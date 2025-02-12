這家NARA Thai Cuisine，連續三年榮獲米其林推薦，
是全台最大的正宗泰國連鎖餐廳，
還原泰國道地的酸甜辣風味，美味的程度真的會讓人一試成主顧，
Ruby這次用餐是在林口三井二館用餐，點了新年歡聚四人套餐，
並額外加點了一道料理，與家人們品嚐了豐富的泰式美味饗宴。
店內空間寬敞舒適，桌距適中，不會有擁擠的壓迫感，
這點相當加分，也讓用餐體驗更加愉快。
🍽新年歡聚四人套餐 $3280
點套餐就會有提供泰國香米飯，因為我們有五人用餐，
則又多加一位米飯的用餐的人頭費用為$45元。
金錢蝦餅 $420
這道經典泰式前菜果然沒讓人失望！
外皮炸得金黃酥脆，
一口咬下滿滿的蝦漿內餡，口感紮實又彈牙，
搭配酸甜醬汁，吃起來滿清爽的，真的是必點。
綠咖哩牛肉 $430
綠咖哩真的比較適合搭配雞肉，雖別有一番風味，
就是少了一點融合感，不過，綠咖哩的醬汁調配得恰到好處，
微辣加上綠咖哩濃郁的香氣，讓白飯真的是一口接一口。
唯一的小可惜是這道菜最後才上桌，當下是有一點飽足感了。
打拋豬 $320
打拋豬炒得十分香辣，搭配九層塔和茄子的香氣，
讓人忍不住一口接一口，完全是下飯神器！
蝦醬炸雞 $350
炸雞滿有泰國風味，外皮炸得酥脆，
雞肉仍鮮嫩多汁，蝦醬的鹹香讓整體風味更加凸顯。
檸檬魚 $520
檸檬魚魚肉細緻嫩口，檸檬汁與香茅的酸香完美入味到魚肉裡，
帶點微辣及酸度，讓整體滋味更有層次。
唯一的小缺點是這道料理無法持續加熱，吃到後面溫度稍降，
風味稍有影響，但仍然是一道令人滿意的海鮮料理。
蝦醬高麗菜 $225
高麗菜口感爽脆，搭配蝦醬下去炒讓鹹香味更有層次感，
也不會太過於油膩，又多了一點鮮甜味也是一道下飯菜的餐點。
冬蔭功湯 $380
可選擇減辣，對於不太能吃辣的人來說是個貼心的小細節，
帶有濃郁南薑與香茅香氣，蝦子滿新鮮彈牙，
湯頭酸又濃郁，喝起來真的是暖心又暖胃。
泰式奶茶 $130、檸檬紅茶 $120、酸子汁 $120
冰塊的融化稀釋了奶茶的甜度，不會太過甜膩，茶香與煉乳的比例調和剛剛好。
酸子汁是一款帶有果香與酸甜風味的泰國傳統飲料，喝起來十分開胃。
檸檬紅茶則是清爽解膩，飲料的口味也是水準之上。
黃咖哩軟殼蟹 $568
愛吃軟殼蟹的我們又多單點了一道，重口味的黃咖哩與酥炸後的軟殼蟹結合，
口感外酥內嫩，層次感豐富，單吃或搭配白飯都很適合，都相當不錯。
Ruby這次的用餐體驗都相當滿意，餐點都有都恰到好處，
無論是炸物、咖哩還是海鮮，都讓人滿喜歡的。
店內氛圍舒適，用餐不擁擠，適合朋友或家人團聚，
如果你也是泰式料理的愛好者，絕對值得一試！
【店家資訊】
👉NARA Thai Cuisine 新北林口店
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠新北市林口區文化二路一段123號3樓
☎️02-2606-8300
⏰週一至週四 11:00-21:30 (最後點餐時間 20:30)
週五 11:00-22:00 (最後點餐時間 21:00)
週六至週日 10:30-22:00 (最後點餐時間 21:00)
https://nara.com.tw/menu_catagories/
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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