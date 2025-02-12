要推薦桃園蘆竹火鍋【金蒔鍋物】肯定是不少在地人推薦及吹捧的火鍋品牌，這次來到【金蒔鍋物】位在蘆竹的大竹總店，沒想到原來吃個火鍋，也能彷彿置身在歐式餐廳中的浪漫與質感，【金蒔鍋物】除了在裝潢上打造有如歐式餐酒館風格，店內放上藍調爵士的慢活音樂，讓人隨之把用餐的節奏慢了下來，即便用餐人很多，同時又有享用不盡的自助吧、飲料吧、甜點吧，但卻沒有吵鬧混亂的感覺，反而讓人帶著很愜意的步調享用美食、談天說地、凝聚情感。

人總以色、香、味俱全來形容美食，不過在【金蒔鍋物】大竹總店，感受到的是〈視覺〉〈聽覺〉〈感覺〉〈味覺〉四重享受，在【金蒔】吃火鍋會令人不自覺優雅又放鬆，很自在很舒服，吃的東西也不馬虎，光是在海鮮盤上不斷吐舌頭的蛤蜊，就知道海鮮有多麼新鮮，還有那喝一口就眼球地震、味覺受到極大震盪的－蛤蜊湯頭（大海的餽贈）真是這輩子目前喝過最好喝的火鍋海鮮湯頭，極鮮美又清香的湯頭，令人難以忘懷。



【金蒔鍋物】品牌的建立來自曾於澳洲留學，並取得西餐商業烹飪和酒店管理憑證的老闆，回國後發現似乎可以將多數人對火鍋那種中式熱鬧、歡樂接地氣的感覺，與西式餐酒館的氛圍、慢活、質感結合，讓不論是家人、朋友、情侶相約聚會吃火鍋，提升到另一種精緻的層次。



【金蒔鍋物】英文 Golden Time Hot Pot 譯為〃金色時光〃也就是在享用鍋物的同時，能體會到精緻、慢活、食尚的時光，仔細看店內的裝潢及餐具都帶有金色的線條，很高級的感覺，而「蒔」也意味有時光的意思，很有意義及意象的品牌名，也能從中感受到，打從一開始老闆就想帶給大家不一般，且很明確的精緻用餐環境及體驗。



【金蒔鍋物-大竹店（桃園總店）】 蘆竹火鍋推薦 歐系桃園平價火鍋

電 話：03 323 0730 線上訂位

地 址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號

時 間：11:30~15:00、17:30~22:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550333323854

ＩＧ：@goldentime._

【金蒔鍋物】大竹總店的營業時間，中間是有休息準備的，要用餐也不忘確認最後入場的時間！



一入門，被精緻高檔的裝潢驚艷到，整面歐系的普魯士藍映入眼簾，好美，好有格調的火鍋店，寬敞的空間感，還帶有種歐風餐酒館的風格，若不說是火鍋店，真有種歐式餐廳的高檔餐廳格調。







晚餐 17:30 開始 我們 45分入場 幾乎要客滿，很多人更是時間還沒到就在外頭等候，真的是非常火紅的一間火鍋店，





【金蒔鍋物】除了在裝潢環境上的打造用心，選用的食材也很不簡單唷！光是無限供應的白飯都是採用台東越光米，咖啡還是莫凡比的 肉品更是絕了，有A5和牛、美國極黑和牛、CAB安格斯牛、澳洲熟成300天的牛肉、紅標伊比利豬..等，食材選用非常高檔。



【金蒔鍋物】以裝潢、環境、食材品質給人的感受來說，性價比相當高。



【金蒔鍋物】大竹總店的菜單，點餐方法就是先選湯頭，在選肉品主餐，其他都是自助吧無限自取（但切記不要浪費食材唷！）



除了基本蘋果高湯外，其他特殊口味都+100皆可 強烈建議可以點《大海的餽贈》這湯頭真是一絕，如果熱愛海鮮清湯，這非常推薦，其他鍋物像是番茄鍋、松露牛奶鍋、藥膳鍋、胡椒豬肚鍋、麻辣鍋...等 很多湯頭口味可以選擇。這次很幸運挑了《大海的餽贈湯頭》，另一鍋選的是《四川麻辣鍋湯頭》非常有差異性的兩種鍋底，可以一起品嘗。



