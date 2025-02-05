虎川千代居酒屋｜台中高評價居酒屋，營業至凌晨一點，激推超浮誇痛風鍋，生食級牡蠣、干貝多到爆！

說道台中高評價居酒屋，這間虎川千代居酒屋一定是榜上有名！目前台中有兩間分店，開幕至今人潮不斷，不僅餐點多樣化又好吃，裝潢充滿濃厚日式風格，除了招牌男子漢の大鮭頭，還有超浮誇虎你勇干貝牡蠣痛風鍋也是必點，生食級牡蠣、干貝多到爆！

虎川千代居酒屋健行學士店位置

虎川千代居酒屋目前台中有兩間分店，一店位在勤美，糖糖這次是來到位在台中北區尚德街上的二店，鄰近中國醫藥大學、中友百貨、一中商圈，轉角間日式建築看起來相當氣派，有著濃厚的日式氛圍

虎川千代居酒屋健行學士店環境

虎川千代居酒屋健行學士店不只外觀，店裡頭的裝潢也充滿濃厚復古日式風格，內用座位區寬敞舒適，二樓還有提供包廂座位，非常適合多人聚餐

虎川千代居酒屋健行學士店菜單

虎川千代居酒屋健行學士店門口前方設置了一個清酒櫃，裡頭擺放了各式各樣的清酒及日本飲料

等待美味餐點上桌前，店家會先招待一份炸牛蒡，是說糖糖可是虎川千代居酒屋炸牛蒡的愛好者，將牛蒡切成片狀下去炸至金黃色澤，上頭再撒上些許糖粉及海苔粉增添香氣，口感香脆不油膩，吃起來還會發出卡滋卡滋的清脆聲響，微甜香氣讓人越吃越涮嘴

綜合生魚片 大 720元

綜合生魚片裡頭包含了鮭魚、鮪魚及旗魚三種魚肉，每片生魚片都超厚切，魚肉都很新鮮，糖糖最愛鮭魚生魚片，含豐富油脂，肉質軟嫩，入口即化，鮮味十足呀

凱撒沙拉 220元

沒想到在居酒屋竟然可以吃到沙拉，虎川千代居酒屋的凱薩沙拉份量還不小，以清脆蘿美生菜鋪底，搭配凱薩醬，最後撒上滿滿堅果及果乾，口感爽脆鮮甜，清爽又開胃

明太子山藥 150元

將山藥厚切，上頭抹上厚厚一層明太子醬，接著經過炙燒讓表面烤至微微焦香，山藥口感爽脆鮮甜，交織著濃濃明太子香及焦糖的香甜

唐揚雞肉150元

採用軟嫩雞腿肉，先醃製過再裹粉下去炸至金黃色澤，外皮酥脆不油膩，裡頭肉質鮮嫩多汁，不必佐料單吃就很夠味

碳烤伊比利豬肋條 390元

採用了號稱豬肉界的勞斯萊斯「伊比利豬」，切成條狀後下去炭烤至金黃焦脆的模樣，肉質紮實帶點微脆口感，讓人越吃越香，搭配一旁的松露洋蔥及玫瑰鹽，層次更加豐富

厚切牛舌 380元

虎川千代居酒屋的厚切牛舌選用牛舌的中間段，帶有厚度，上頭撒上紅胡椒粒點綴，口感軟嫩帶點脆度，喜歡吃厚切牛舌的朋友必點

綜合烤肉盤 460元

串燒類不知道該怎麼選擇，直接點這盤綜合烤肉盤就對了，裡頭包含七里香、雞心、海老豚、雞松板、扇貝、明太子雞腿肉及手羽先，中間搭配黃金泡菜可以搭配享用

揚出豆腐 140元

虎川千代居酒屋的揚出豆腐也是老少咸宜的一道料理，採用軟嫩的雞蛋豆腐，裹上麵包粉下去酥炸，外皮香酥脆口，裡頭的豆腐更是嫩到不行

櫛瓜 120元

將櫛瓜厚切下去烤，口感不僅爽脆鮮甜，也非常多汁呢

櫻花蝦鮭魚炒飯 150元

加入滿滿櫻花蝦、鮭魚、雞蛋及白米下去大火爆炒，上頭擠上日式美乃滋，一上桌就聞到迷人香氣，米飯Q彈，口感粒粒分明，吃起來帶有鍋氣香，搭配日式美乃滋，多了微甜滋味，層次更加豐富

虎你勇干貝牡蠣痛風鍋 1600元

這道虎你勇干貝牡蠣痛風鍋一上桌直接驚豔全場！瞧瞧裡頭的生食級牡蠣及生食級干貝用量完全沒再客氣，足足各有15顆，肉質肥美大顆，咬下去超鮮甜還會爆汁呢，湯底是老母雞湯，加入山藥泥、明太子、味噌及白菜，料多味美，湯頭鮮甜好喝，這鍋糖糖超級推

日式黑糖麻糬 110元

吃完鹹食，當然不能少了飯後甜點，虎川千代的日式炸麻糬糖糖也很推，現點現炸，外脆內Q，淋上黑糖醬，最後再撒上花生粉，甜而不膩，也是一道讓人一吃就停不下來的涮嘴小點

水果爆珠布丁 120元

想吃手作布丁，在虎川千代居酒屋也吃得到，上頭搭配百香果口味的爆珠及酒漬櫻桃，偏大人口味，布丁口感很綿密，蛋香濃厚，甜而不膩

日本酒冰淇淋 190元

甜點還有日本酒冰淇淋，糖糖今天吃到的是荔枝奶酒口味，酒感還蠻重的，帶有荔枝的香甜，另外還有清酒口味的冰淇淋，每日依現場為主

十六茶 50元／可爾必思 60元

虎川千代居酒屋除了各式各樣的酒品，也有飲品可以選擇

台中人氣居酒屋推薦，擁有高評價的虎川千代居酒屋，有著日式老宅氛圍，餐點不僅多樣化，用料也很實在，不管是烤物、鍋物還是炸物糖糖都很推薦，營業至凌晨一點，台中厲害深夜美食再推一間