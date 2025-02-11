平鎮好吃燒臘推薦「和記燒臘店」！

這間已經收在口袋名單很久了，每次去平鎮，總是看他排了超多一堆人，就連在地的朋友都很推，這天選了一天平日過來，結果仍舊超多人，最便宜的便當一個只要７５，還有熱湯讓你無限免費續！

和記燒臘店 桃園美食 平鎮美食 平鎮燒臘 平鎮便當

看看這人潮，這真的不誇張，每次經過都看它排了超多人。

店面超小、低調又非常不起眼，如果沒有這些排隊人潮，當真走過路過就錯過。

但仍舊遮不住他的光芒，聽說在地已經開了超過３０年以上，非常多在地人都吃這間「和記燒臘店」，因為太隱密，幾乎是沒有觀光客。

和記燒臘店 | 菜單 Menu

最便宜的便當只要７５元就能吃得到，以燒臘店來說，整個就是ＣＰ值超高。

最受歡迎的三寶飯也只要１１０元，完全是超佛心價格，重點是，「和記燒臘店」份量都超大，一粒便當就可以吃飽飽！（完整菜單請點我）

一開始營業就擠了一堆人，老闆光頭好搶眼，但真的忙到停不下來。

這裡還有熱湯可以免費續，想喝多少就讓你喝多少，實在超佛心。

便當菜色都是固定的，今天有菠菜、豆干及高麗菜，蔬菜炒的味道算不錯，其中最有印象就是高麗菜，感覺是使用高山的，吃起來爽脆又清甜。

而豆干滷的也很入味，個頭雖不大，但真的超級下飯。

「和記燒臘店」還有一個重點人物，那就是他們家手工自製的辣椒醬，加一匙完全人間美味，而且是屬於古早味的滋味，嗜辣的朋友千萬不能錯過。

我們買了兩個便當，一個三寶、一個燒臘加鴨腿，每粒便當都是巨無霸等級，飯給超多、連配菜都有四樣，其中還有醃蘿蔔可以免費加，肉給得也超大方，ＣＰ值超高，讓你一餐等於飽餐！XD

他們家的鴨腿真的超好吃，現場拿到便當就開啃，皮脆鴨肉香，連肉質都很濕潤而不柴，鴨香味本身很濃郁，加上是腿部位，肉的口感更加有彈性，推薦！

鴨腿色澤光看就讓人驚豔，道味有比較鹹一點，配上白飯比較剛好。

他們家的燒肉我超喜歡，皮真的很脆，咬起來還會發出卡滋卡滋的聲音，鹹得剛剛好，很像我在澳門吃到的味道，整個超下飯的，吃重鹹的朋友單吃也很可以。

叉燒也切得很大堆，咬起來厚實又飽嘴，加上飯給得多，巨無霸份量真的一餐飽二餐。

當我們買好便當準備去上班時，這時候已經排了更多人，甚至有時候還沒到打烊時間就會賣光，想吃的朋友一定要早點來。

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和記燒臘店 | 店家資訊

和記燒臘店 | FB

電話：03-4031321

店址：桃園市平鎮區中豐路南勢二段282號

營業時間：11：00 ～ 14：00（週日公休）

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