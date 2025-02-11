為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹限定！古拉爵早餐超高CP值，早安套餐130元起，還能喝咖啡續杯。

新竹限定！古拉爵早餐超高CP值，早安套餐130元起，還能喝咖啡續杯。

2025燈會攻略
2025-02-11 08:37:00 文字：大海愛上藍天
share
大海愛上藍天

大海愛上藍天

IMG_3077 (1).jpg

新竹的早餐控快筆記！全台知名連鎖「古拉爵」居然推出早餐，而且是「新竹限定」才吃得到！早安套餐只要130元起，包含水果、沙拉、麵包、水煮蛋、薯條、飲品等，最棒的是「咖啡還能續杯」，CP值高到爆！早餐時段是平日7:30-11:00，假日7:30-10:30，地點就在迎曦大飯店旁，附近還有中央市場、東門市場、城隍廟可以逛，根本是「新竹美食」的必訪聖地。

IMG_3086 (1).jpg

「古拉爵」不只餐點厲害，用餐環境也是一絕！ 影片分享

IMG_3091 (1).jpg

IMG_3027 (1).jpg

早安套餐130元起，附飲品一杯，加購牛肝菌奶油濃湯即享半價50元。

IMG_3036 (1).jpgIMG_3026 (1).jpg

IMG_3029.jpg IMG_3031.jpg
影片分享

IMG_3033.jpg

IMG_3037 (1).jpg IMG_3039 (1).jpg

戶外還有休憩座位區，天氣好的時候在這裡用餐超愜意。

IMG_3041 (1).jpg IMG_3043.jpg IMG_3044 (1).jpg IMG_3045 (1).jpg 

寬敞舒適的座位區，裝潢走高級慵懶的暗色系風格，讓人有種置身歐洲咖啡館的錯覺。

IMG_3049.jpg IMG_3051.jpg IMG_3052.jpg

IMG_3047.jpgIMG_3056 (1).jpg

IMG_3059.jpg IMG_3061 (1).jpg

連洗手間都超美，充滿現代感，細節滿滿。

IMG_3062.jpg IMG_3063.jpg

IMG_3066 (1).jpg

IMG_3067 (1).jpg

IMG_3095-COLLAGE.jpgIMG_3100.jpg

IMG_3068.jpg

法式紅藜軟法培根蛋早餐 180元，紅藜軟法吐司搭配蜂蜜、培根、水果、沙拉、美式炒蛋，口感鬆軟帶點微甜，喜歡甜口味的必點。

IMG_3069.jpg

IMG_3070.jpg

IMG_3082 (1).jpg

紅藜軟法牛肉開放三明治早餐 200元，紅藜軟法吐司夾入滿滿牛肉，再搭配水果、沙拉、美式炒蛋、地瓜薯條，份量十足又營養滿分。 

IMG_3080.jpg

IMG_3072 (1).jpgIMG_3089 (1).jpg

IMG_3074.jpg IMG_3076 (1).jpg  

除了餐點澎湃，「古拉爵」的咖啡還可以續杯一次，熱茶還能回沖，對於愛喝熱飲的朋友來說真的超貼心。

IMG_3078 (1).jpg  

我們坐在靠窗的位置，陽光透過大片落地窗灑進來，整體氛圍超級放鬆。

IMG_3087 (1).jpg

IMG_3085.jpg

兩人平均約200元就可以享用滿滿一桌豐盛的早餐，成為我心目中最強的早午餐，CP值超高。

IMG_3084 (1).jpg

IMG_3092.jpg

IMG_8986.jpg

IMG_8988.jpgIMG_8985.jpg

IMG_8989.jpg IMG_8992.jpg

IMG_8993.jpg
這頓早餐吃下來，兩人平均200元就能享受豐盛又高級的早午餐，真的無敵划算！因為太喜歡了，過年後我又帶家人來二訪，每一道都超滿意！

IMG_9001.jpg IMG_8999.jpg

IMG_9002.jpg IMG_9005.jpg

IMG_9008.JPG

IMG_9009.JPG IMG_9010.JPG

IMG_9011.JPG

香酥鮮魚早餐 180元，愛吃魚的朋友一定要試試這道，魚肉外酥內嫩，再配上多種配菜，吃完超滿足。

IMG_3102.jpg

IMG_3106.jpg IMG_3107 (1).jpg IMG_3108.jpg IMG_3109 (1).jpg  

IMG_3103 (1).jpgIMG_3132 (1).jpg

IMG_3111 (1).jpg IMG_3113 (1).jpg

