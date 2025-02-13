現代人在快速又緊張的生活節奏中庸庸碌碌的忙著，不知有多久沒有好好放鬆自己了，在好朋友的介紹下，我前往「金星越式洗髮」體驗特別的綜合性美容與放鬆的服務。

走進店內，明亮潔白且清爽的室內空間映入眼簾，在店員親切且詳細的介紹後，我選擇了方案B「菁英方案」，服務的項目包含修指甲、卸妝、瞼部洗淨/去角質、熱敷眼睛、頭肩頸精油舒壓按摩、玫瑰海鹽去角質、足部去角質、洗髮、耳浴、手腳按摩、護髮、中藥草水循環頭療、面膜敷瞼、精緻掏耳、吹頭髮，結束後還有特製養生茶和小點心。

在服務人員引導換上指定服裝後，便開始進行一連串的服務項目。一開始，服務人員讓我舒適地坐下，先將雙腳泡暖，也把腿部與足部角質泡軟後，使用玫瑰海鹽進行腿部去角質，玫瑰的香氣淡淡的彌漫開來，每一個動作都非常輕柔而細膩，隨著海鹽的輕摩，腳底的疲勞似乎都被洗去。

接著，足部的去角質處理更是讓我感受到肌膚的光滑和細緻，而修指甲這個步驟或許是小細節，但服務人員專業且溫柔細膩的手法，讓這些服務不僅是對肌膚的清潔，更像是一種心靈的放鬆，也為後續的服務奠定了完美的基礎。

在初步放鬆足部的疲勞後，我被引領上樓進入一個安靜的房間，準備躺下享受更多的服務。

躺在床上，戴上熱敷眼罩，這是開始徹底放鬆的第一步。溫熱的眼罩慢慢舒緩了因使用電子產品而累積的眼部疲勞，眼睛周圍的緊繃感瞬間消失。接著梳子輕輕在頭皮上滑過，每一次的按摩與按壓都讓我感覺自己的頭皮得到釋放，彷彿所有的壓力都被梳理掉。

越式洗髮的特色之一便是強調頭皮的健康，這種方式深得我心。頭部的按摩不僅是對頭髮的清潔，更是對頭皮深層的滋養和舒緩。按摩過程中，頭皮的每一個壓力點都被精細地按壓開來，那種釋放感讓我整個人都進入了極度放鬆的狀態。

隨後的肩頸、手臂和腳部的精油按摩，抑是越式洗髮的特色所在，使用精油按摩的技巧，不僅是普通的放鬆，還蘊含著傳統的手法，特別是對肩頸的舒解，讓我感覺到疲勞一點一點地被釋放。每一個手指的伸展，每一個關節的輕拍，都讓我感受到前所未有的舒適感。手腳的按摩搭配熱毛巾擦拭，則是讓我全身的每一寸肌膚都得到了最精心的呵護。

為使頭部能更完全的放鬆，在洗髮前，先進行臉部的清潔、簡單的按摩後，便敷上面膜，重新戴上熱敷眼罩，準備進入這場療程的重頭戲。

而洗髮的過程，像是一場與水的親密接觸。特殊的拱門水柱，搭配上服務人員專業且輕柔的洗頭服務，每一次的沖洗都帶來不同層次的放鬆感。當水流沖刷頭皮時，那種清爽感覺，讓我仿佛置身於一場溫暖的水療之中。

尤其是中藥草水循環頭療，草本的香氣混合著清水的流動感，給我帶來了一種徹底的舒解，這是一般按摩或洗髮店難以體驗到的舒暢感。

隨後的耳浴和掏耳朵也是這次體驗的亮點之一。這樣細緻的服務，我之前未曾體驗過。耳朵的按摩和掏耳過程中，服務人員輕柔的動作讓我覺得非常放鬆，彷彿每個細微的部位都得到了照顧。耳朵周圍的每一圈動作都帶來了不一樣的感覺，輕鬆又舒適。

當整個洗頭療程結束後

，穿上衣服後，下樓由服務人員吹乾頭髮後，還能享用特製的養生茶和小點心，這時的我，已經完全脫離了平日的忙碌和壓力，心情愉悅無比，身心靈也放鬆了許多。

這場90分鐘的療程，超越了單純的洗髮服務，讓我感受到越式洗髮的魅力，不僅僅是手法，更在於對細節的重視和對身體每個部位的細心呵護。如果你也想體驗一次完全的放鬆和舒適，越式洗髮無疑是你不可錯過的選擇。

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：金星越式洗髮｜桃園越式洗髮｜新竹越式洗髮｜新北越式洗髮

▲地址：338桃園市蘆竹區南崁路一段72號

▲電話：(03)3222-222

▲官方網站：https://venusspa.tw/

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/venus230919

▲營業時間：24小時營業

*歡迎關注「金星越式洗髮」官網/粉絲團，不定時都會有不同好康優惠(PS.優惠詳情請詳閱店家官網/FB/IG規定)