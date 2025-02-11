冬季賞花怎能錯過梅花呢？位於南投九份二山的「九尖茶廠」是免門票的賞梅人氣景點，我們在結束九族文化村行程後，特地來到這裡感受梅花的魅力。

（賞花日期：114.01.12）

開車前往「九尖茶廠」的山路有些挑戰，部分路段狹窄不易會車，尤其在賞梅季節，周邊臨時停車位更是搶手。我們選擇停在距離茶廠約八、九百公尺的路邊，雖然步行花了點時間，但省去了在茶廠附近繞圈找車位的麻煩。

一踏進「九尖茶廠」，立刻感受到清新的空氣，讓人心曠神怡，周圍的步道平坦好走，散步起來相當輕鬆愜意。

沿著步道兩旁的梅花樹，在陽光照射下，花瓣顯得更加潔白無瑕。

走到部分山坡處，可以俯瞰四周的美景，遠山景色盡收眼底，但別忘了留意腳步，賞景同時也要注意安全喔！

滿片梅花樹映襯著遠方的群山與藍天白雲，宛如一幅自然畫作。

不論是從遠處欣賞還是近距離觀察，梅花總能展現出不同層次的美感。

在梅花步道中悠閒漫步，感受滿滿的綠意氛圍，真的是很不錯，別忘了在梅花樹下拍幾張美照，留下這段美好回憶。

除了梅花，附近的櫻花和茶花也陸續綻放中。

賞完花後，可以回到「九尖茶廠」的休憩區稍作歇息。

我們還嘗了鍋燒意麵和鬆餅，能在深山中品嚐到熱騰騰的鍋燒麵與甜美鬆餅，真的是超幸福呢！

這次來「九尖茶廠」賞梅花，真的讓我們愛上這裡！雖然假日人潮和車潮多了點，停車不太方便，但一走進滿滿的梅花世界，瞬間覺得一切都超值得！梅花花期短暫，建議出發前先看看官網的花況，才能玩得更盡興。

九尖茶廠