喜歡海鮮的可以點【金蒔鍋物】雙人海陸套餐，可以吃得非常飽，而且海鮮種類非常多（重點是非常的新鮮～活跳跳），雙人海陸餐這樣的價位及提供的食材CP值非常高



點完主餐就可以到自助吧選自己喜愛的蔬菜及鍋料，店家補菜算是挺快的，其實用餐的桌數及人真的挺多，但店家一看快沒了就會很快補餐出來～



供應的自助吧種類多元，蔬菜也很多，常見的大白菜、高麗菜、青江菜..都有，也有養身的南瓜、洋蔥等，凍豆腐、白豆腐俱全，及常見的火鍋料～



但看到的還是以食物的原食為主，加工火鍋料不算多，這樣吃的比較養身



挖賽～光看到這籃就覺得太誇張了～是貴到嚇人的茼蒿菜耶，而且好大把好新鮮喔，光看到茼蒿整個人都歡喜起來了～



位在二樓的自助吧，也是非常重視~隨時將火鍋配料補得滿滿的



【金蒔鍋物】大竹總店 醬料區，光是提供的醬料就有十多種以上＠＠ 且整理得好乾淨喔！器皿金碧輝煌的～



還有大廚指導的獨家配方，不知怎麼搭配或是想來點不一樣的可以試試看唷！



基本的蒜泥醬、蔥花（提供的好霸氣



算是已經調配好的主廚胡麻醬、泰式醬及酸甜辣醬，泰式醬很讚～很推唷～直接配著吃就相當夠味了～非常南洋風



一旁還有特別的七味粉、白糖，算是很少見耶！



冰箱的飲料是自取的，想喝再拿！另外一頭還有很多飲料可以參考，建議可以晃一圈後再決定飲品！另外店家也規範了用餐制度，用餐時間100分鐘，食材不浪費，會以g數酌量收取浪費食材的費用。



飲料吧的飲料，竟然有義豐冬瓜茶，這可是在台南赤崁排隊要排很久的知名冬瓜茶，真是太夭壽了，



另外還有提供莫凡比的咖啡，都是相當知名的飲料品牌，可想而知店家想帶給消費者高品質，備受寵的感受



熱茶包~阿里山高山茶、碧螺春、東方美人茶~~



自助式冰淇淋，配料超多，這小孩應該會瘋掉~



很多人稱之為甜筒或餅乾杯的酥杯，整齊的排排站



一堆冰淇淋的配料，太可觀了！這愛吃甜的可能要來個三、四支吧！



【金蒔鍋物】大竹總店還有提供滷肉飯，香噴噴的，無限供應，好適合大胃王～



白飯剛補上，剛前面提到採用的是台東的越光米！



無限自取的主餐，好多種類的麵食，吃得下的話都可以享用，不像大部分的火鍋限制只能選一種~這老闆真的很海派



調好了專屬自己的美味醬料，泰式酸辣醬真的可以嘗試看看~



特別一提【金蒔鍋物】大竹總店，上鍋前都會有特別送上主廚特製的前菜小點，這感受備受尊寵，太特別了，而且好高級的感覺



用小黃瓜裹上的龍蝦沙拉，上頭撒上七味粉，帶點清爽的口感，龍蝦醬的鮮甜還有啵啵啵的感覺，但尾韻卻有著一點點辣的開胃感，



每個月都會不經意地贈上特殊火鍋料，二月份是大豆皮~



慢熬四川麻辣鍋湯底，麻辣味香味四溢，還有中藥入湯



麻辣湯頭麻而不辣，不嗜辣的應該也可以接受，如果喜歡大辣的話可以跟服務生說或自己到配料區拿辣椒！



裡面竟然還有鴨血耶！好大塊喔！不是僅有湯頭而以～



這次 #超級愛的湯頭 《大海的饋禮》其實就是濃郁的薑絲蛤蜊湯，非常的清、鮮，光是清湯就不知道喝了多少碗，而且吃完麻辣口味後喝上一口，真的太解膩 太好喝了~



【金蒔鍋物】大竹總店 雙人海陸鍋，做一次上其啦！桌子夠大，所以用餐起來也不覺得壅擠，珠寶盒般的海鮮，實在太美了

除了主廚提供的前菜及我們拿的兩盤菜盤，雙人海陸的內容包含了：肉品（四選二）、小卷／石斑／干貝／鮮蚵／鮑魚／軟絲／鯛魚／鱈魚／鱸魚／蛤蜊／天使紅蝦／海大蝦／熊白蝦，超級離譜的海鮮拼盤



