台東旅遊景點大推薦，池上伯朗大道租電動車車趴趴造！

池上風情租車在池上火車站旁，搭乘火車真的方便，出站即抵！

現場闆娘非常親切，提供二輪、四輪造型電動車，也有傳統自行車哦～

想要暢遊伯朗大道、天堂路、金城武樹，記得要租電動車才能到達哦.

現場租車價格超優惠！闆娘都說隱藏價格，現場才有.

我喜歡俏亮大紅四輪車，拍照超搶眼，可坐三人哦～

台東池上景點「池上風情租車」池上火車站旁！大紅造型四輪車超亮眼！暢遊池上伯朗大道、天堂路、金城武樹、大水車

池上風情租車│店家外觀

池上風情租車店的店家在池上火車站旁，洗手間方向，出站即抵！

還沒走到池上風情租車店.

就有池上風情租車的闆娘和人員上前招呼要租車嗎？

池上風情租車│租車品項

池上風情租車闆娘前來接待我們，會按照人數來推薦車款！

我們二人看看館內車型，決定要租一輛四輪電動車～

本來也要想要一人騎一輛電動車.

後來覺得都來到池上了，就要騎乘有造型電動車比較酷炫！

闆娘還特別說，價格都參考就好，來到現場都會有隱藏價哦.

大家有要租電動車，可以先電話詢問闆娘車型和價格～

這邊有LINE@可以掃描CODE，加入詢問日期、車型、價格！

五星好評，或是追蹤按讚，都有專屬優惠價！

親洽詢價會最準確哦～

現場也有傳統自行車，想要好好活力運動一下！

整個池上自行車道不會太遠，也能租來熱血一番.

一人一輛的電動自行車，自己一人來玩，騎乘活動也超機動性！

看到蛙蛙造型的電動車，一開始我就被誘惑了！

但我後來還是比較喜歡四輪電動車，而且造型超有趣！

蛙蛙電動車還有籃子可以放置物品，貼心附上蓋子，不怕東西噴飛。

我想要租的四輪電動車有三款顏色！

現場車款有白色、紅色、藍色，都能自己選色.

電動車非常好開，就像騎機車一樣，輕輕一催油門就能前進.

後退則是要按退後鍵，再催油門，也有左右方向燈！

整個操作方法都會詳細說明，實際操作，沒問題就能出發！

四輪四人電動車，還有超可愛造型的！

卡通圖案造型還有很多款哦～

當天我們去時剛好看著客人騎走了～

遇到很親切待客的闆娘，很耐心的跟我們說明電動車款.

因為不同車款、不同人數，就有不同價格，都詳細說明.

還會再說一次，記得要來現場才會有隱藏價哦！

池上風情租車想來租電動車，有著獨特隱藏價，記得來找闆娘租車！

確定租車款式，就要填寫租車訂單.

然後，詳細說明騎乘路線.

可以先騎去大坡池，騎車繞行大坡池一圈.

再依造自行車路線，繞上池上小鎮一大圈！

若是時間不夠的話，也能直接前往伯朗大道.

伯朗大道、天堂路、金城武樹，三大池上必遊景點.

一定要去拍照朝聖！

池上風情租車│景點路線

可以先研究好騎乘路線，才不浪費時間哦！

塗上藍色路線就是池上自行車路線，還滿大一圈.

這張是我在大坡池導覽圖上拍的！

從池上風情租車出發，直走就能抵達大坡池，路線非常清楚！

只是途中會經過大馬路，電動車速度不快，一定要注意安全.

選了非常亮眼大紅色造型電動車，這輛最多可坐三人.

很適合三大一小的小家庭，或是三位大人也沒問題！

大坡池擁有獨家翠綠山巒和碧藍湖水的絕美景色！

周圍大樹包圍了大坡池，也有規劃完善步道.

可以把電動車停在停車場，散步一圈，沿途都有不同角度的美景.

或是直接騎車繞上一圈～

超幸運的遇到藍天白雲的大晴天，整個景色美到令人發呆！

遠方千峰萬壑的山稜線非常明顯.

