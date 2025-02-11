台北信義區好吃雞蛋糕推薦「車輪餅/雞蛋糕餐車」！

這間隱藏版是我在滑IG的時候發現的，沒想到信義區這樣吋土吋金的地方，竟然有這麼便宜的雞蛋糕跟車輪餅，一粒只要六塊錢，老阿公一賣就是８０年，別說平日，連假日經過人都超多的啦！

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「車輪餅/雞蛋糕餐車」小小一攤，沒有名字、也沒有招牌，在這個地方已經賣了８０年了，現在是第二代接手，也已經賣了將近３０年。

看別他低調不起眼，但人氣可是非常旺，連我平日來都還要排隊才能買得到。

車輪餅/雞蛋糕餐車 | 菜單 Menu

這邊只賣車輪餅跟雞蛋糕兩種，而且通通只要銅板價，而車輪餅的口味也不少，像是花生、奶油、紅豆、蘿蔔絲及芋頭，通通也１００有找，真的有夠划算！(完整菜單請點我)

人潮不少，阿公的手也幾乎沒有停止過。

我邊拍邊真的是邊流口水，因為雞蛋糕的香氣實在太濃郁啦！光聞就超想吃的啦！XD

「車輪餅/雞蛋糕餐車」所有的麵糊都是阿公手工製作，完全是具有讓人懷念的古早味。

瞧瞧多麼認真，我都想要直接給他比個讚了！XD

雖然車輪餅很便宜，但是個頭也不小，大大一顆，幾乎是吃三顆就會飽，網友說最推花生跟芋頭。

車輪餅整個排好排滿，外皮烤得焦焦的，光看色澤就讓人超有食慾感的啦！

▲雞蛋糕 60元／片

我買了一份雞蛋糕，一份十顆竟然只要６０元，真的超便宜，畢竟這是信義區耶！重點是雞蛋糕本身也挺好吃的，我自己很喜歡，熱熱吃蛋香超濃郁，而且質地軟綿、內餡濕潤，一口接一口、完全是停不下來。

整片剛出爐的雞蛋糕真的超級無敵香的啦！拿在手上真的超有療癒感，重點不甜不膩，大人、小孩通通愛。

就在我們買完的時候，這時候人潮更多了，聽說還曾經排到隔壁巷子口，人氣實在有夠旺！

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車輪餅/雞蛋糕餐車 | 店家資訊

車輪餅/雞蛋糕餐車

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷18號

營業時間：約中午出現至賣完為止！（雨天休息）

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