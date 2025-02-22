隱身在國華路旁的巷弄哩，這邊開車不易，建議停好再走路進來🚶‍♂️‍➡️

看到醒目的西洋梨logo就到了😍 店名諧音梗超有記憶點😎 店家說

楊黎源自兩人的姓氏，加上代表咖啡的C☕

門口前有一區戶外桌(有點露營風

入內感受到空間蠻寬敞‼️雖然座位不少，但桌距都有拉開不壅擠😊

吧檯區，座位前還有提供插座✅

這次內用被安排在沙發區，有點類包廂感😘

自助區(提供水、水杯和紙巾)

菜單-店內小叮嚀

提供的飲品很多元，咖啡有手沖/特調... 也能買豆子，不喝咖啡也有

茶飲、牛奶飲、氣泡飲💯

更多請看線上菜單➡️Here

最期待就是每日手做甜點🤤

店家相關的貼紙(可免費索取)，這麼可愛的吉祥物😍😍😍

店內還有一區販售相關商品(杯子、豆子...) 喜歡吉祥物西洋梨的

可以買T-Shirt、紙膠帶等文創商品🥰🥰🥰

下午茶來了☕蛋糕🍮

伯爵茶卡布(只限熱飲，140元)

佛手柑香氣四溢，搭配濃厚的奶泡（相當紮實）還有愛心拉花🫶🏻

柳橙冰咖啡(只限冰飲，140元)

柳橙風味十足💯 超好喝啊啊啊！ 清爽香氣與果香味搭配的很好！！！

我覺得是今天點的飲料第一名😋 然後西洋梨logo杯子😍😍😍

焦糖布丁(110元)

布丁上面還有鮮奶油、焦糖脆餅😊 口感扎實富含蛋香味，焦糖算

適中，怕苦的可以接受🫶🏻🫶🏻🫶🏻

綜合水果烏龍戚風(155元)

鮮奶油輕盈，乳香味十足！ 戚風蛋糕鬆軟！搭配的水果很甜😍😍😍

可以搭配一旁的脆餅食用👌🏻

吃完想說去廁所，發現別有洞天⁉️ 門外又是何處...

原來還有一個戶外用餐區，像個小庭院，這裡只有四人桌(在這用餐

😁😁😁

從國華路上經過就會看到的西洋梨logo😍 底下有箭頭指示要走旁邊的路進到正門喔!

感想：店家內用空間為1樓室內+室外，客滿限時90分鐘，也是寵物友

善咖啡廳! 這次的體驗很開心找到這麼鬧中取靜，轉角遇到咖啡廳！北苗

的一個秘境！！！咖啡好喝、甜點很有層次，絕對是要再訪的😘