉不順暢等情況，就可以來【黃金腳足體養生會館】找35號推拿師，肌肉放鬆後對於訓練會有所幫助喔！

黃金腳足體養生會館

評分： / 4.8

地址：100台北市中正區重慶南路一段45號( 地圖 )

電話：02 2370 1329

營業時間

星期一: 09:00 – 01:00,

星期二: 09:00 – 01:00,

星期三: 09:00 – 01:00,

星期四: 09:00 – 01:00,

星期五: 09:00 – 01:00,

星期六: 09:00 – 01:00,

星期日: 09:00 – 01:00

星期一: 09:00 – 01:00, 星期二: 09:00 – 01:00, 星期三: 09:00 – 01:00, 星期四: 09:00 – 01:00, 星期五: 09:00 – 01:00, 星期六: 09:00 – 01:00, 星期日: 09:00 – 01:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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