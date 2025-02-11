下午茶續攤選擇這家咖啡廳，完全是因為在IG上被燒到，剛好好友也心有靈犀，直接訂了這間當作我們今天的聚餐地點。

我們來到位於捷運雙連站附近萬全街的「好啊」咖啡廳，外觀真的超低調！

店內座位不多，還好提前訂位，因為我們入座後，陸續有客人來都被告知要等到下午四點之後才能有位。

櫃檯前有提供開水，想喝的話記得自取喔。

點餐方式是掃碼自助，點完後到櫃檯結帳（只接受現金），等號碼牌震動就可以到吧檯取餐。

當天供應的甜點會貼在結帳櫃檯旁邊，哇，每一款看起來都超誘人！低消是每人一杯飲品或主食，假日用餐限時兩小時，平日則可以悠閒久坐。

我們點了冰拿鐵和冰抹茶歐蕾，再加上兩款甜點一起分著吃。

草莓抹茶戚風

乍看好像是迷你版的合掌村！上頭的鮮奶油像覆蓋著白雪，冬季感滿滿，超可愛，好喜歡！

草莓的酸甜剛剛好，戚風蛋糕濕潤度也很棒，鮮奶油細緻滑順，不會過於甜膩。

草莓抹茶山

我們忍不住輕輕晃動盤子，整座小山跟著抖動，套一句廣告台詞～越抖越好吃啦！

濃郁的抹茶奶酪搭配新鮮草莓和鮮奶油，抹茶香氣十足又不會太甜。

這款甜點完全擊中我的心，口感和味道都是我喜歡的！份量也很足夠，兩個人分著吃剛剛好。

冰抹茶標榜微甜。

但對於習慣喝無糖的我來說，還是稍微甜了一點。

冰拿鐵的咖啡味道還不錯，不過對我朋友來說，咖啡除了分好不好喝，還得看有沒有拉花，這家沒有拉花喔！

追蹤店家IG還能拿到一小塊雪花餅，真的是很一小小塊！

店裡還有一隻黑白花的店貓，常常窩在置物籃裡打瞌睡，偶爾會出來晃晃，但店家說牠大部分時間都在睡覺。

感謝我的甜點皇后，她根本是我的美食許願池！每次看到想吃的甜點，她總有辦法帶我去嚐鮮，有妳真好！新的一年就拜託妳繼續帶我吃遍天下啦！

店家資訊

店名：好啊咖啡

地址：台北市大同區萬全街46號

電話：0909-785-115

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