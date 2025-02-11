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[板橋美食] 旺鍋｜宵夜控必收！府中站誠品板橋B1，營業至凌晨的平價火鍋｜超強南瓜牛奶鍋、板橋火鍋推薦

2025燈會攻略 板橋火鍋 府中火鍋 板橋美食 more
2025-02-11 19:24:00 文字：Catalina旅遊小筆記
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Catalina旅遊小筆記

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[板橋美食] 旺鍋｜宵夜控必收！府中站誠品板橋B1，營業至凌晨的平價火鍋｜超強南瓜牛奶鍋、板橋火鍋推薦

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#板橋美食
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旺鍋 誠品板橋府中店

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place新北市板橋區中山路一段46號B1樓
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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