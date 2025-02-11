現在人的生活忙碌，常常外食，外食中常常缺乏攝取蛋白和膳食纖維，這樣的飲食環境讓我們越來越不健康，而冷凍蔬菜的出現正好可以改變了這樣的環境，壹然的出現，讓我對冷凍蔬菜有全新的認識。壹然源自於永昇冷凍食品，在冷凍蔬果加工的經驗上已經有50年之久，都是生產外銷日本的冷凍蔬果和水產品，最近也踏足電商，也才讓我認識到原來冷凍蔬菜可以讓人簡單又便利的享受到美味的食物。

冷凍毛豆是許多人家中的常備食品，放在冷凍中保存可以維持很長的保鮮期，食用也很方便，只要退冰就可以食用，吃起來非常方便，如果需要拿來炒菜也可以很快速的應用，是很棒的冰箱常備菜。

每包後面都有清楚的熱量標示和解凍方式，外食族可以很快的解凍來品嚐，健身族可以清楚的知道現在吃的熱量有多少。

壹然推出的毛豆有很多種口味，除了經典的鹽味和黑胡椒調味之外，有些口味滿新鮮的，像是鹽味茶豆和芝麻口味的冷凍毛豆，都是我以前從未嘗試過的口味。鹽味毛豆和鹽味茶豆都是300公克。

黑胡椒毛豆和芝麻毛豆都是250公克。



鹽味毛豆是傳統的經典口味，也更能感受到壹然原物料上面的管理和堅持，優質的產地和嚴格的採收加工還有品質檢測，每一個步驟都不能馬虎，才能成就好的產品，機械化的生產流程，更是保證了產品的穩定品質。

黑胡椒口味看似是外面常見的經典口味，但卻非常不一樣，帶有一點川味加上黑胡椒，喜愛麻辣鍋的我，這款黑胡椒是令我印象深刻的口味，微辣的黑胡椒散發誘人的香味，讓人口味直流。

帶點冰涼的口感是我的最愛，茶餘飯後開上一包當作零嘴，健康又低熱量，是我嘴饞的好朋友。如果喜歡重口味的人，這個肯定能讓味蕾很滿足，吃起來非常夠味。

跳脫傳統風味的鹽味茶豆，是一種讓我耳目一新的產品，趁著假日出去露營野餐，戴上兩包和朋友一同分享這個新奇的口味，是一點淡淡的芋香味，淡淡的芋香味不濃不淡，不會搶走蔬菜的清甜，還讓毛豆中帶上一點清新的味道，很特殊但讓人很上癮，沒有嘗試過的人，很推薦嘗試這個特殊的口味看看。

看那飽滿的毛豆，每一顆都非常飽滿扎實。

我也是一個超愛吃芝麻相關食物的人，芝麻做的食物口味變化非常多元，在我還沒拆開前我一直無法想像那個味道，但當我打開包裝後，撲鼻而來的芝麻香氣讓我超愛，滿滿濃郁的芝麻香氣，有點像是吃胡麻沙拉的感覺，這時候如果來個胡麻口味的沙拉，然後再多放一包芝麻毛豆，完全可以把沙拉帶到另一個境界，經過調味的冷凍毛豆風味鮮明，濃郁醇厚的香味充滿鼻腔，

看看這個毛豆，不論從正面看或是側邊看，一顆完整飽滿的毛豆。

在忙碌的現代生活中，我們很容易因為忙碌而忽略攝取自身必備的營養素，可是這不代表應該犧牲健康，「壹然」的出現提供了優質的新鮮食品，讓人在這個快步調的世代，還是能輕鬆地維持健康的飲食習慣，依然能夠享受美好的生活。

【門市資訊】

▲店名：壹然evernature

▲地址：屏東縣里港鄉三和路119之73,75號

▲電話：(08)773-3399

▲官方網站：

https://evernature-ys.com.tw/

▲粉絲專頁：

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週一至週五 08:30-12:00, 13:30-1700