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【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店) - 2000元套餐可以吃到兩隻雞，雞皮又脆又香超下飯

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2025-02-12 15:40:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

 

關子嶺茶壺雞是台南關子嶺最有名氣的甕缸雞之一，這次吃的是位在屏東的加祿分店，只要到墾丁或台東遊玩必定會經過這裡，這間店的2000元套餐一次可以吃到兩隻甕缸雞，CP值相當高，甕缸雞雞皮烤得極為焦香，肉質鮮嫩，梅子豆腐也很有特色，重點是白飯和雞油拌飯可以無限享用，大飯桶一定超愛！下次到墾丁台東遊玩不妨列入美食清單中吧！

 

餐廳有提供免費停車場，車位相當多。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲當天是晚上8點造訪人潮還是非常多，開車可直接停餐廳旁邊空地。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲甕缸是茶壺造型，也成了這間店的招牌。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲在候位的時間可以在茶壺甕缸旁欣賞一下甕缸的製作過程，光是在旁邊聞到香氣都讓人口水直流。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲餐廳大門貼了滿滿的車用貼紙，網友都戲稱說這裡是修車廠順便賣甕缸雞的地方。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲餐廳內用空間寬敞明亮，坐在學校用的矮凳子吃飯還蠻有特色的！

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲關子嶺茶壺雞菜單：我們這次原本打算單點，後來發現2200元套餐有兩隻茶壺雞比較划算，立馬改變主意點套餐。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

脆筍湯：竹筍有清脆口感，只是湯頭味道不是很好有一種怪味，問了同行的友人大家都這麼覺得...。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

雞油拌飯：使用窯烤過程流下的雞油，有濃郁的窯烤香味，加入白飯中真的超香，吃起來完全沒有油膩感。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

茶壺雞：2200元的套餐一口氣能吃到兩隻雞，終於不用為了搶雞腿而打架，當天送來的雞已經協助剝解，來不急拍到完整的雞。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

▲雞肉緊實滑嫩，雞汁有完全鎖在肉內，重點是雞皮烤得有脆度，咬在嘴中油脂馬上化開整個就是香阿！

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

桂竹筍加入洋蔥和紅蘿蔔絲、蔥段一起炒，竹筍吃起來挺嫩的，沒有粗粗的纖維感。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

炸皮蛋上面放滿的柴魚片和美乃滋，很像章魚丸子的做法，炸皮蛋外皮炸得稍硬，吃不出炸物的香氣。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

胡麻過貓淋上了香甜的胡麻醬，脆嫩的口感配上濃郁的胡麻醬，吃起來極為清爽。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

梅子豆腐外酥內嫩，梅子醬吃起來酸酸甜甜的，很開胃的一道菜。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

高麗菜口感清脆，沒有過多的調味吃的就是食材本身的鮮美。

 

【屏東食記】關子嶺茶壺雞(加祿分店)

九層塔蛋表面煎得微焦，九層塔與蛋香完美融合，雖然是一道簡單的家常料理，但要煎得好看也不容易。

 

雞蛋糕短評：加祿最有人氣的甕缸雞，甕缸是茶壺造型，雞皮烤的極脆，肉質鮮嫩多汁，雞油飯吃起來超香，其它菜色也很有水準，但竹筍湯的味道稍微差了些，餐廳有免費停車場。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★☆


【關子嶺茶壺雞加祿分店美食資訊】

地址：屏東縣枋山鄉加祿路153之1號
電話：0965830307
官網：facebook
營業時間：10:30–19:30 (周二公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：有
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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關子嶺茶壺雞加祿分店

phone0965-830307
place屏東縣枋山鄉加祿路153-1號
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服務品質
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裝潢氣氛
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