默爾pasta&pizza的馡曄國際集團進軍火鍋市場啦！全新品牌「旺鍋 wang hot pot」開幕囉！板橋府中站新開幕的「旺鍋 wang hot pot」，營業時間至凌晨兩點，宵夜控趕快收藏起來，深夜吃平價火鍋超幸福，最低只要$368元，還有冰沙、霜淇淋、飲料吧喝到飽，激推超濃郁南瓜牛奶鍋，精緻菜盤裡有超特別的義大利餃！

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宵夜控必收！誠品板橋B1營業到凌晨的「旺鍋」

板橋府中誠品全新開幕火鍋品牌「旺鍋 wang hot pot」，主打新潮台式個人火鍋，重點是營業時間超長，晚上開到深夜凌晨兩點，宵夜想吃火鍋首選旺鍋，板橋府中捷運站火鍋店推薦！

開幕優惠活動

旺鍋雙寶限時特價99元

加入會員招待牛腹肉/豬梅花 二選一

社群打卡再送麻辣鴨血/老滷米血 二選一

旺鍋 誠品板橋府中店B1｜店內環境開箱

旺鍋 wang hot pot 位在誠品生活板橋府中店B1樓，從捷運府中站2號出口步行約5分鐘即可抵達，交通十分便利，捷運站旁的府中商圈超好逛，來到府中站逛逛，可以順路來吃火鍋，晚餐宵夜、聚餐約會都很適合唷！

店內空間蠻寬敞，牆上的「旺」看了就很旺，春節期間想吃火鍋，就來旺鍋旺一下～半開放式的座位設計，獨立性佳、整體動線很是流暢，用餐環境很舒適，六人座位很適合朋友聚餐、家庭用餐。

店內提供飲料、霜淇淋自助吧，有我喜歡的hershey’s巧克力冰沙，飲料有咖啡機、冷熱飲，都是無限供應唷！

自助式醬料區該有的調味蘸醬一味不差，有沙茶醬、醬油、蔥花、辣椒、蒜末、白醋、蘿蔔泥、水果醬等，牆上還有教你怎麼調出完美沾醬！

旺鍋 誠品板橋府中店｜菜單Menu

旺鍋 誠品板橋府中店｜必吃餐點推薦

旺鍋是以個人火鍋套餐為主，每鍋均包含火鍋湯底、主餐、當季新鮮菜盤以及附餐，最便宜只要$368元起就能享用台式鍋物套餐，我特別推薦他們家的「南瓜牛奶鍋」，真的是濃醇香，附餐推薦升級「豬油拌飯+半熟蛋」，這樣吃才夠台！

椒香川味麻辣鍋

身為麻辣控，有麻辣鍋一定要點來試試，旺鍋的「椒香川味麻辣鍋」，是又麻又辣又香但不嗆，裡面的豆腐吸飽湯汁很入味，鴨血彈嫩入口即化，最愛麻辣鍋涮肉，香麻涮嘴超好吃！

南瓜起司牛奶鍋

喜歡濃郁湯頭的各位，不能錯過旺鍋的「南瓜起司牛奶鍋」，南瓜的甘甜與牛奶的醇香齊發，南瓜牛奶真的是絕配，濃醇香的湯頭真的太好喝，我喝了超多碗唷！南瓜牛奶很適合煮海鮮、蔬菜，會越煮越甜，精華都融入湯中了！

特選豬梅花

今天點了旺鍋最便宜的肉品「特選豬梅花」，真的有驚艷到我，豬肉意外的很好吃，肉的品質還不錯，Q香的豬梅花帶有豐腴的油脂香，浸潤湯汁後的肉質超Q嫩不會乾柴，油花分布很漂亮，豬豬沒有豬臭味，每一口都超juicy。

肉食主義可以+68元肉量+50%，會直接多半份的豬梅花肉，現在開幕期間有優惠活動，加入會員招待一份豬梅花唷～

老饕頂級嫩肩牛

旺鍋最高級的肉肉「老饕頂級嫩肩牛」，肉色相當粉嫩誘人，每一片都擁有細緻的紋理，輕涮幾下5分熟就能起鍋，入口肉質鮮嫩油脂感較低，特別推薦涮麻辣湯，伴隨著麻辣椒香帶來的微辣尾韻，入口極致的鮮，口口大滿足。

+198 特選海鮮盤

套餐可以用198元加購「超值特選海鮮盤」，直接升級海陸大餐，裡面有干貝、草蝦、蛤蜊、鯛魚，每一樣海鮮的品質都不錯，干貝和草蝦肉質彈牙、鮮味足，蛤蜊顆顆肥美多汁，鯛魚沒有土味口感軟嫩，海鮮拼盤CP值很高，推薦愛吃海鮮的朋友們，一定要加點唷！煮南瓜牛奶鍋直接滿分！

大干貝兩顆～我超愛吃干貝，記得不要煮太久，才不會肉質太硬又變小顆，剛好的熟度入口軟嫩Ｑ彈，干貝鮮甜好美味。

旺鍋的菜盤真的是超級美，應該是小火鍋菜盤的前三名，菜盤由超過10種的當季時蔬組成，裡面的種類不少，有蔬菜、菇類、豆腐等，其中最特別的就是異國風味的「義大利餃」，第一次看到菜盤裡面有義大利餃！

不愧是超有名的默爾pasta&pizza同集團的火鍋店，將義大利餃放入菜盤中，成為點睛之筆添加一抹異國風情，義大利餃特有的面皮咀嚼感很加分。

旺鍋雙寶：麻辣鴨血/老滷米血

現在開幕優惠活動，旺鍋雙寶只要99元，包含「麻辣鴨血＋老滷米血」，這兩道都是我很愛的台式小吃，當然一定要加點囉～

老滷米血上桌就能直接享用，Q而不軟爛，咬起來軟軟糯糯，整個滷透醬香十足，這根本是滷味專賣店才吃得到的口味，快趁限時特價爽吃一波，為吃鍋畫下最完美收尾。

濃濃麻辣氣息包裹著鮮嫩鴨血，鴨血非常大塊，軟Ｑ口感很好吃，是那種咬下去會爆漿的口感，中間入口即化，非常軟嫩。

豬油拌飯+蛋

附餐白飯可以升級「豬油拌飯+半熟蛋」，不敗的古早味美食，簡單的一碗白飯佐以豬油、醬油膏，增添醇厚的油脂肉香與膠質，再搭配最對味的半熟蛋，劃開後蛋液拌飯最對味，幸福感爆棚呀！

吃鍋喝飲料不可少，旁邊的自助吧可以無限暢飲，吃飽喝足後別忘了來支飯後甜點，旺鍋提供韓國原裝進口的霜淇淋，口感綿密甜而不膩，作為餐後的完美Ending！

旺鍋 誠品板橋府中店｜店家資訊