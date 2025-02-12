為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 老車站新風華：【臺中驛站鐵道文化園區】，好逛好拍懷舊景點

老車站新風華：【臺中驛站鐵道文化園區】，好逛好拍懷舊景點

2025燈會攻略
2025-02-12 20:14:00 文字：雲大少爺
share
雲大少爺

雲大少爺

臺中驛站鐵道文化園區

      建於1917年、百年歷史的第二代臺中車站，在2016年新站完全啟用後，正式卸下了運務重任。當時我就好奇，這國家二級古蹟後續將如何規劃呢？如今答案出爐，已經打造成「臺中驛鐵道文化園區」了，使老臺中驛風華，隨歲月悠遠延續。

      ↓從豐原車站搭火車過來，已近黃昏時分。

台中車站月台

      ↓一輪夕陽，依傍於舊站鐘樓塔尖。

台中新站

台中新站

      ↓紅磚藍頂的古典巴洛克建築，是多少悲歡離合的見證？我在台中當過兩次兵，對這充滿歲月感的老車站也有著一份穿越時空的感情。

臺中驛站鐵道文化園區

    ↓從新站過來，首先會遇見一樓的「鐵鹿大街」，也就是美食街，進駐了許多知名餐飲品牌、主題餐廳和伴手禮店

臺中驛站鐵道文化園區鐵鹿大街

臺中驛站鐵道文化園區鐵鹿大街

      ↓小林煎餅的櫥窗以喵星人呈現，匆匆路過最為吸睛，想必是面最夯的打卡牆。

臺中驛站鐵道文化園區小林煎餅

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓臺中驛鐵道文化園區除了老車站主體，規劃了「舊軌第一月台」、「舊軌第二月台」和「舊軌小舞台」，停放了三列饒富時代意義的列車靠新站的舊月台邊周末假日也設置了「小旅市集」，今天剛好有營業。

臺中驛站鐵道文化園區

      我直到前幾天看《奔跑吧！兄弟》，才知道原來瑪利歐有一整個家族。

臺中驛站鐵道文化園區鐵鹿大街

      ↓EMU100型電聯車】，英國製造，是西部鐵路電氣化之後最早的集高級內裝與速度於一身的招牌列車，也是臺灣鐵道史上首款電聯車。

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓不鏽鋼外型的是【DR2700型柴油客車】，由日本東急車輛製造，也就是曾經的「光華號」，直到2014年花東線鐵路電氣化後才正式退役。討厭，我不知道原來這款車廂是可以進去的，錯過了拍懷舊車廂內部的機會。

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓這個時候夕陽在列車和月台間灑下金黃的迷離光線，遊客絡繹不絕地堵在那兒，每個人身上被勾勒出金光。

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓反正一直有人擋在那兒，沒有辦法等到夕陽灑滿車廂。

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓再過去，就是熟悉的莒光號牽引車【R100型柴電機車】，這裡展示的正是最原始的海軍藍機型。

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓舊站裡還展示著各個車站的縮小模型，代表性來幾張。

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

      短暫停留，就已經感覺老車站風華迷人，來台中旅遊，很可以撥一點時間來走走，相信未來也還會規畫更有意思的部分。

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

臺中驛站鐵道文化園區

      ↓好啦，緊湊的台中一日遊，繼續往下一個地點前進。

台中市一景  

 

 

.

 

大少爺的攝影遊蹤

文章標籤
美食街 夕陽 鐵軌 巴洛克 台中車站 臺中驛站鐵道文化園區 鐵鹿大街 鐵路 臺中轉運中心 光華號 車廂
創作者介紹
創作者 雲大少爺 的頭像
雲大少爺

大少爺的雲淡風輕

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up