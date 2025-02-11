咖啡：GRAPH ground

地址：41 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่, Muang Chiang Mai

電話：+66 99 372 3003

FB：https://www.facebook.com/graphground

IG：https://www.instagram.com/graphground/

官網： https://www.graphcoffeeco.com/

《泰國清邁自由行》Bella Nara Hotel│尼曼商圈復古殖民風格精品酒店

《泰國清邁自由行》Yesterday cafe│尼曼區最美暗黑系工業風咖啡館

《泰國清邁自由行》Hotel Noir諾瓦飯店│尼曼商圈裡摩登復古設計平價旅店

《泰國清邁自由行》Me & Bacon(head store)│清邁早午餐必吃超厚切培根蛋吐司

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》Graph one nimman│清邁尼曼一號裡的元老級文青咖啡館

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

上次來清邁的時候就已經去過尼曼一號裡的Graph One Nimman，身為清邁兩大特色咖啡品牌之一有著多家分店，尼曼區就有另外一間Graph Ground，這也是他們的第八號分店。

比起塞在尼曼一號商場裡的分店，Graph Ground是獨棟建築看起來較寬敞一些，改建自倉庫的紅磚小屋拍起來超美，門口的飄浮鋼鐵設計特別的有藝術感，本就偏暗的玻璃，裡面加上了一層深色厚拉簾透出了一點神祕。

Graph Ground店內有大半留做了烘豆空間，內用空間再把大半留給了吧台區，所以實際座位依然不多，並且以兩人座位為主，我們一行人只能拆成了三桌，不過這裡桌與桌的間隔較寬敞，算是很舒適的喝咖啡空間，吧檯的綠色大馬賽克磚有著些微不同的綠讓整片層次極美。

Graph本身就是一個咖啡專門品牌，店內有販售不少咖啡周邊，它們也有推出不同豆子的冷萃鋁罐裝咖啡，設計簡潔又好看，另外它們使用泰國在地的咖啡豆，喜愛嘗試不同的咖啡的人很值得仔細挑選一下。

雖然Graph主打的是各種特調，不過還是能點到基本款的拿鐵系列，從拉花就能看出咖啡師的基本功都很扎實，不過這裡的拿鐵價格偏高份量也是較小的類型。

這個是非咖啡類特調的Silence，算是抹茶牛奶的變種，加了竹炭粉的抹茶在牛奶瓶中做出漸層，冰杯中還有巧克力，是個很有趣又好拍的組合。

我自己上次喝過了Honeybee，這次也推薦給了我的家人，而我則是點了有點類似的另一款Breaking Brown，以冷萃咖啡製成咖啡凍，添加杏仁奶再倒入濃縮咖啡的三層式咖啡，該說有點像加了咖啡凍的dirty嗎?

特別推薦大家一定要嘗試看看的就是這款NO.17，由氮氣冷萃咖啡加了檸檬汁和新鮮番茄汁的特調咖啡，有點像是微弱氣泡感的西西里又帶有番茄的餘味，風味獨特柔和又順口，連不愛喝咖啡的人也可以嘗試看看。

國外旅行推薦文章：

《日本關西京都自由行》錦市場旁的時尚設計旅店PIECE HOSTEL SANJO

《日本關西京都自由行》八坂塔旁的時尚設計旅店RC HOTEL京都八坂

《日本沖繩自由行》國際通平價公寓式酒店condominio makishi●孔多米尼奧牧志公寓酒店

《泰國清邁自由行》Treevana Club Chiang Mai│早餐很豐盛的渡假風平價泳池酒店

《泰國清邁自由行》跑咖人必備泰國清邁咖啡館懶人包地圖攻略

《泰國清邁自由行》The Earth Hotel地球旅店│充滿生活藝術的風格設計旅店

[泰國曼谷自由行]頂級奢華的夢幻精緻旅店HOTEL MUSE BANGKOK

[泰國曼谷自由行]Lemon Tea Hotel

《日本關西京都珈琲散策》文青系旅人在京都喝咖啡的13間京都咖啡店名單

《日本關西京都自由行》清水寺二年坂百年老屋之全球唯一榻榻米星巴克咖啡

[泰國曼谷自由行]星巴克迷必去─曼谷最美星巴克Starbucks Langsuan

《日本關西京都自由行》龜岡站田野中出發的嵐山觀光小火車與嵐山竹林小徑

《日本關西京都自由行》嵯峨嵐山賞楓最佳天龍寺與黑色鳥居野宮神社

《日本關西京都自由行》世界最美書店惠文社一乘寺店與町家老屋SARASA PAUSA

《日本關西京都自由行》外拍勝地南禪寺水路閣與藍瓶子京都旗艦店朝聖

《日本關西京都自由行》Weekenders Coffee、下鴨神社(賀茂御祖神社)與糺之森

《日本關西京都自由行》錦市場、伏見稻荷大社、荒木神社與vermillion Cafe

《日本沖繩自由行》黑色鳥居與超可愛小書包御守的波上宮/波之上海灘

《日本沖繩自由行》貓島之奧武島上いまいゆ市場與天婦羅專賣中本鮮魚店

《日本沖繩自由行》沖繩必吃早餐之一的味噌飯屋(玉那霸味噌)まるたま

《日本沖繩自由行》日式古民家庭院吃阿古豬美食料理●琉球茶坊あしびうなぁ

《日本沖繩自由行》那霸我來了之隱藏版日本老屋定食●飴色食堂(あめいろ食堂)