肉品１選了特選低脂板腱牛 油花比較少，吃起來比較有彈性



肉品 2 選了嚴選梅花豬，油脂較為豐富，很適合吃麻辣鍋~



補充一下剛剛自助吧拿的菜盤，對於自己喜歡吃什麼再拿什麼的自助吧特別喜歡，這茼蒿真的太給力了



綜合火鍋料以多元但少量為主，還有韓國魚板跟日式火鍋料~建議吃多少拿多少~不要浪費食材唷！



珍珠寶盒中的海鮮，這盤海鮮太超值了，且都非常的新鮮～蛤蜊還在那邊吐舌頭，光魚的種類就有四種～這非常少見



天使紅蝦／海大蝦／熊白蝦，每隻都好肥美，海大蝦有夠粗曠的



整整超過手掌那樣大的長～～～太離譜 而且已經先開背沙線也被處理掉囉



一隻蝦都快佔據整個鍋子了~太愛吃蝦 看到這巨無霸蝦 垂涎欲滴......



直接開背的海大蝦，煮完後~蝦肉一點的不散碎~非常新鮮扎實，說真的這蝦子可能吃兩隻就會飽了，白飯~直接不用吃了~



清潔非常乾淨的鮑魚，雙人套餐每個品項都會給兩人份



干貝也是極大無比，食材的選用真的感受到用心及受寵了



即便下鍋煮好了，也沒有縮到很小，鮮美口感好彈牙～好好吃，新鮮的東西真的燙過不加味就能吃到那鮮美味



石斑／鯛魚／鱈魚／鱸魚／光魚種就有四種，真的是大海的寶藏盒，很少見一次提供這樣多的魚種



非常珍貴的石斑魚，對身體又好～切的好大塊～粉嫩的色澤看得清清楚楚



煮完的石斑好Ｑ彈~肉質纖細軟嫩



超大的軟絲，光看就覺得非常新鮮～



超級肥的鮮蚵，這個東石鮮蚵有的比了~ 真心覺得【金蒔鍋物】大竹總店在食材的新鮮提供上，絕對值得讚賞



這邊也特別提醒【金蒔鍋物】大竹總店的活動及參加會員的好處！喜歡【金蒔鍋物】的不要忘了加入會員拿好康



【金蒔鍋物】大竹總店的付費方式也很多元，還有特約停車場，



特約停車場就位在店家前大竹路及明光街口，不然附近不好停車！（看到外面的排隊人潮沒，真的好多人來吃）



轉近巷子就可以看到特約停車場，平面的，大家多多利用



【金蒔鍋物】大竹總店－是一間相當用心，且對食材掌握度很高的火鍋店，如品牌經營的理念，帶給人精緻、時尚、高貴不貴的CP值火鍋，環境也相當舒適高雅，把相聚吃火鍋的感覺提升到更西式品味的境界，「來金蒔，度過美好金時」讓吃一頓飯，轉眼變成一場時尚饗宴，

【金蒔鍋物-大竹店（桃園總店）】 蘆竹火鍋推薦 歐系桃園質感火鍋

電 話：03 323 0730

地 址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號

時 間：11:30~15:00、17:30~22:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550333323854

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【金蒔鍋物│中壢店】

電 話：03 458 5000

地 址：桃園市中壢區環中東路二段632號1樓

時 間：11:30~15:00、17:30~22:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/p/100094297835746/

ＩＧ：@goldentime_632

【金蒔鍋物│站前店 】

電 話：03 333 3881

地 址：桃園市桃園區中華路28號

時 間：11:30~15:00、17:30~02:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/p/61561198754977/

ＩＧ：@goldentime_28



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