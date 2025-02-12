建於1917年、百年歷史的第二代臺中車站，在2016年新站完全啟用後，正式卸下了運務重任。當時我就好奇，這國家二級古蹟後續將如何規劃呢？如今答案出爐，已經打造成「臺中驛鐵道文化園區」了，使老臺中驛風華，隨歲月悠遠延續。

↓從豐原車站搭火車過來，已近黃昏時分。

↓一輪夕陽，依傍於舊站鐘樓塔尖。

↓紅磚藍頂的古典巴洛克建築，是多少悲歡離合的見證？我在台中當過兩次兵，對這充滿歲月感的老車站也有著一份穿越時空的感情。

↓從新站過來，首先會遇見一樓的「鐵鹿大街」，也就是美食街，進駐了許多知名餐飲品牌、主題餐廳和伴手禮店。

↓小林煎餅的櫥窗以喵星人呈現，匆匆路過最為吸睛，想必是面最夯的打卡牆。

↓臺中驛鐵道文化園區除了老車站主體，規劃了「舊軌第一月台」、「舊軌第二月台」和「舊軌小舞台」，停放了三列饒富時代意義的列車。靠新站的舊月台邊周末假日也設置了「小旅市集」，今天剛好有營業。

↓我直到前幾天看《奔跑吧！兄弟》，才知道原來瑪利歐有一整個家族。

↓【EMU100型電聯車】，英國製造，是西部鐵路電氣化之後最早的集高級內裝與速度於一身的招牌列車，也是臺灣鐵道史上首款電聯車。

↓不鏽鋼外型的是【DR2700型柴油客車】，由日本東急車輛製造，也就是曾經的「光華號」，直到2014年花東線鐵路電氣化後才正式退役。討厭，我不知道原來這款車廂是可以進去的，錯過了拍懷舊車廂內部的機會。

↓這個時候夕陽在列車和月台間灑下金黃的迷離光線，遊客絡繹不絕地堵在那兒，每個人身上被勾勒出金光。

↓反正一直有人擋在那兒，沒有辦法等到夕陽灑滿車廂。

↓再過去，就是熟悉的莒光號牽引車【R100型柴電機車】，這裡展示的正是最原始的海軍藍機型。

↓舊站裡還展示著各個車站的縮小模型，代表性來幾張。

短暫停留，就已經感覺老車站風華迷人，來台中旅遊，很可以撥一點時間來走走，相信未來也還會規畫更有意思的部分。

↓好啦，緊湊的台中一日遊，繼續往下一個地點前進。

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