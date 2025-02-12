金春花春川辣炒雞就在臺中市政府消防局第七大隊旁邊，離科博館、金典綠園道也很便利🚶‍♂️‍➡️

座位以四人桌為主，還有少數兩人桌。以QR Code掃碼點餐✅

無收取服務費，每桌會給一大瓶冰水。

採餐後付款，可以現金或是line pay。櫃台旁冰箱冷飲有汽水、果汁

或韓式燒酒等選擇🍻

菜單

必點的春川炒雞，還有豆腐鍋物、飯類跟海鮮煎餅。

p.s 平日有提供商業午餐(限外帶)

打卡活動優惠（在IG或FB打卡標註即贈送雞肉一份）實際吃到的分

量很多，打卡活動很有誠意😍😍😍

春川辣炒雞肉鍋（2人份，460元） 選擇小辣

點春川炒雞會有桌邊服務，總共會炒四次🤤(當天是平日，只有一個店員在外場做桌邊服務，如果是假日應該蠻辛苦的🫠

雞肉軟嫩，充分裹上辣醬～ 吃完都開始飆汗🤣🤣🤣 蠻爽的

裡面還有地瓜、年糕、洋蔥與紅蘿蔔，再加上蔥、韭菜(整體

調味很夠💯

還有附贈醃蘿蔔(可續一次)、生菜，包一包入口讚啦😍

泡菜海鮮煎餅（260元）

整體蠻好吃，料多有感覺！ 滿滿的韭菜、洋蔥，單吃就很甜，煎餅

本身蠻扎實（是有厚度的） 除了泡菜沒啥存在感😂

小菜可以續一次，但我覺得小菜蠻普通的就沒續了哈哈

當天的小菜是泡菜、涼拌豆芽、鳥蛋（吃起來都沒啥味道欸？！ 泡菜不就是要酸辣嗎😍 但如果是口味清淡的應該會很喜歡！

感想：金春花春川辣炒雞，內用位置不多，記得趁早訂位‼️

只要點春川炒雞都會有桌邊服務，店員很用心地處理(食材跟醬料

搭配得很好😋 小辣就很夠味) 搭配的泡菜海鮮煎餅也很推(料多實在)

整體來說就是小菜比較普通...