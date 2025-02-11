新竹的早餐控快筆記！全台知名連鎖「古拉爵」居然推出早餐，而且是「新竹限定」才吃得到！早安套餐只要130元起，包含水果、沙拉、麵包、水煮蛋、薯條、飲品等，最棒的是「咖啡還能續杯」，CP值高到爆！早餐時段是平日7:30-11:00，假日7:30-10:30，地點就在迎曦大飯店旁，附近還有中央市場、東門市場、城隍廟可以逛，根本是「新竹美食」的必訪聖地。

「古拉爵」不只餐點厲害，用餐環境也是一絕！ 影片分享

早安套餐130元起，附飲品一杯，加購牛肝菌奶油濃湯即享半價50元。



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戶外還有休憩座位區，天氣好的時候在這裡用餐超愜意。

寬敞舒適的座位區，裝潢走高級慵懶的暗色系風格，讓人有種置身歐洲咖啡館的錯覺。

連洗手間都超美，充滿現代感，細節滿滿。

法式紅藜軟法培根蛋早餐 180元，紅藜軟法吐司搭配蜂蜜、培根、水果、沙拉、美式炒蛋，口感鬆軟帶點微甜，喜歡甜口味的必點。

紅藜軟法牛肉開放三明治早餐 200元，紅藜軟法吐司夾入滿滿牛肉，再搭配水果、沙拉、美式炒蛋、地瓜薯條，份量十足又營養滿分。

除了餐點澎湃，「古拉爵」的咖啡還可以續杯一次，熱茶還能回沖，對於愛喝熱飲的朋友來說真的超貼心。

我們坐在靠窗的位置，陽光透過大片落地窗灑進來，整體氛圍超級放鬆。

兩人平均約200元就可以享用滿滿一桌豐盛的早餐，成為我心目中最強的早午餐，CP值超高。



這頓早餐吃下來，兩人平均200元就能享受豐盛又高級的早午餐，真的無敵划算！因為太喜歡了，過年後我又帶家人來二訪，每一道都超滿意！

香酥鮮魚早餐 180元，愛吃魚的朋友一定要試試這道，魚肉外酥內嫩，再配上多種配菜，吃完超滿足。

周邊飯店：迎曦大飯店

周邊景點：護城河

義式屋古拉爵 新竹迎曦店：新竹市東區文化街10號1樓；營業時間：07:30-23:00

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