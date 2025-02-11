113. 2. 4 (二) 2025新北燈會

農曆過年後，各地燈會陸續登場

我的家鄉「新北燈會」是我每年必逛的第一個燈會

今年是蛇年，剛抵達"大都會公園"就看到一條巨蛇在入口處迎賓

今年的燈會主題是『靈蛇獻瑞 一起PLAY』，展期至2025/2/16

『煥彩迎賓燈區』--掛滿新北市的學生、社團、新住民手繪的燈籠

在一大片燈籠海中，以"蛇"為彩繪主題的燈籠最多

新北市的知名景點也成為彩繪主題，真心佩服這些創作者的巧手

『蛇身之門』--半月形的拱門以蛇的身軀為靈感

近看彩色鱗片真的很像蛇皮細緻的紋理，栩栩如生且充滿藝術感

『萌彩蛇趣燈區』--以童年回憶"蛇軟糖"為概念，佈置充滿童趣的氛圍

『白蛇幻象燈區』--夜晚結合光雕投影技術，呈現豐富幻彩影像

『大顯神威燈區』--眾神雲集，為大家祈福

『基督教聖經故事主題燈區』--充分展現基督信仰的愛與希望

大型娃娃機是LINE FRIENDS家族夥伴"Minini"，超可愛

『春滿江南燈區』--由三重先嗇宮邀請江蘇省的宗教團體共同展出

經典十二生肖花燈，吸引小朋友在現場點名"鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬..."

外圍還有一整排小型花燈作品，俏皮逗趣令人會心一笑

『𨑨迌』--由各地區公所設置代表性的觀光地標，展現新北市的魅力

『龍蛇跑跑大冒險』--以接力賽象徵龍年交棒給蛇年

主燈『靈蛇獻瑞 一起PLAY』--在原住民的神話與傳說中，"百步蛇"是守護神

今年的主燈就是以百步蛇設計、打造12公尺高的巨型靈蛇

動態主燈秀以燈光特效和煙霧效果，搭配光雕投影和音效賜予大家平安

活靈活現的表情變化讓人看得目不轉睛，太精彩了！

夜幕低垂，點燈之後多了一份浪漫的感覺

今年首次與NETFLIX合作，復刻"五福臨門"的劇中場景

『日韓迎新燈區』

『蛇紋光廊』

『一起PLAY燈區』

透過互動擊鼓，將生命能量傳到樹上，就會變化出五彩繽紛的燈光秀

夜晚的燈籠海更壯觀、更美麗

每年的新北燈會都很用心規劃，從下午逛到晚上，收穫滿滿

逛完燈會，別忘了順遊「辰光橋」

今年以「情繫辰光」為主題，在橋上打造六座光雕燈飾

「辰光橋」以牛郎織女重逢為構想，設計充滿愛情元素的燈飾

『璀璨心廊』--心心相印，浪漫滿分

『音樂噴泉』--隨著燈光變化營造噴泉的意象

『喜鵲光雕』--一隻隻喜鵲架起鵲橋，帶領牛郎織女相見，框住美麗的愛情

各種姿態的喜鵲閃閃發亮，傳遞愛情與幸福

『曲線之愛』--宛如一條彩色的時光隧道，也是我最喜歡的光廊

(空景照片為過年前試燈期間拍攝，當時遊客不多，超好拍)

絢麗的燈飾點亮夜空，讓我陶醉其中捨不得離去

在此祝福朋友們元宵節快樂～平安健康