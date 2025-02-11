宜蘭員山地點有點隱密的【北后寺・聽水咖啡】，是宜蘭喝咖啡、享受悠閒不錯的選擇，喝咖啡還有潺潺流水美景相伴，還可以順遊禪風寺廟北后寺，北后寺的清幽與美麗真的很值得一遊！

週休假日宜蘭員山一日遊快安排起來～

宜蘭員山咖啡「北后寺・聽水咖啡」，潺潺流水美景相伴，順遊絕美禪風寺廟!

導航直接搜尋＂北后寺・ 聽水＂即可抵達，咖啡廳就在停車場旁，停車場跟北后寺是一起的，假日人車很多。

停車費用100元或是隨喜樂捐，自行投入箱內。

除了開車前來也可以搭乘大眾運輸，在宜蘭火車站乘坐公車752路線到北后寺站下車。

■ADD:宜蘭縣員山鄉八甲路4號 (北后寺停車場)

■營業時間:09:30-16:30 (營業時間以IG公告為主)

■ 聽水IG

聽水咖啡隱身在停車場裡面，入口處有指標指引。

以戶外空間為主，沒有室內桌位，怕熱、怕冷或是怕蚊蟲的請自行斟酌。

咖啡廳就設立在灌溉水圳旁，搭配宜蘭的田園風光，雖然不是什麼大景，卻也讓人感覺愜意放鬆。

桌位採自由入座。

在鄉下長大的我還蠻喜歡這樣的田園風光，伴隨著潺潺流水聲，悠然恬靜。

聽水咖啡菜單及價格

低消每人飲品一杯，不收服務費，菜單上有特別註明沒有提供糖包及奶精。

以飲料為主，餐點的部分僅有披薩，另有厚片吐司、鹽可頌、青梅凍、檸檬塔及肉桂捲等。

可可歐蕾、英式奶茶

兩杯價格各是$130，分別是兩個小朋友點的飲品。

拿鐵

價格也是$130，有漂亮的拉花。

洋甘菊花茶

來這裡喝茶我覺得是最適合的了，這一壺$110，價格也不貴。

厚片土司

有可可、花生、奶酥及黑糖奶酥等口味，一片$65。

蜂蜜起司手工披薩

蜂蜜及莫札瑞拉起司的結合，趁熱吃很好吃，六吋大小$160，另有鹹的口味可選擇。

沒有時間限制，可以隨心所欲地享用大自然的愜意與悠閒。

咖啡喝完記得到北后寺走走，來之前我並不知道北后寺環境這麼美，還沒進入寺廟光是在外面就讓我開始驚豔。

寺廟內有池塘，內有很多魚兒，整個範圍不小還可以往內走繼續參觀。

北后寺分為兩區，這一區是轉經輪祈福園區，參觀完泥塑大佛園區不要忘了往這裡走。

轉經輪祈福園區每個區域都很美，視野也很不錯，一望無際的蘭陽山景與田園風光好是愜意，真心推薦大家來到宜蘭記得將北后寺安排進入行程裡。

這次主要是來聽水喝咖啡，北后寺只有走馬看花，下回有機會要再好好的來走訪參觀一次！

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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