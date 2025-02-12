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田尾公路花園必訪景點推薦｜彰化最浪漫的花卉天堂，賞花、租自行車超愜意

2025燈會攻略
2025-02-12 16:15:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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 說到彰化景點，怎麼能不提田尾公路花園

這裡可是台灣的花卉天堂，不管是花迷還是攝影控，都一定要來踩點

超愜意的田尾公路花園一日遊，從租自行車、必拍景點、花卉市集到隱藏版咖啡廳，一次幫你安排好

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地址：彰化縣田尾鄉民生路一帶

🚗 交通方式開車：導航「田尾公路花園」即可，周邊有停車場可使用

大眾運輸：搭火車到「員林站」，再轉搭彰化客運往田尾的公車，在「田尾站」下車即可抵達

👉 小建議：田尾地區範圍廣，建議租自行車，才能輕鬆暢遊每個角落

 田尾最棒的玩法就是租一台自行車，迎著微風穿梭在花田小徑，每個轉角都是驚喜

租車地點：田尾市區有許多自行車租借站，有單車、電動腳踏車可以選

 👉 推薦路線田尾公路花園租車站 → 綠色隧道 → 花卉市集 → 特色咖啡廳 → IG必拍花海

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田尾公路花園不只是賞花天堂，現在還有超可愛的小蛇氣球公仔陪你一起拍美照

走到哪都能看到這些萌萌的小蛇公仔，搭配繽紛花海，完全就是打卡聖地

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除了Q萌的小蛇氣球公仔，現在還有超可愛的兔兔公仔加入，兩者搭配，畫面超療癒

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3D立體彩繪牆登場！超逼真場景，身歷其境拍出神級美照

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田尾公路花園不只是花卉天堂，更是IG美拍聖地＋超療癒的綠意小鎮

不管是情侶約會、親子旅遊，還是姐妹淘一起出遊，都超適合來這裡玩一整天

快規劃你的田尾之旅，來場最浪漫的花園旅行

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