結合上青山碧水大坡池，超美～

顏色非常搶眼的紅色車車，在大坡池遇到好多客人詢問要去哪租車！

配上大太陽好天氣，整個美照非常好看！

我們要騎去大坡池後方，接上後方自行車道路線，前往伯朗大道～

所以，我們沒有騎上大坡池一大圈，擔心遊程時間過長比較緊張.

大家一定要預留一整天的時間來池上遊玩，玩盡興超開心！

騎乘電動車吹著涼風，一邊欣賞大坡池不同角度的層巒美景.

看到喜歡的美景角度，就能停車坐在岸邊，好好放鬆飽覽一番.

整個大坡池內都有木棧步道，好適合情侶約會或親子旅遊.

沒想到在大坡池這邊還能遠遠心賞落雨松.

下次再訪池上景點，一定要來走走湖岸步道，讓自己置身大自然陶醉景色.

電動車還有好處就是有遮陽，這樣騎了一大段路也不熱！

還巧遇了一群團體車車，這樣一群人出遊也超好玩.

發現這座藝術裝置超犉合影的啦！

伯朗大道

離開大坡池，騎上一小段路，就到伯朗大道！

超開心的大好天氣，但非春夏稻田時期.

整個稻田光禿禿，只有養肥泥巴，景色沒有那麼浪漫啦！

把紅色車車和伯朗大道白色相框合影一下.

好喜歡這樣拍照起來的感覺！

真的很有乘風騎行的暢快感.

太想來伯朗大道一覽美景，白色畫框把身後層巒聳翠全都收入照片中！

很開心的來到伯朗大道的遊客不多，讓我們可以大拍特拍！

大大的伯朗大到四個大字，非常顯眼地標，合影必拍！

伯朗大叔終於回歸伯朗大道，先前颱風把他吹走去流浪了啦！

看著他就能立刻有好心情，好想來一杯伯朗咖啡！

伯朗大道只有電動車或步行才能進入.

假日人潮非常的多，這天遊客不多，可以拍到好幾次空景！

筆直大道沿路通往高山，讓人心情開朗.

走～租上池上風情租車一起來去伯朗大道拍美照去！

繼續往前出發，我們前往天堂路、金城武樹！

下次要來欣賞綠油油稻田，隨風搖曳的稻穗，豐收樣貌，精神愉悅！

天堂路

天堂路這邊有大空地可以停車.

前方就是大月亮大鞦韆，拍出夢幻質感美照！

蜿蜒而去田野道路一路往翠綠高山漫延～無止境般的悠活感.

真的太愛！這天可以悠閒騎著電動車，暢遊池上！

好多人搶拍大鞦韆，真的隨手拍都很美.

好好感受屬於台東池上的微風，夏天就有稻穗香氣了吧！

路旁都有景點指標，不用擔心迷路哦！

要來去～最大景點！金城武樹囉！

這棵大樹就是因為拍攝廣告而得名的金城武樹！

非常貼心設置泡茶造景，讓大家拍出創意互動照！

沒有金城武也沒關係，偶爾一人獨處時光也相當難得的愜意氛圍！

在藍天白雲的襯托下，與金城武樹隨意拍攝角度，都是讓人滿意的耶！

當然要和紅色車車跟金城武樹來張合影！

恩對！金城武樹是遙遠一方的那一顆樹.

大水車

要騎回池上火車站可以往大水車方向走～

沿途都有池上火車站的路標指引.

旁邊有大水車的介紹，我沒細看，拍拍照就離開！

小水車

往另個方向走，則會看到小水車！

小水車方向走是可以通往其他景點，並且繞上池上小鎮一圈.

本來要繼續往前去騎一圈自行車路線.

但是，離開小水車後，都沒其他遊客，加上道路施工，有大卡車行駛路線.

不是太安心的路線'方向，決定返程，騎回大水車，往池上火車站出發！

在騎回池上火車站的道路上，可以看到旁邊有藝術造景.

路上還有看到騎腳踏車來去尞.

回程可以騎去大池豆皮店吃豆花、煎豆皮、喝豆漿！

這次來到池上火車站，選擇池上風情租車，整個租借過程很愉快！

車款種類和價格都會說得很仔細，還能選擇喜歡顏色.

騎著電動嘟嘟車也很簡單操作.

可以騎去熱門景點伯朗大道也能去吃池上小吃.

搭乘火車來池上遊玩，池上風情租車最方便租車啦！