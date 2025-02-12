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出國前和朋友聚餐時，就在找哪裡適合，朋友們想吃居酒屋，但我內心其實想吃火鍋的…..最後發現一緒旭鍋！這裡不只主打火鍋，還可以透過手機App點隔壁居酒屋的日式串燒，大家的願望都能一次滿足。而且開到早上6點，半夜想來也沒問題！

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一緒旭鍋 交通環境

一緒旭鍋就在台北市中山區，從捷運中山站走過去大概5分鐘。

外觀低調卻充滿日式風情，進入後更能感受到濃厚的居酒屋氛圍，木質裝潢搭配暖色燈光、十分放鬆。

一緒旭鍋還有三種超好吃的特製沾醬，辣醬入口是濃郁的辣香氣息，尾韻有強烈的辣度，建議沾一點點就很夠味。

黑星醬尾巴的酸味和果香非常溫和，搭配豬肉或蔬菜特別清爽解膩。

手工沙茶醬香氣很濃郁，帶有一點微辣和甜味，配牛肉特別搭，讓肉的味道更豐富。

一緒旭鍋鍋物餐點

湯底- 火焰麻油鍋(放山雞腿) NT.420 不客觀推薦★★★★★

可選擇不同肉品！上桌的時候店員會問你米酒要加多少，然後直接在桌邊點火，超有儀式感！麻油的香味一下子就飄出來，麻油的香味一下子就飄出來，倒入雞湯、中藥材後味道很濃郁又暖心。

湯底-川味麻辣鍋 +NT.75、湯底-起司牛奶鍋 +NT.90 不客觀推薦★★★★★

湯頭辣中帶麻，不會嗆人，但很香。整體辣度混得剛剛好，配肉或蔬菜都很夠味。濃濃的牛奶湯底再加兩片起司，超級豐厚！越煮越香，配海鮮或蔬菜真的很讚。建議不要滾太久，他們是用真的牛奶，很容易燒焦～

Prime牛小排 NT.620 不客觀推薦★★★★★

牛肉的切片厚薄剛好，涮幾秒就能吃到它的嫩跟甜，搭麻油鍋特別香。

伊比利豬 NT.420 不客觀推薦★★★★★

豬肉油花分布均勻，煮完很嫩，入口會有一點甜甜的滋味、越嚼香氣越重。

超級蝦蝦 NT.440 不客觀推薦★★★★★

一次有五種蝦可以吃，從Q彈的白蝦到肉質扎實的天使紅蝦，每一種都很好吃，海鮮搭牛奶超絕配。

一緒酒場串燒餐點

這裡的特色就是，吃火鍋同時可以用App點隔壁居酒屋的串燒，等於一次滋道兩種美食。

薄切蔥鹽牛舌 NT.150、蔥鹽雞腿肉串 NT.80 不客觀推薦★★★★★

牛舌切得很薄，鹽味剛剛好，配上蔥花真的超級香。雞腿肉嫩又多汁，烤得焦香焦香的。

白醬海鮮烏龍麵 NT.200 不客觀推薦★★★★★

烏龍麵的Q勁十足，搭上濃濃的白醬和海鮮，清甜香濃。

生山葵章魚粒 NT.100 不客觀推薦★★★★★

章魚粒咬起來彈牙有勁，和生山葵微嗆的感覺真的很爽快。

頂級生蠔佐莎莎醬 NT.120 不客觀推薦★★★★★

生蠔真的很肥美，加上莎莎醬酸酸甜甜的味道，十足開胃。

一緒旭鍋真的很棒，不管是湯底、肉品還是串燒，每樣都很好吃。加上可以一邊吃火鍋一邊點居酒屋的菜，滿足所有人。如果你在找一間適合跟朋友或另一半吃飯的地方，甚至半夜突然想吃鍋，一緒旭鍋絕對值得一試！