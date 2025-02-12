

新莊中港路上，靠近新莊運動公園的岔路口，有攤賣了30多年的銅板零嘴「QQ蛋」，可是伴隨了不少人的成長回憶。它可說是在地人，尤其家有孩童的，幾乎無人不知、無人不曉。像在我女兒和兒子小時候，只要他們帶來到運動公園嬉戲後，離開前，十之八九會再來這，買些解解饞。它不只小孩愛吃，連大人也愛~

隨著子女長大，且距離住家有段距離，我們就顯少再來運動公園走走。加上這攤「QQ蛋、芝麻球」生意超好，等上半小時是剛好而已，所以即便我們一家四口都超愛，但也很少再前往。最近帶兒子到運動公園打桌球，想到多年沒買它，且老婆和女兒超懷念，於是前往光顧。沒想到，現在已改成抽號碼牌等候...

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▲在巷口，就可看到有不少的購買等候人潮

印象中在20年前，

女兒還小的時候，

這攤QQ蛋、芝麻球 ，

本位在中港路287號前。

大概十多年前，

搬到這新莊客旅旁的建豐街口。







▲攤外觀

攤家老夫妻倆人日覆一日，

很少休息。

一位是不停的桿著切著，

另一位則不停的炸著、拌著、壓著、撈起，

也有30多個年頭。







▲價目表

QQ蛋價格為5顆/15元(等於1顆3元)，

每次購買的顆數，

需是5的倍數，

等於是：5、10、15、20...顆。

芝麻球則15元/顆。







▲號碼牌

多年沒來，

改成不用排隊，

直接領號碼牌，

等叫到號碼，

再說要買多少。

這樣也好，

不用排隊死守等候，

拿到號碼牌後，

可以去別處走走再回來~







▲我大概是開攤半小時後才到，

抽到的號碼是28號（現場輪到6號）。

萬一人不在現場而過號，

過號3號就需重抽號碼牌。

我離開一小時後再回來，

輪到24號，

本想就快到我了，

沒想到前面的一次買80顆...



▲現製QQ蛋







▲現製芝麻球







▲現炸

炸油清澈乾淨，

看起來就讓人安心。

QQ蛋和芝麻球，

在油鍋中慢慢鼓脹起來，

色澤越來越金黃～







▲起鍋前，老闆用勺子不停的把QQ蛋，一顆一顆依序擠壓，逼出QQ蛋內多餘的炸油。

老闆不貪快，

總是在每鍋地瓜球下鍋時，

於低溫油的油鍋中，

不斷的慢慢翻攪，

不斷的用湯勺的圓背把每粒地瓜球，

沿油鍋邊擠壓後再放開炸，

重覆炸、壓、炸、壓的動作，

直到地瓜球慢慢膨脹，呈金黃色澤後取出瀝油。

相較一般攤家使用，

和油鍋一樣大的大鍋勺，

一次擠壓鍋內所有QQ蛋的做法，

這費工費時許多倍。

或許也因為這樣，

炸起來的地瓜球，

才特別的好吃吧～







▲撈起







▲到手

完成的QQ蛋外觀圓滾，

金黃色澤勻稱美麗。







▲芝麻球＆QQ蛋的大小外觀







▲芝麻球，剖面







▲QQ蛋，剖面

口感十分Q彈







▲很好吃

這攤已30多年頭的〝QQ蛋芝麻球（素食）〞，

會相當好吃的原因，

我覺得大概可歸納成下列兩點：

1.炸油乾淨清澈，常換新油，因此炸出來的QQ蛋，沒有一股油臭味。

2.老闆不貪快，總是在每鍋地瓜球下鍋時，於低溫油的油鍋中，不斷的慢慢翻攪，不斷的用湯勺的圓背把一粒一粒的地瓜球，依序沿油鍋邊擠壓後再放開炸，重覆炸、壓、炸、壓的動作，直到地瓜球慢慢膨脹，呈金黃色澤後取出瀝油。

所以炸出來的QQ蛋，不但外觀色澤美麗，口感更是沒話說。加上位在新莊運動公園旁，更因此深受到許多當地人喜愛。特別是在假日午後，許多父母帶著小孩到公園嬉戲時，會順道前往購買的超人氣道地傳統台灣味零嘴囉～



【營業時間】14：30～21：30（售完提早打烊）；休息日見攤家FB粉絲團公告

【地 址】新北市新莊區建豐街2號

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