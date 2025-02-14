GinGin Coffee 忠孝本店-近忠孝新生捷運站，從5號出口走路約5分鐘🚶🏻‍♂️‍➡️門口有一排機車停車位✅

*可以用Inline訂位、線上訂餐很方便➡️Here

內用小規範⬇️

1.不提供無線網路, 部分座位提供插座。

2.禁帶外食, 每人低消為200元。

3.訂位人數超過（包括）五人者, 低消為每人350元。

4.用餐時間為120分鐘。

入口處旁的可愛長頸鹿標誌😊😊😊

內用區，以2人桌、4人桌為主(靠窗區也有一排座位

另外一塊內用區，最裡面有一張大桌

吧檯座位區

本次在窗邊用餐區，椅子是高腳椅。採掃碼點餐✅ 點餐後先結帳

可以LinePay、刷卡或付現😊

線上菜單➡️Here

餐具、水杯、紙巾自助🙏🏻

上餐前，服務生會先給餐具、分享盤。

雙人分享餐（三樣人氣餐點一次滿足，850元起）

*有些餐點需加價更換品項🙏🏻

沙拉3選1

義大利麵3選1

三明治2選1

頑皮豹(冰滴咖啡+柳橙汁)，另外加點(150元)

牛排沙拉(加價60元)

很大一碗!!! 鋪上莎莎醬、擺好牛排撒了蒜片(熟度大概是5分，我覺得肉質OK 也煎得蠻香!) 個人超愛GinGin的莎莎醬，萊姆的風味特出，加上一點辣，酸辣風味爽口讓這道沙拉迅速吃光光🤭

牛排沙拉附玉米脆片可以配著吃😍 莎莎醬用玉米脆片包著吃很推💯

青醬鮮蝦義大利寬扁麵

總共有三隻蝦(需自行剝殼XD 上面還有裝飾芝麻葉，青醬整理上來說會希望再濃郁一點(但吃起來是蠻清爽) 也有撒上杏仁片多了堅果的滋味，寬扁麵有充分吸附味道，麵的軟硬度OK

雞排三明治

雙人餐的MVP個人要給雞排三明治，麵包烤的香酥，搭配多汁的雞排（那個皮之香脆⋯）加上黃芥末醬，簡單又開胃😍 店家很貼心還有準備手扒雞手套，讓你吃起來方便不狼狽💯💯💯

感想：GinGin Coffee的餐點選擇多元，這次點雙人套餐極推🎊

分量多，味道也好!!! 搭配起來很是豐盛🤤 來這用餐前記得先用

Inline✅ 以免向隅。