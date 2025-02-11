法布甜|新竹巨城甜點快閃2025/2/7~2025/3/2

法布甜來新竹巨城甜點快閃囉!2025/2/7~2025/3/2 ；這次有三冠王的原味法式鳳梨酥、新品草莓蒙布朗千層蛋塔，更鮮、更濃、絲滑濃膩的草莓香甜好滋味、與漂亮又好吃的草莓塔喔!!

法布甜已於台中大墩創始店，展業十餘年；台北、台中各有店點與櫃位，都可以鄰近採買與品嘗喔!!

(台中創始店、台中逢甲店、台中高鐵店、台北八德旗艦店、北車店、台北板橋高鐵櫃位、台北復興sogo櫃位，撰文於2025.02.07)

2025新春新品，法布甜帶來酸V酸V的草莓季特色產品『絲絹蒙布朗』，最下面的千層蛋塔使用法國奶油、台灣小農雞蛋、36層塔身每一口都酥脆製作、中間擠上些許原味鮮奶油、現點現擠的絲絹蒙布朗使用法國奶油與台灣本土小農草莓醬、覆盆子醬等，更酸V好吃! 草莓季點心首選，千萬不要錯過這次的『絲絹蒙布朗』，超絲滑好吃!!

法布甜，第三代的『絲絹蒙布朗』，更鮮、更濃、更酥脆好吃!!

法布甜的外帶盒時尚又好看，拿回家還是維持點心相當美觀；這款真的很適合送禮喔!!

2025新竹巨城快閃活動，更有不限金額贈送一個玫瑰塔喔! (2025/2/7~2025/2/15)

法式玫瑰塔一咬內餡料還有草莓醬會爆出來喔!! 外層採用36層酥脆的法式餅皮，法式奶油與台灣的小農草莓現打擠出玫瑰花式樣；光看就好漂亮，取出外包裝更有淡淡的酸V草莓果香!!

法式檸檬塔採用屏東優利卡檸檬、100%新鮮檸檬汁製作而成，每顆檸檬塔裡頭至少加入了兩顆檸檬的量，裡頭還添加百香果增添香氣；外層使用酥脆法式塔皮，有別傳統 !!

最後，並刨上新鮮檸檬皮點綴!! 一拆開外包裝，新鮮的檸檬酸甜清新撲鼻而來!!

一盒12入，送禮相當時尚大方!!

無油、低糖、無水、使用高比例杏仁粉的原味法式鳳梨酥，這可是榮獲2021 全球純粹風味評鑑最高榮譽三星、2021 iTQi國際風味暨品質評鑑二星大賞、2020國際品質標章特級金獎 (三冠王)；還擁有高敏敏營養師推薦呢!!

全台首創無油、無麩的馬卡龍鳳梨酥，杏仁粉製作而成的達克瓦茲餅一口咬下外層比馬卡龍的餅皮更酥脆好吃，內餡是台灣鳳梨減糖製作，酸V酸V的記憶中鳳梨餡美味；真的是拿下『三冠王』實至名歸!

法式鳳梨酥，精緻的外表；杏仁粉製成有別於傳統鳳梨酥外皮，更健康、也美味好吃!!

法布甜 新竹巨城快閃 20250207-20250302

時間：10:00~21:30

電話：03 623 8000

地址：30041新竹市東區中央路229號 4F

官網：https://www.arbaking.com.tw/

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