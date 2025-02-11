為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025燈會攻略 2025新北燈會 大都會公園 靈蛇獻瑞 一起PLAY more
2025-02-11 08:33:00 文字：齊媽
share
齊媽

齊媽

113. 2. 4 (二)                                  2025新北燈會

2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」

農曆過年後，各地燈會陸續登場

我的家鄉新北燈會是我每年必逛的第一個燈會

2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」

今年是蛇年，剛抵達"大都會公園"就看到一條巨蛇在入口處迎賓

2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」

今年的燈會主題是靈蛇獻瑞  一起PLAY，展期至2025/2/16

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

煥彩迎賓燈區』--掛滿新北市的學生、社團、新住民手繪的燈籠

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

在一大片燈籠海中，以"蛇"為彩繪主題的燈籠最多

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

新北市的知名景點也成為彩繪主題，真心佩服這些創作者的巧手2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

蛇身之門』--半月形的拱門以蛇的身軀為靈感

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

近看彩色鱗片真的很像蛇皮細緻的紋理，栩栩如生且充滿藝術感

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

萌彩蛇趣燈區』--以童年回憶"蛇軟糖"為概念，佈置充滿童趣的氛圍

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

白蛇幻象燈區--夜晚結合光雕投影技術，呈現豐富幻彩影像

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

大顯神威燈區--眾神雲集，為大家祈福

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

基督教聖經故事主題燈區』--充分展現基督信仰的愛與希望

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

大型娃娃機是LINE FRIENDS家族夥伴"Minini"，超可愛

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

春滿江南燈區--由三重先嗇宮邀請江蘇省的宗教團體共同展出

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

經典十二生肖花燈，吸引小朋友在現場點名"鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬..."

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

外圍還有一整排小型花燈作品，俏皮逗趣令人會心一笑

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

𨑨迌』--由各地區公所設置代表性的觀光地標，展現新北市的魅力

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

龍蛇跑跑大冒險』--以接力賽象徵龍年交棒給蛇年

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

主燈靈蛇獻瑞  一起PLAY』--在原住民的神話與傳說中，"百步蛇"是守護神

今年的主燈就是以百步蛇設計、打造12公尺高的巨型靈蛇

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

動態主燈秀以燈光特效和煙霧效果，搭配光雕投影和音效賜予大家平安

活靈活現的表情變化讓人看得目不轉睛，太精彩了！

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

夜幕低垂，點燈之後多了一份浪漫的感覺

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

今年首次與NETFLIX合作，復刻"五福臨門"的劇中場景

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

日韓迎新燈區

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

蛇紋光廊

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

一起PLAY燈區

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

透過互動擊鼓，將生命能量傳到樹上，就會變化出五彩繽紛的燈光秀

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

夜晚的燈籠海更壯觀、更美麗

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

每年的新北燈會都很用心規劃，從下午逛到晚上，收穫滿滿

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

逛完燈會，別忘了順遊辰光橋

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

今年以情繫辰光為主題，在橋上打造六座光雕燈飾

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

辰光橋以牛郎織女重逢為構想，設計充滿愛情元素的燈飾

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

璀璨心廊--心心相印，浪漫滿分2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

音樂噴泉』--隨著燈光變化營造噴泉的意象

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

喜鵲光雕』--一隻隻喜鵲架起鵲橋，帶領牛郎織女相見，框住美麗的愛情

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

各種姿態的喜鵲閃閃發亮，傳遞愛情與幸福

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

曲線之愛』--宛如一條彩色的時光隧道，也是我最喜歡的光廊

(空景照片為過年前試燈期間拍攝，當時遊客不多，超好拍)

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

絢麗的燈飾點亮夜空，讓我陶醉其中捨不得離去

2025新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」/ 辰光橋光雕展

在此祝福朋友們元宵節快樂～平安健康

 

文章標籤
2025新北燈會 靈蛇獻瑞一起PLAY
創作者介紹
創作者 齊媽 的頭像
齊媽

齊媽愛的記事簿

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
燈會！要拍才會美
台南秘境新玩法！VIP獨家入內導覽「日本新幹線 0系列車」火車迷尖叫搶訂，衝台南賞燈會、抓寶可夢先訂高鐵假期。

台南秘境新玩法！VIP獨家入內導覽「日本新幹線 0系列車」火車迷尖叫搶訂，衝台南賞燈會、抓寶可夢先訂高鐵假期。
咖啡控不買會生氣！喝一杯「過濾渣男」、喝一口「錢都進來」、再來一杯「萬事平安」，臺南400臺灣燈會限定伴手禮、能不喝嗎。

咖啡控不買會生氣！喝一杯「過濾渣男」、喝一口「錢都進來」、再來一杯「萬事平安」，臺南400臺灣燈會限定伴手禮、能不喝嗎。
★2024桃園燈會★ 閃閃桃園閃閃桃林，必拍必玩賞花燈完整攻略

★2024桃園燈會★ 閃閃桃園閃閃桃林，必拍必玩賞花燈完整攻略
新北三重．大都會公園．2024新北燈會 / 2024台北燈節

新北三重．大都會公園．2024新北燈會 / 2024台北燈節
男友攝影師快開工！21個元宵燈會必拍大推薦，超ㄎㄧㄤ龍年燈飾、無人機煙火秀全是重點打卡景。

男友攝影師快開工！21個元宵燈會必拍大推薦，超ㄎㄧㄤ龍年燈飾、無人機煙火秀全是重點打卡景。
2024台灣燈會在台南！2大燈區、超過300件燈飾、無人機煙火秀一次看，走上萬步也要衝台南賞燈。

2024台灣燈會在台南！2大燈區、超過300件燈飾、無人機煙火秀一次看，走上萬步也要衝台南賞燈。
morechevron_right
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up