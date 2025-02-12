宜蘭冬山美食,宜蘭古早味早午餐,派吃所砂港分局,宜蘭平價小吃,冬山美食推薦

從羅東走省道9號往蘇澳方向，到砂港時的右方會有一條永興路（路口有全家！），往右轉就可以看到這家派吃所啦～名字挺有趣的，而且看板更有梗，寫著＂專治餓人～打擊最餓＂！其實知道這家店很久了，但是營業時間是早上六點到下午兩點半所以總是錯過（因為上班的時候他在對向就懶得轉過去，下班時他也休息啦ＸＤ），這次年前剛好有時間就來去吃看看在地人很愛的派吃所砂港分局吧！快點用好吃的古早味來治療我吧～～～

派吃所食坊砂港分局

0911243753

宜蘭縣冬山鄉永興路一段3-2號 請點我開始派吃所食坊砂港分局導航ＸＤ

06:00～14:30，每週日公休～若有臨時營業時間變動請依店家公告為準喔！

停車資訊：永興路上白線停車，但是吃飯時間車超多喔要停遠一點再走過來。

每個星期至少會經過這裡四五次，但很可惜經過的時候不是要趕上課就是晚上下課後～所以從來沒機會吃到QQ。這回趁著年前課輔班結業的空檔就跑來吃啦～是說那個看板是愛心嗎？（圍事專用大型臉頰雙愛心？ＸＤ

店內環境

先說，這裡算是傳統古早味的路邊早午餐店，沒有什麼裝潢喔～凌晨六點就開賣一直到下午兩點半左右，店裡座位不少，大約有九張的四人桌，但聽說吃飯時間人都很多～我這次是早上十點多來的，算空檔。朋友說這裡超多貨車大哥們來吃的，因為便宜又大碗！我剛坐下沒多久這兩位貨車司機大哥也進來點了一輪呢。

派吃所食坊菜單

嗯……看起來價格真的很便宜，但不曉得口味怎樣呢？而且很妙喔大家看看他們的炒麵炒米粉還有油飯的大小碗只差五元耶！要不要拼一點都點大碗的嗎？（認真思考

餐點品項

可能客人不多，我點餐後不到十分鐘餐就上齊了。啊不就還好我沒點大碗的？不然這桌吃完應該連晚餐都省了～～～結帳的時候闆娘跟我說我總共145元，我眼睛瞪超大的看著她…她就笑著說啊都小碗的啊～錢沒算錯啦你放心啦就行ＸＤ

炒麵米粉各半（小）：45元

一上桌我就有驚豔到喔～暖色系的主食醬料再加上幾抹鮮綠的韭菜，看著就很開心！而且份量又多啊～同學們看看這盤古早味的炒麵米粉啊………是先淋上肉燥後再加上油飯的醬喔～微微的鹹甜非常好吃～炒麵也很有口感不會都悶到軟軟的～

對了，敢吃辣的同學強烈建議加老闆他們自己做的豆豉辣椒！絕對中辣以上等級非常夠味ＸＤ

滷肉飯（小碗）：30元

這個小碗也好大碗啊！！！在桃園應該要賣到快四十元吧我說～肥肉瘦肉的比例大約是3:2，是我最愛的古早味滷肉喔～味道很香而且不會太重口味～

同學們來聞聞看這個古早肉燥香啊～～～（搧風），而且飯不會太軟這點我也很喜歡，因為圍事可不是個吃軟飯的傢伙啊。

魚丸湯（小碗）：40元

這個湯我是看了谷歌姐姐的評論來點的，網友說很划算！而且四十元有三顆這樣大的魚丸我真心覺得非常可以！重點是！！！

魚丸還是有包餡的呢～口味算清淡的喔就帶著淡淡的油蔥與芹菜的香氣……話說我一直覺得少一味啊，啊靠腰！胡椒粉就放在旁邊我怎麼沒加啦ＸＤＤＤ

小菜（魯蛋＋油豆腐）：30元

油豆腐是裡面白白嫩嫩的那種很好吃喔～再加一顆魯蛋這樣也才三十塊啦朋友啊～～～老闆跟闆娘會不會太佛心來啦～～～

招牌古早味紅茶（中杯）：25元

這是闆娘招待的啦，因為是店裡的熱門飲品她看我沒點就請了我一杯，這就是宜蘭的暖暖人情啊～

店家/景點資訊

店家名稱：派吃所食坊砂港分局

所在地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉永興路一段3-2號

營業時間：一 二 三 四 五 六 06:00-14:30

店家電話：0911243753

評價：★★★★★





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