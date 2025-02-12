這家NARA Thai Cuisine，連續三年榮獲米其林推薦，

是全台最大的正宗泰國連鎖餐廳，

還原泰國道地的酸甜辣風味，美味的程度真的會讓人一試成主顧，

Ruby這次用餐是在林口三井二館用餐，點了新年歡聚四人套餐，

並額外加點了一道料理，與家人們品嚐了豐富的泰式美味饗宴。

店內空間寬敞舒適，桌距適中，不會有擁擠的壓迫感，

這點相當加分，也讓用餐體驗更加愉快。

🍽新年歡聚四人套餐 $3280

點套餐就會有提供泰國香米飯，因為我們有五人用餐，

則又多加一位米飯的用餐的人頭費用為$45元。



金錢蝦餅 $420

這道經典泰式前菜果然沒讓人失望！

外皮炸得金黃酥脆，

一口咬下滿滿的蝦漿內餡，口感紮實又彈牙，

搭配酸甜醬汁，吃起來滿清爽的，真的是必點。

綠咖哩牛肉 $430

綠咖哩真的比較適合搭配雞肉，雖別有一番風味，

就是少了一點融合感，不過，綠咖哩的醬汁調配得恰到好處，

微辣加上綠咖哩濃郁的香氣，讓白飯真的是一口接一口。

唯一的小可惜是這道菜最後才上桌，當下是有一點飽足感了。

打拋豬 $320

打拋豬炒得十分香辣，搭配九層塔和茄子的香氣，

讓人忍不住一口接一口，完全是下飯神器！

蝦醬炸雞 $350

炸雞滿有泰國風味，外皮炸得酥脆，

雞肉仍鮮嫩多汁，蝦醬的鹹香讓整體風味更加凸顯。

檸檬魚 $520

檸檬魚魚肉細緻嫩口，檸檬汁與香茅的酸香完美入味到魚肉裡，

帶點微辣及酸度，讓整體滋味更有層次。



唯一的小缺點是這道料理無法持續加熱，吃到後面溫度稍降，

風味稍有影響，但仍然是一道令人滿意的海鮮料理。

蝦醬高麗菜 $225

高麗菜口感爽脆，搭配蝦醬下去炒讓鹹香味更有層次感，

也不會太過於油膩，又多了一點鮮甜味也是一道下飯菜的餐點。

冬蔭功湯 $380



可選擇減辣，對於不太能吃辣的人來說是個貼心的小細節，

帶有濃郁南薑與香茅香氣，蝦子滿新鮮彈牙，

湯頭酸又濃郁，喝起來真的是暖心又暖胃。

泰式奶茶 $130、檸檬紅茶 $120、酸子汁 $120

冰塊的融化稀釋了奶茶的甜度，不會太過甜膩，茶香與煉乳的比例調和剛剛好。

酸子汁是一款帶有果香與酸甜風味的泰國傳統飲料，喝起來十分開胃。

檸檬紅茶則是清爽解膩，飲料的口味也是水準之上。

黃咖哩軟殼蟹 $568

愛吃軟殼蟹的我們又多單點了一道，重口味的黃咖哩與酥炸後的軟殼蟹結合，

口感外酥內嫩，層次感豐富，單吃或搭配白飯都很適合，都相當不錯。

Ruby這次的用餐體驗都相當滿意，餐點都有都恰到好處，

無論是炸物、咖哩還是海鮮，都讓人滿喜歡的。

店內氛圍舒適，用餐不擁擠，適合朋友或家人團聚，

如果你也是泰式料理的愛好者，絕對值得一試！

【店家資訊】

👉NARA Thai Cuisine 新北林口店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市林口區文化二路一段123號3樓

☎️02-2606-8300

⏰週一至週四 11:00-21:30 (最後點餐時間 20:30)

週五 11:00-22:00 (最後點餐時間 21:00)

週六至週日 10:30-22:00 (最後點餐時間 21:00)

https://nara.com.tw/menu_catagories/

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。