新埔站 | 甕中甕炭火煨湯 炭火12小時的瓦罐煨湯 進補必吃

甕中甕炭火煨湯是板橋超人氣的湯品專賣店，老闆本身是專業月嫂，因此熬煮的湯品別具一格。店內所有湯品都是使用炭火煨煮超過12小時，每天提供超過20種湯品選擇。最近天氣冷颼颼，愛喝湯的人潮絡繹不絕，晚到的話可就選不到自己想喝的湯囉！

除了煨湯，甕中甕炭火煨湯也有提供飯、乾麵等主食，還有多款小菜可以搭配。

寒流來襲，每天都想來碗熱湯暖暖身。這天和好友去金山泡完溫泉後，特別約好來甕中甕炭火煨湯補一補！店附近有新埔國小停車場，搭捷運的話從新埔站1號出口步行約11分鐘就能到達。

我們大約晚上七點多抵達，沒想到店門口已經排滿等候的人潮。

看來大家跟我們一樣，天冷就是想來碗熱湯暖暖胃。

甕中甕炭火煨湯門口擺著四個大甕，非常吸睛。

這就是每盅湯品專用的瓦罐。

每盅湯品的罐口覆蓋鋁箔紙，上面標記著湯品的代號。

這些瓦罐會放入大型甕中，底層以炭火慢煨，至少需要12小時才能煨出好湯。

炭火煨湯的過程費時費工，但也因此成就了每一盅美味。

點餐後，店家會從大甕中取出熱騰騰的瓦罐。

這天天氣冷，適逢用餐時間，一盅盅湯品實在太香了！

甕中甕炭火煨湯每天提供十多種湯品，每款湯品都有專屬編號。

我們七點多到店時，竟然只剩下三種湯品可以選擇。

於是，我們索性把剩下的三款湯品全點了。

甕中甕炭火煨湯 菜單menu價目表

光喝湯怕不夠飽，甕中甕炭火煨湯還有飯、麵和各式小菜可以搭配。

當晚生意超好，我們等了一會兒才順利入座。

店內備有乾淨的餐具和調味品，供顧客自取。

燙青菜 $40

為了營養均衡，我們點了燙青菜，味道中規中矩。

肉燥乾麵（大）$50

因為還想去裕民夜市續攤，所以我們三人合點了一碗大乾麵。上面鋪滿肉燥和蔬菜。

雖然肉燥看起來肥滋滋，但吃起來一點都不油膩，反而滿滿膠原蛋白，鹹香入味，配上Q彈的油麵，越吃越涮嘴！

苦瓜小魚乾排骨煨湯

瓦罐裡滿滿的料，苦瓜不苦，帶著小魚乾的鮮味，排骨煨到骨肉分離，軟嫩中帶點咬勁，超好吃。

湯頭特別清甜，即使平常不愛苦瓜的人也可以接受。

蒜頭香菇雞肉煨湯

蒜頭、香菇和雞肉煨得入味極了。

一入口先是濃郁蒜香，接著是雞湯的鮮甜，雞肉軟嫩到入口即化。

二訪時，我們試了更多菜色。

特別推薦辣蘿蔔乾，無論是拌在乾麵還是滷肉飯裡，都特別加分。

滷肉飯（小）$30

滷肉飯的肉燥跟乾麵上的一樣，滑嫩鹹香不死鹹，加上辣蘿蔔乾後，超級涮嘴，不小心就嗑光一碗。

豬油拌飯（小）$20

古早味豬油拌飯，簡單卻美味，搭配煨湯更是絕配，吃完超滿足。

花生豬腳煨湯

豬腳選用豬腳圈，滿滿膠質，搭配微脆的花生和淡淡中藥香，湯頭溫潤可口。

蒜頭菜脯雞肉煨湯

蒜香四溢，湯頭濃郁順口，雞肉軟嫩不乾柴，喝了整個人都暖起來。

十全加味大補雞肉煨湯

我們最愛的就是這道十全加味大補雞肉煨湯，除了雞肉外還有九孔，搭配豐富的中藥材，卻不會有過重的藥味，湯頭鮮甜不燥熱，真的超級好喝！

真的很喜歡甕中甕炭火煨湯的各種湯品，喝過五種不同口味，每一種都讓人驚艷！店內也有販售冷凍調理包和養生茶飲，方便帶回家隨時享用，冰箱裡備上一些，想喝隨時加熱就能享受美味！

店家資訊

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