周邊飯店：迎曦大飯店

IMG_3114.jpgIMG_3110 (1).jpg IMG_3117.jpg IMG_3120.jpg

周邊景點：護城河

IMG_3122.jpg

IMG_3119.jpg

IMG_9017.jpg IMG_9016.jpg IMG_9018.jpg IMG_9024.jpg   IMG_3123.jpg IMG_3125.jpg

義式屋古拉爵 新竹迎曦店：新竹市東區文化街10號1樓；營業時間：07:30-23:00

IMG_2987 (1).jpg

新竹竹北新開早餐【 Coffee&Egg 台元分舖】享受不一樣的台式早餐/文青網美風早餐/招牌必點大阪燒餃子/新竹CP值高早餐

IMG_0094.JPG

新竹IG打卡早午餐【倆人倆早午餐】文青露營風網美早餐/超牌必點脆皮蛋餅醬炒肉絲炒蘿蔔糕/竹北銅板美食/享受超Chill早晨時光 

IMG_4551.JPG

新竹IG打卡早午餐【米庫早午食堂】東區巷弄內文青風早餐店/招牌必點隱藏版蛋餅/厚切吐司11點前才有 

大IMG_3744.jpeg

新竹森林系景觀餐廳【叉子咖啡】隱身在新竹公園內白色咖啡廳/超美的獨立包廂用餐環境//新竹CP值高餐廳 

IMG_5331.JPG

新竹森林系咖啡廳【春室一池咖啡】新竹超美景觀餐廳/新竹公園內隱藏版網美咖啡廳/新竹巿玻璃工坊免費參觀  

IMG_5329.JPG

竹北火鍋推薦【同樂食鍋】99元升級一斤爆滿蛤蜊鍋/最新優惠活動送肉或蛤蠣至少15個/飲料冰淇淋無限吃到飽/新竹CP值高的火鍋店 

IMG_5330.JPG

新竹免費景點【台灣昆蟲館新竹館】可以近距離欣賞水豚君/世界第三大陸龜/新竹親子共遊室內景點 

IMG_5333.JPG  

新竹景點|新竹動物園|沒有籠子的距離|森林食堂野餐市集|純白色玻璃屋餐廳|可愛動物陪你用餐 

大IMG_3742.jpeg

2023新竹最新打卡點|湖口服務區|Hello Kitty陪你用餐喝咖啡|Sanrio characters歡樂時光|必拍五大場景|全台最萌休息站服務區 

新竹免費親子景點|湖口好客文創園區|客家圓樓紅磚建築|袖珍記憶拼圖館|懷舊復古風湖口老街|古早味童玩免費體驗 

通往幸福的車站|合興愛情車站|最新藝術裝置愛情12時刻|合興愛情森林園區|情人約會最佳首選  

新竹大肉盤高CP值火鍋店【五鮮級平價鍋物-竹北環北店】海陸鍋最低140元起/只要加35元即可升級海陸鍋/以親民的價格享受五星級料理 

新竹秘境【尖石天湖農園】2017尖石溫泉季/隱藏於深山世外桃源/露營最佳盛地/尖石溫泉美食免費一日遊 

新竹度假聖地【六福村主題遊樂園】偽出國秒飛阿拉伯城堡童話王國/參加動物派對/大人小孩都適宜遊樂設施 

新竹森林系景觀餐廳【歇心茶樓】唯美古色古香客家茶樓/獅頭山最佳休憩站/品嘗客家在地美食/水濂洞步道 

北埔老街必吃美食│機車豆花/好豆味豆花│非基改的好味道│超人氣排隊美食│北埔茶金之旅 

新竹超夯秘境│雲夢山丘│擁有超美Window 開機小山丘│美如仙境世外桃源│假日限定全家出遊好去處 

新埔新開餐廳【老牌粄條x泰平勝食】新埔必吃老牌粄條/復古文青風餐廳/CP值高客家美食 

新竹最熱門打卡熱點【哭哭咖啡kukukohi】竹北高鐵站旁/限時推出草莓卡士達日式菓子包/內餡爆漿好吃/銅板價享用療癒甜點 

苗栗新景觀餐廳│橙香森林│被果園包圍夢幻森林玻璃屋│橙香隧道、愛心長廊、大草坪、山中盪鞦韆、採橘子│帶小孩放風約會好所在 

新竹峨眉推薦景點|水濂橋步道|水濂洞梵音寺|獅頭山最大天然岩洞|一線天|青山綠水森林浴步道  

北埔老街│全台古蹟密度最高的老街│北埔冷泉瀑布│北埔熱門IG打卡景點│新竹必遊景點 

新竹景點【青蛙石天空步道/金勇蕃茄農場/小熊博物館】2019新竹旅遊景點推薦/新竹關西必吃銅板美食/新竹輕旅行 

 
文章標籤
義式屋古拉爵 新竹迎曦店 義式屋古拉爵 古拉爵新竹 古拉爵晨曦店早餐 古拉爵早餐 新竹早餐 新竹早午餐
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Cafe Grazie 義式屋古拉爵 (新竹迎曦店)

phone03-5437102
place新竹市東區文化街10號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
3.67
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.17
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up